Las antiadherentes, una tendencia que sigue pegada

Supuestos de toxicidad, cáncer y hasta ‘conspiraciones de la industria’ se cuecen sobre los recubrimientos antiadherentes que evitan que los alimentos se peguen durante su cocción y que, estos días, suben la temperatura del universo foodie, al ser las superficies imprescindibles de las ollas del momento: las freidoras de aire. Sin embargo, los expertos desmienten las hipótesis de supuestas emisiones de gases tóxicos y a su vez, comparten sus tips para sacarles el jugo a los aliados de los fogones saludables.



“La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), miembro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), asoció al ácido perfluorooctanoico (C8), presente en las superficies antiadherentes, a la posibilidad de riesgo de cáncer”, explica el médico endocrinólogo Óscar Rosero. Para su planteamiento, la IARC se basó en los hallazgos de problemas respiratorios y algunas incidencias de cáncer en los trabajadores y habitantes de las zonas circundantes a las fábricas de este tipo de materiales, al inhalar los vapores emitidos por dicho ácido al alcanzar temperaturas por encima de los 200 grados.



“Por fortuna desde hace años este compuesto está prohibido en las superficies antiadherentes. Hoy se usan otros avances técnicos que no liberan esos gases tóxicos; además, al cocinar no estamos expuestos a altas dosis de estos vapores, ni de forma crónica; nuestras cocinas son abiertas y nunca llegamos a los 200 grados”, asegura Rosero.

No todo es teflón

Si bien al pensar en ollas antiadherentes lo primero que llega a la mente es el Teflón, vale la pena destacar que éste es la marca de registrada de un tipo de antiadherente que, con los años, se convirtió en un término genérico para referirse a los utensilios que no permiten que los alimentos se adhieran. “Este material se usó varios años atrás y el término correcto es hablar de antiadherentes, en donde los materiales han evolucionado mucho, permitiendo el desarrollo de recubrimientos patentados muy seguros para la salud”, explica Juan Antonio Brigard, de la marca Imusa.



Dentro de sus grandes beneficios están “la reducción del uso de grasas o aceites, de tiempo y de trabajo”, asegura Claudia Giraldo, negociadora de la línea Hogar de Grupo Éxito, pues estas superficies impedirán que se peguen los restos de comida después de la cocción, facilitando el lavado.

Limpieza ideal

Después de cada uso, es imprescindible lavar el utensilio recubierto, pero primero habrá que dejarlo enfriar, ya que este cambio térmico puede deteriorar el antiadherente o deformar el producto. Luego, use agua tibia, esponja suave y jabón y evite estropajos, cepillos, esponjas y jabones abrasivos.



Para retirar restos muy pegados a la superficie, recomiendan poner la sartén en remojo con agua caliente y jabón durante 10 a 20 minutos; si no funciona, “prepare una pasta de bicarbonato de sodio, agua y vinagre; úntela en la sartén y deje reposar durante unos 30 minutos”, sugiere Claudia Giraldo.

Sin prohibiciones

No es cierto que algún tipo o marca de aceite garantice mayor duración de los utensilios con recubrimiento antiadherente. “La elección del aceite dependerá de los gustos y sabores que la persona le quiera dar a su preparación”, sostiene Brigard.

Tampoco hay límites en el tipo de alimentos que se van a preparar en este tipo de utensilios. Ello debido a que no solo sartenes o planchas cuentan con este recubrimiento. Desde cacerolas hasta ollas le permitirán preparar huevos, guisados y sopas sin grasas.

Antes del primer uso

Verifique el material.. Para el experto de Imusa, todos los productos que tienen la funcionalidad de antiadherencia deben especificarla en su empaque o caja.

Cure el antiadherente. Esto garantizará mayor duración y se hace calentando la superficie a fuego medio y aplicando una capa de aceite con la ayuda de una espátula en el interior de la sartén, sus paredes y el borde. Espere hasta que el aceite se consuma totalmente y retire del fuego. “Una vez frío, podrá lavar el utensilio con agua, jabón y esponja suave. Es recomendable repetir el proceso entre dos y tres veces, hasta que se observe una capa protectora sobre el antiadherente”, explica Claudia Giraldo, de Grupo Éxito.

Temperatura adecuada

La clave para cocinar un alimento sin aceite está en esperar a que el utensilio alcance la temperatura adecuada. Aunque algunas marcas cuentan con sofisticados sistemas o ‘termoseñales’ que mediante cambios de colores indican cuando el utensilio está en su punto óptimo, una manera de verificarlo es dejando caer un poco de agua en la sartén.



“Si el agua permanece en forma de gota, significa que el alimento ya puede ponerse en la superficie. De lo contrario, es aconsejable esperar un poco; y para voltear el alimento, las fibras de este se deben desprender solas de la superficie; si esto no sucede, baje el fuego y espere”, agrega Giraldo.

Ni metal ni madera

Nailon, silicona o plástico tipo poliéster resistente a la temperatura son los materiales de las herramientas ideales para manipular los alimentos sobre los implementos con recubrimiento antiadherente. “Los productos de madera, aunque no deterioran la superficie, pueden no ser tan higiénicos, al ser porosos”, explica el experto de Imusa.

No rotundo: a las palas, cucharas, tenedores, cuchillos o espátulas metálicas. Y las herramientas que sean de aleaciones plásticas resistentes a altas temperaturas no deben tener puntas ni afiladuras que rayen o deformen el producto.

Señales de cambio

Cuando la superficie antiadherente presente rayones, cuando se observe el material base de la sartén -ya sea de aluminio o de acero, generalmente brillantes-, deformaciones o si los alimentos se pegan con facilidad, será hora de cambiar su producto antiadherente.

Consejos, más allá de controversias

Debido a los mitos que se hicieron virales a través de las redes sociales, y a los contenidos de algunos documentales se desató una controversia sobre los posibles riesgos para la salud del uso de las freidoras de aire, que están recubiertas con máscaras antiadherentes.



“Dicen que cuando se calienta, su película puede resultar tóxica; pero hay que revisar las etiquetas y ver si el antiadherente de la olla contiene ácido perfluorooctanoico”, sostiene el médico endocrinólogo Óscar Rosero quien sugiere, por si las dudas, no preparar los alimentos en este tipo de ollas a su máxima temperatura, sino a 180 grados. “Así, no se alcanzará la volatilidad de los gases tóxicos ni su supuesta emanación. Quizás falta investigar mucho”.



Usar ollas de acero para platos sancochados o sudados, sopas o arroces y las de recubrimientos antiadherentes sólo cuando sea estrictamente necesario, acudir a las refractarias de vidrio para hornear, en lugar de moldes antiadherentes, elegir buenas ollas y cuidarlas muy bien, “evitar pelarlas pues cuando se pegan los alimentos, ahí sí puedo ingerir sustancias químicas; cuando se pegan, botarlas”, son otras indicaciones del especialista.

