Ella es Jénnifer Pedraza, la estudiante que mandó a callar Macías

Jennifer Pedraza, líder estudiantil de la Universidad Nacional, fue interrumpida este martes 9 de octubre por el senador del Centro Democrático y presidente del Congreso, Ernesto Macías, cuando empezaba a dirigirse a los congresistas en el Senado para protestar por la situación presupuestal de las universidades públicas.



EL TIEMPO habló con ella para conocer su opinión sobre el respaldo que ha recibido en las redes sociales a raíz de este suceso, la crisis de las universidades públicas y la marcha estudiantil de este miércoles.

¿Desde cuándo trabaja por defender la educación?



Yo estoy en noveno semestre de Economía en la Universidad Nacional, soy Representante Estudiantil al Consejo Superior y hago parte de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES) desde 2014, año en que se fundó esta asociación con la participación de universidades públicas y privadas.



Considero que estos espacios son muy importantes para que los representantes estudiantiles universitarios nos podamos articular con los representantes de las instituciones técnicas y tecnológicas, y que las distintas posiciones estudiantiles tengan una vocería.

¿Qué opina de la respuesta que ha dado el Gobierno de las movilizaciones?



Hoy dijeron que nos habían dado 500.000 millones de pesos a las universidades públicas. Eso es mentira. Digamos que 223.000 millones de pesos son para bolsas concursables, es decir, para que las universidades públicas se peleen entre ellas por esos recursos.



Unos 121.000 millones adicionales son destinados para gratuidad focalizada, que son para que el Gobierno pague matrículas de universidades públicas a estudiantes de algunos estratos. Para becas de excelencia se destinan 101.000 millones.



El problema central es que para la base presupuestal solo son 55.000 millones, y en realidad las universidades necesitan 500.000 millones para poder sobrevivir hasta diciembre. Las universidades hoy no tienen cómo pagarles a los profesores, y no puede ser con los recursos para inversión, que son para construir laboratorios, edificios, no para pagar nóminas. Además, esa plata ya la habían dado, eso no es nuevo hoy. Gustavo Bolívar salió a decir que eso se ganó hoy, pero eso ya estaba desde antes.

¿Qué opina del respaldo que ha recibido en las redes sociales luego de que Ernesto Macías apagara su micrófono?



Ha sido fundamental, yo creo que la opinión pública es clave para poder garantizar un control político sobre el Senado de la República. La actitud de Macías es un factor común de este Gobierno, pues ha estado presente en Duque, la ministra de Educación y prácticamente en toda la administración actual. No quieren escuchar a los estudiantes y trabajadores que defienden la universidad pública y privada.



¿Cómo estuvo la participación estudiantil en las movilizaciones convocadas para este miércoles?



Estoy muy contenta porque salieron miles y miles de jóvenes en todas las regiones del país. Salieron en Caldas, Antioquia, Santa Marta, Pamplona, Cúcuta, Bucaramanga, Cali, Pasto, realmente fue una movilización a lo largo y ancho del país. Me impresionó la amplitud que logró tener esta movilización. Hubo estudiantes tocando música, bailando, me recordó a la época de la Mane del 2011.

¿Cuál cree que es el siguiente paso?



Lo fundamental es seguir avanzando, lograr más amplitud, permitir que todos los sectores puedan participar de aquí en adelante, porque no es un movimiento de nadie, es un movimiento de todos. Esta lucha por el presupuesto ha tenido el respaldo de distintos sectores, de disidencias del Partido Liberal, de la Alianza Verde, del Polo, y muy bienvenidos todos los sectores que estén en defensa de la educación. No es un movimiento de alguien, sino de toda la comunidad universitaria.





LAURA DANIELA ÁLVAREZ

ESCUELA MULTIMEDIA DE EL TIEMPO