¿Quién responde por el contagio en colegios? Intenso debate en Italia

Al igual que ha sucedido en organizaciones de colegios privados en Colombia, los directores de escuelas primaras y secundarias de Italia, inquietos por las condiciones para el inicio de cursos el 14 de septiembre, exigen que no sea comprometida su responsabilidad penal en caso de contagios de covid-19 en sus establecimientos, informó la prensa este martes.



(Lea también: Al 79 % de los estudiantes les cuesta concentrarse desde casa)

"Es urgente que el gobierno incluya en uno de sus próximos decretos un artículo revisando la posibilidad de encausar a directores ante un caso de covid" en un centro educativo, explica el presidente de la Asociación nacional de directores, Antonello Giannelli, citado en el diario Il Corriere della Sera. "Si los directores aplican los protocolos sanitarios, no se debe acusarlos", se justifica.



De acuerdo a las directivas vigentes, cada establecimiento debe disponer de una sala para aislar de inmediato a los casos sospechosos, pero el director no dispone de la facultad de decidir sobre un eventual cierre de su establecimiento. "La decisión es potestad" de las autoridades sanitarias locales, destaca Giannelli.



(Lea también: ‘Dos de cada cinco escuelas del mundo no tienen lavamanos’: Unicef)



Con vistas al comienzo del curso escolar, todos los establecimientos deben garantizar una distancia de al menos de un metro entre los alumnos, pero "si no no nos entregan pupitres individuales, es obvio que esa distancia no se puede asegurar".



No obstante, la entrega de estos pupitres se extendería hasta octubre, lo que obligaría a que los estudiantes porten mascarilla durante toda la jornada.



"Reorganizar los salones para que los estudiantes se mantengan sentados a un metro de distancia entre ellos está dentro de lo posible, pero lograr que usen mascarilla toda la jornada (...). ¡Ya es algo difícil para nosotros, imagínese para los más chicos...!", protesta Giannelli.



(Lea también: Universidad Pedagógica anuncia matrícula cero para sus estudiantes)



En tanto la amenaza de un repunte de la pandemia es más clara en varios países europeos, Italia está intentando frenar este rebrote y anunció el domingo el cierre de locales nocturnos y el uso obligatorio de mascarillas en los lugares públicos desde las 6 p. m. hasta las 6 a. m.



Italia, ha registrado hasta ahora 254.000 casos de covid-19 y más de 35.000 muertes. Tras un estricto confinamiento de dos meses entre marzo-abril, seguido de un lento desconfinamiento, el país no ha reabierto aún sus escuelas.



AFP