¿Quién responde por los desmanes que colapsaron a Bogotá?

Al igual que las movilizaciones de estudiantes del 10 y 24 de octubre pasados, la marcha de las máscaras, en la que participaron miles de jóvenes de diferentes universidades de Bogotá, tuvo como lunar los enfrentamientos con el Esmad y actos de vandalismo.

La marcha, convocada por la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (Unees), tenía como objetivo rechazar los actos de corrupción en la Universidad Distrital de Bogotá y el uso excesivo de la fuerza por parte del Esmad.



El secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Jairo García, confirmó que 28 buses y 12 fachadas de negocios vandalizados durante las movilizaciones del 31 octubre, en la que participaron estudiantes de universidades privadas y públicas.



¿Quién responde entonces por estos desmanes? Camilo Pardo, líder estudiantil de la Distrital, señala que los responsables son precisamente "quienes provocan las tensiones sociales".



"Si se siguen abordando los problemas donde se manifiestan y no donde se causan, seguirá siendo muy fácil echarle la culpa de todo a los manifestantes. Mucha gente justifica el linchamiento a ladrones y delincuentes comunes por robar celulares o billeteras, pero esperan una respuesta pacífica ante el robo de las grandes masas de recursos públicos a los cuales todo mundo aporta con su trabajo", indica Pardo.

Vista de los daños causados este jueves en las calles de Bogotá (Colombia) durante una marcha para protestar contra la corrupción en las universidades. Foto: Efe

Valentina Ávila, líder estudiantil de la Universidad Javeriana, que los desmanes obedecen a casos aislados y que "el movimiento social en su generalidad no puede controlar". Además, denuncia que "en muchas ocasiones hay infiltrados de la fuerza pública".



"La presencia del Esmad genera confrontaciones y si ellos respetaran los protocolos en lo que se tiene que cumplir una distancia reglamentaria de la movilización se evitarían muchas tensiones y actos de violencia", señala la estudiante.



En cuando a la pregunta de quién responde por los desmanes, la estudiante indica que eso "no debería ser la prioridad el debate". "El país tiene la responsabilidad de ver el trasfondo de actos de particulares. No entiendo por qué se pone como prioridad los hechos de violencia que genera un particular, pero no se realiza un cuestionamiento sobre las actuaciones ilegales del Estado, que es el ente garante", sostiene.



EDUCACIÓN