¿Cuáles son las universidades de Colombia que ofrecen carreras virtuales y a distancia?

Si todavía no ha decidido en qué universidad estudiar la carrera profesional que tiene en mente y prefiere la opción de estudiar en casa, hay una gran cantidad de Instituciones de educación superior que ofrecen pregrados a distancia. Estas son algunas de ellas.



(Lea también: Carreras universitarias que puede estudiar con 3 millones de pesos por semestre).

Debe tener en cuenta que hay ciertas carreras profesionales que no se pueden flexibilizar tanto, esto debido a la cantidad de materias prácticas que tienen. En su mayoría tienen que ver con ciencias de la salud, ciencias exactas o del área de artes.



Sin embargo, algunas de esas carreras se han ido modernizando haciéndolas un poco mixtas. Lo que quiere decir que una parte se cursa de manera presencial y otras asignaturas son posibles verlas de manera virtual.



(Siga leyendo: El plan para impulsar la educación de jóvenes de escasos recursos en Atlántico).



Según portales especializados, esto es debido a que estas carreras necesitas instalaciones especializadas como talleres, laboratorios y espacios propios.



No obstante, si está pensando en estudiar un pregrado que no requiere de este tipo de instalaciones, como derecho, contaduría, administración, comunicación social, sociología o trabajo social, hay ciertas universidades que ofrecen ese servicio a distancia.

Facebook Twitter Linkedin

Cada año se gradúan aproximadamente 450 mil universitarios en Colombia. Foto: iStock

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) tiene como misión contribuir a la educación para todos a través de la modalidad abierta, a distancia y en un ambiente virtual de aprendizaje, según su portal oficial.



Estas son algunas de las carreras que ofrece:



- Filosofía.

- Administración de empresas.

- Ingeniería ambiental.

- Ingeniería industrial.

- Comunicación social.

- Psicología, entre otras.



(Puede leer: ¿Busca donde estudiar? En estos países hay becas disponibles para colombianos).

Politécnico Grancolombiano

La Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano ofrece a los aspirantes carreras de modalidad presencial, virtual y mixta. Estos son algunos de los pregrados que ofrece a distancia:



- Diseño digital.

- Derecho.

- Economía.

- Contaduría pública.

- Negocios internacionales.

- Mercadeo y publicidad, entre otras.

Facebook Twitter Linkedin

Hay una amplia oferta de carreras profesionales que se pueden estudiar de manera virtual. Foto: iStock

Universidad EAN

La Universidad EAN adoptó la modalidad virtual como una forma de llegar a un público más amplio. De esta manera, ofrece programas diseñados para fomentar el emprendimiento y la innovación, estos son algunos de ellos:



- Lenguas modernas.

- Ingeniería de sistemas.

- Ingeniería de producción.

- Administración en salud, entre otras.

Otras universidades con pregrados virtuales

- Universidad de Antioquia.

- Universidad Santo Tomás.

- Universidad del Valle.

- Universidad Tecnológica de Pereira.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO