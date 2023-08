El Congreso de la República aprobó hace un mes la propuesta del Ministerio de Educación para que los jóvenes, de cualquier estrato, puedan acceder a educación gratuita.



El paso siguiente es reglamentar esa norma, aunque esta entrará en funcionamiento en el segundo semestre de este año. ¿Pero cuáles son los requisitos para acceder a ese beneficio? Le contamos.



Cabe recordar que la Matrícula Cero hizo parte de un programa en el gobierno del presidente Iván Duque. A través de esta se otorgó gratuidad en la educación para los jóvenes que estuviesen ubicados en el estrato 1,2 y 3 o que pertenecieran a algún grupo del Sisbén IV. Ahora fue aprobada por una política pública.

¿Cuáles son los requisitos?

Mientras se da la reglamentación de la norma (donde se establecerán los requisitos para acceder al beneficio), la política se continuará ejecutando en los términos actuales, que implican una priorización a población sisbenizada o en condición de vulnerabilidad. La reglamentación se demoraría unos seis meses.



Para acceder a los beneficios de Matrícula Cero en las instituciones de educación superior aliadas con el Ministerio de Educación los jóvenes deben cumplir los siguientes requisitos:



Tener nacionalidad colombiana.



Tener entre 14 a 28 años en el momento de ser reportado en las plantillas del Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES) por parte de la Institución para efectos de validación por parte del Ministerio de Educación Nacional.



Estar inscrito(a) en el Sisbén IV y pertenecer al grupo A, B o C en cualquier subgrupo.



Estar matriculado anteriormente en el programa de pregrado que desee.



Si el estudiante pertenece a población indígena y no cuenta con registro en el Sisbén, deberá estar registrado en la base censal del Ministerio del Interior.



Si el estudiante es víctima del conflicto armado y no cuenta con registro en Sisbén, deberá estar incluido en el Registro Único de Víctimas de la Unidad administrativa especial para la atención y reparación integral a las víctimas (Uariv).



Estar matriculado y registrado en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES) en un programa académico de pregrado (técnico profesional, tecnológico o universitario), con registro calificado vigente impartido bajo cualquier modalidad (presencial, a distancia, virtual, dual u otros desarrollos que combinen e integren las anteriores modalidades), en alguna de las Instituciones de Educación Superior Públicas que hubieran suscrito el Convenio para la Gratuidad con el Ministerio de Educación Nacional.



No tener título profesional universitario ni de postgrado de cualquier Institución de Educación Superior.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS