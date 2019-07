¿Qué son las escuelas de padres que Duque pidió a la Mineducación?

Durante un evento en la Casa de Nariño, y con motivo de la celebración del Día Nacional de Libertad Religiosa y de Cultos, este jueves, el presidente Iván Duque pidió a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, que implemente las escuelas de padres en los colegios públicos.

“Debemos avanzar en lo que nosotros llamamos las escuelas de padres, porque cuando los niños crecen en espacios hostiles eso afecta su desempeño académico, su propia idoneidad y su propia autoestima”, afirmó Duque, en una intervención en la que también manifestó su preocupación por la amenaza que significa para la juventud el consumo de drogas.

“Esta lucha no la vamos a dejar de ejercer nunca y los quiero invitar a todos ustedes para que sean los compañeros en esa tarea, en el ámbito del diálogo que ustedes tienen con la familia y con la sociedad colombiana”, dijo el Presidente.



Para Carolina Piñeros, directora de la fundación RedPapaz, la preocupación del mandatario tiene sentido, toda vez que, según dijo, es deber común de las familias, los colegios y toda la comunidad proteger a los niños y jóvenes de estas amenazas.



En este escenario, las escuelas de padres deberían jugar un papel fundamental. Sin embargo, señaló que estos espacios no están organizados bajo proyectos bien establecidos y en ellos, muchas veces, lo que se hace es llevar a conferencistas que “terminan asustando a los padres, y estos a sus hijos, rompiendo cualquier posibilidad de diálogo entre ellos”, señaló.



Así mismo, Piñeros aseguró que aunque desde su organización han intentado llevar a cabo iniciativas en este sentido, se han encontrado con el obstáculo de que los colegios públicos no cuentan con presupuesto para las escuelas de padres.

“La propuesta del Presidente es necesaria, pero lo más importante es convertir esto en tareas operativas, que les brinden herramientas a los padres y a los colegios para evitar el consumo de sustancias psicoactivas entre los jóvenes, poniendo un especial énfasis en aquellas que llamamos como ‘puerta de entrada’, como el cigarrillo, el alcohol y la marihuana, que son las primeras que prueban los jóvenes”, dijo Piñeros.



Por su parte, la neuropsicóloga Annie de Acevedo agregó que las escuelas de padres existen hace unos 50 años y, en ellas, los padres de familia van a aprender sobre su rol, a discutir entre ellos y a trabajar de manera mancomunada con los colegios por el bien de sus hijos.

“Ahí aprenden a comunicarse en un lenguaje común a las familias y los colegios, para que las medidas de disciplina que se tomen en ambos espacios vayan en consonancia”, dijo de Acevedo.



No obstante, la experta indicó que los colegios no son juiciosos con esto, y se limitan a dictar 2 o 3 conferencias en el año con invitados que hablan de enseñanza y crianza, pero la escuela de padres debería ir más allá: "los padres de estas escuelas deben tener representantes para ver en qué pueden tomar medidas en contra de problemas como el acoso escolar", señaló.



"Las escuelas de padres son una manera para que los padres participen activamente en la educación. Hoy en día, en muchos países la educación está orientada en no tanto en los resultados académicos, sino en formar buenas personas, que sean empáticas, y que sepan sortear los nuevos desafíos que impone la tecnología", apuntó Acevedo.



