¿Qué tan difícil es el examen para ingresar a la Universidad Nacional?

En el imaginario popular rondan cantidad de mitos sobre el ingreso a la Universidad Nacional. Se dice, por ejemplo, que para aspirar a un pregrado es necesario presentar varios exámenes. Incluso, hay quienes piensan que estudiar en esa institución es sinónimo de ser revolucionario o tener fuertes tendencias políticas.

Luego de que 61.902 aspirantes presentaran la prueba de admisión el pasado domingo para ingresar a la Universidad Nacional, en las redes sociales se originó un debate sobre la viabilidad de este examen teniendo en cuenta, por ejemplo, que las Pruebas Saber 11 ya miden las competencias de un estudiante recién salido del colegio.



¿Qué tan difícil es este examen? Jennifer Pedraza, egresada y profesora de esa institución académica, reconoce que la prueba es complicada "porque la universidad mide el conocimiento de los estudiantes, a diferencia del Icfes (Pruebas Saber 11) que determina el conocimiento. Es difícil, pero es el mejor método para el acceso a la Universidad Nacional".



Juan Sebastián Segura, egresado de Ingeniería de Sistemas, también señala que es una prueba difícil. "La universidad siempre se ha caracterizado por tener un ambiente de mucha competitividad académica, en la medida en que exigen buenas bases de conocimiento para emprender el camino en la academia. Entonces el examen tiene dos dificultades: una implícita y otra explícita", agrega Segura.



Para el ingeniero, "la implícita es que la misma calidad de la universidad y su accesibilidad en materia de pagos hace que muchas personas que quieren acceder a educación superior busquen quedar elegidos dentro de sus programas, y la explícita es precisamente el nivel del examen, que se mide en cuando a conocimientos, entendimiento y comprensión lectora, y demás variables para certificar que usted cómo estudiante está listo para empezar su camino en la mas importante universidad pública del país. Es una labor que los directivos se toman muy en serio, debido a la calidad de profesionales que sabemos son egresados de esa institución".



EL TIEMPO habló con Mario Alberto Pérez, director de Admisiones de esa institución, quien además aseguró que al año se pueden habilitar alrededor de 5.700 cupos.



¿Es difícil ingresar a la Universidad Nacional?



Hay varias variables que inciden en el ingreso. Una es la formación que tenga el aspirante a través de toda la vida y sus capacidades desde el punto de vista de lectura y de análisis matemático. Otra variable es la motivación de entrar a la universidad, pues muchas personas se presentan a la institución porque es la única donde podrían estudiar por los costos que se manejan, pero no por la convicción de que son capaces.



Y también influyen los programas que se seleccionan. La institución ofrece más de 98 programas curriculares, pero la gran mayoría de los aspirantes se concentran en el 15 por ciento de las carreras. Eso hace difícil el ingreso a ciertos programas.



¿Cuál es la carrera con más demanda?



Medicina. Tiene alrededor de 120 cupos, y se presentan 13.000 personas. Esa concentración de personas genera que muchos aspirantes se queden por fuera.



¿Cuántos exámenes se necesitan para entrar?



Es solo una prueba, con la cual buscamos conocer las capacidades de cada individuo. Es un examen que no se enfoca en conocimiento fuerte. Buscamos seleccionar a los mejores aspirantes del país y no nos fijamos en el género, raza, religión o estrato socioeconómico.



¿En qué consiste esta prueba?



La evaluación tiene 120 preguntas y se basa en cinco componentes: matemáticas, en donde la lógica juega un papel importante. Luego está ciencias, que mide el conocimiento en física, química y biología. También tenemos un componente de ciencias sociales, de análisis de textos y de imágenes. Reconocemos la interdisciplinariedad y la capacidad que tiene un aspirante para plasmar en escena todo lo que ha aprendido a lo largo de su vida.



¿Es necesario un puntaje específico para pasar ese examen?



La evaluación no se gana ni se pierde. Medimos la capacidad del aspirante para saber hasta dónde es capaz de llegar con cada pregunta. Una vez evaluados, estandarizamos los resultados y establecemos una media que se ajusta generalmente en 500 puntos. Si el estudiante obtiene esa calificación, está en libertad de postularse a la carrera deseada.



Entonces, ¿quien saque mayor puntaje tendrá más oportunidades de ingresar?



La admisión la hacemos por grupos de clasificación. Las personas que sacan los mayores puntajes quedan en el primer grupo. Si quedan cupos disponibles, llamamos al segundo grupo, y así sucesivamente.



Hay un mito que dice: usted entra a la U. Nacional, pero nunca sabe cuándo sale. ¿Qué opina al respecto?



(Risas). Hay muchos mitos. Por ejemplo, existen papás que dicen que en nuestra universidad solo se tira piedra, y eso no sucede desde hace rato. También dicen que hay muchos problemas de orden público, que hay guerrilla, paramilitares y personas de extrema izquierda y extrema derecha. Eso no es cierto.



Los promedios de graduación antes eran de 10 o 11 años, ahora se sitúan en 5 o 6 años. Esos tiempos han mejorado, sobre todo, porque la universidad ha suavizado la exigencia en las tesis, pero, claro, manteniendo la calidad.



¿Por qué los aspirantes solo se centran en el 15 por ciento de los programas que ofrecen?



Muchas personas no se presentan a ciertas carreras por mala información. Creen, por ejemplo, que para estudiar una profesión relacionada con el sector agrario deben coger un azadón y labrar tierra, y no necesariamente tiene que ser así.



Ha habido un problema con la educación superior del país, y es que no ha establecido un lenguaje claro para su principal público objetivo, que son los muchachos de la educación básica y media.



¿Qué carreras desconocen los aspirantes?



Gestión Cultural, que se dicta en Manizales. También están Zootecnia e Ingeniería Agrícola. Esta última es muy importante, sobre todo en un momento tan coyuntural como es el proceso de paz. Adicionalmente, se encuentran las terapias ocupacionales y Sociología, los cuales son programas bonitos y pertinentes.



¿Recientemente han abierto nuevas carreras en pregrado?



Sí, se abrió Ciencias de la Computación. Hace muchos años no se creaba un programa nuevo en pregrado. Esta carrera está en el área de las ciencias y de las matemáticas, donde se trabaja todo el tema de algoritmos, investigación y big data.



