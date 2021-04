¿Qué sucede si hay contagios de covid-19 en los colegios?

Recientemente la Secretaría de Educación de Bogotá dio a conocer que el 2,4 por ciento de las 3.034 pruebas PCR tomadas en instituciones educativas dieron positivo para covid-19. El anuncio se dio luego de que miembros de la ADE y Fecode denunciaron contagios en colegios, asegurando que con el modelo de alternancia el Gobierno “pretende llevar a la comunidad educativa a la muerte”.



Ante estos casos, y otros registrados en ciudades como Sincelejo, es importante aclarar el paso a seguir en caso de que se evidencie la propagación del virus en los colegios.



Cabe recordar, para empezar, que desde que el Ministerio de Educación anunció, a mediados del año pasado, que se implementaría el modelo de alternancia escolar, indicó que el propósito es que el regreso a las aulas responda a las condiciones particulares de cada región e institución educativa.



En este sentido, sostiene el Gobierno, cada caso debe ser tomado de manera particular en cualquier tipo de decisión respecto a la reapertura de los colegios.



En ese orden de idas, así como para reabrir es necesario que tanto la Secretaría de Educación como la institución cumplan con los protocolos, cerrar los colegios no debe ser una decisión generalizada.



De hecho, ante la tercera ola de covid-19 y las medidas anunciadas por el Gobierno nacional para contenerla, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, manifestó: “Somos claros en que no se pueden generalizar las variables e indicadores de una región a otras o a nivel nacional”.



¿Qué sucede si hay un contagio en un colegio?

De acuerdo con los lineamientos emitidos conjuntamente por Mineducación y Minsalud, si se detecta un caso positivo de covid-19 en un miembro de la comunidad educativa, la persona debe aislarse y hacer un cerco epidemiológico a todas las personas con las que estuvo en contacto.



Así mismo, es posible proceder al cierre de la institución de manera temporal para desinfectar las instalaciones y controlar la propagación del virus.



De cualquier forma, sostiene el Ministerio, esta debe ser una medida pasajera, y se deben volver a garantizar las condiciones para reabrir la sede educativa.



Los mismos lineamientos establecen que es necesario avisar a todos los integrantes de la comunidad educativa, para que cada uno pueda monitorear si ha presentado síntomas o empieza a presentarlos, para definir si deben aislarse.



De igual manera, para el regreso al espacio educativo “la persona que presentó el caso debe tener confirmación de mejoría clínica y evidencia paraclínica de curación. Esta debe estar debidamente soportada por el personal autorizado en el sector salud”.

REDACCIÓN EDUCACIÓN

