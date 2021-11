Cinco cosas para tener en cuenta si desea estudiar en el exterior

Estudiar en el exterior es el sueño de muchos jóvenes. La posibilidad de conocer nuevos países, culturas y estudiar en universidades de gran reconocimiento a nivel mundial son sin duda aspectos de gran atractivo para los estudiantes de todas las edades.



Para ello, hay quienes buscan becas de estudios o destinos donde la educación superior pública y de bajo costo cumple con los más altos estándares. También están aquellos que cuentan con la capacidad para pagar sus estudios o acuden a créditos educativos.



(Lea también: ¿Cuáles universidades ya firmaron acuerdo para la matrícula cero?)

Sin embargo, un punto al que pocos le ponen mucho cuidado es a los trámites necesarios para que la estadía por estudios en un país extranjero se lleve a cabo sin contratiempos, en especial teniendo en cuenta que estos viajes pueden durar varios años.



Ante esto, Andrea Palacios, CEO de la agencia de estudios en el exterior Blue Studies International, le contó a EL TIEMPO las siguientes cinco recomendaciones para viajeros por motivos académicos.



(Lea también: Icfes abre convocatoria de investigación sobre temas de educación)

1. Pasaporte y visa

Los requisitos y permisos de inmigración son un tema a tener en cuenta con mucha anticipación. No solo es necesario tener el pasaporte al día, sino saber si el destino exige visa, los tipos de visado y cómo tramitar este documento.



Ante esto, Palacios aseguró: “Si ya cuenta con un pasaporte asegúrese de verificar que no esté vencido y que no vencerá dentro de los 6 meses posteriores a su regreso previsto. Además, asegúrese de tener páginas en blanco en su pasaporte si ha viajado al exterior antes”.



Así mismo, se recomienda realizar los trámites de visado con anticipación y tener en cuenta toda la información necesaria, dado que este proceso puede tomar meses dependiendo de las regulaciones del destino, las cuales podrá encontrar en el sitio web de cada país.



(Lea también: Sena abrió 18 mil cupos para formación presencial)

2. Estar alerta a posibles cambios de regulación

El mundo cambió a causa de la pandemia de la covid-19, y esto incluye a las regulaciones que los países establecen para los viajeros de otras nacionalidades.



Por ello, la experta recomienda consultar la página web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades tanto del destino como el del país de origen para verificar los trámites necesarios antes de viajar, y los requisitos de vacunación o de aplicación de prueba PCR.



Pero también es necesario que durante todo el proceso se esté pendiente de otros cambios no necesariamente relacionados con la pandemia. “Muchas pólizas de seguro no cubren los viajes a países que están bajo advertencias de viaje, por lo que es importante revisar la información para tu país de origen y destino”, comentó Palacios.



(Lea también: Unitrópico es oficialmente la nueva universidad pública del país)

3. Asesoría de expertos en estudios en el exterior

Este punto resulta clave para todo viajero por motivos académicos. Es importante que se trate de firmas certificadas con experiencia comprobada en este sector.



Las ventajas de consultar con estos expertos es que lo pueden asesorar no solo con la elección del país e institución de educación superior que más se adapte a sus necesidades, sino que también podrán orientarlo en todo el proceso, desde la admisión hasta cómo encontrar un lugar para vivir en otro país, e incluso los trámites de inmigración.



A esto se suma que cuentan con convenios con instituciones en varios países, lo que puede significar una reducción en los costos.



(Lea también: Sena anuncia convocatoria para certificar a 1.300 Djs)

4. Acceda a seguros de viaje

Como ocurre con cualquier viaje, nunca se está exento de cualquier imprevisto. Por lo general los viajeros prefieren ahorrar algo de dinero y no comprar una póliza de seguro, pero si ocurre algún inconveniente, este puede salirle mucho más caro.



Es importante entonces acceder a un seguro de salud y accidentes, así como una cobertura para evacuación de emergencia y repatriación.



(Lea también: Uno de cada tres países no toma medidas para recuperar la educación)

5. Notifique a los bancos

“Si aún no tiene una cuenta bancaria en línea, definitivamente configúrela”, recomienda palacios.



De igual manera, la agencia asegura que se debe notificar con tiempo a los bancos donde tiene sus cuentas y productos financieros que estará en el exterior. Esto para que en caso de realizar movimientos fuera del país no se generen alertas de riesgo y las cuentas queden bloqueadas.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

Otras noticias