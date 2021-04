Qué se ha cumplido y qué no de los acuerdos con estudiantes de 2018

Tras la sesión número 12 de la mesa de diálogo que se lleva a cabo periódicamente para evaluar el cumplimiento de los acuerdos entre el Gobierno y los estudiantes universitarios, el Ministerio de Educación señaló que se avanza en el cumplimiento de los mismos. Sin embargo, plataformas estudiantiles sostienen que todavía hay varios puntos que presentan retrasos o incumplimientos.



No se trata de una discusión menor. Pese a haber pasado ya 32 meses desde que se suscribieron los acuerdos, los reclamos estudiantiles permanecen latentes, en especial en lo referente a la reforma integral al Icetex, las becas de doctorado del Ministerio de Ciencias, los recursos de regalías y el déficit presupuestario de las universidades públicas.

Tal vez el principal punto de los acuerdos era un incremento en el presupuesto que la Nación le asigna al sector, que se estableció en 4,5 billones de pesos para el cuatrienio.



De ellos, de acuerdo con Mineducación, a la fecha “en materia de recursos adicionales asignados desde el Presupuesto General de la Nación (2,3 billones de pesos) y del Sistema General de Regalías (800.000 millones de pesos) es de 3,1 billones de pesos”.



Ese dinero ha sido destinado a diferentes fines, como el fortalecimiento de la base presupuestal, financiación de proyectos de inversión, pago de pasivos de las Instituciones de Educación Superior, financiación de proyectos de investigación y para el presupuesto del Ministerio de Ciencias.



“El Gobierno continúa trabajando por el fortalecimiento de la Educación Superior colombiana a partir del diálogo constructivo, con resultados concretos y hechos oportunos, para este proceso que inició de forma decidida con la firma de los Acuerdos el 14 de diciembre de 2018”, sostuvo Mineducación.

Ante esto, Juan Camilo Muñoz, representante del Consejo Superior de la U. de Caldas, señaló que “esto es una prueba de que luchar sí paga, que sí podemos salvar a las universidades con movilizaciones masivas, creativas y pacíficas por parte de todo el movimiento estudiantil”.



Sin embargo, a pesar de que se han dado estos avances, los estudiantes cuestionan la voluntad del Gobierno, señalando que muchas de estas medidas no son resultado de iniciativa nacional sino de la insistencia de los representantes estudiantiles.



Así lo cree Óscar Sánchez, vocero Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles: “Hemos evidenciado el incumplimiento parcial del Gobierno a la hora de girar presupuestos para ciencia, tecnología e innovación a las IES públicas”.



Por su parte, Luis Castillo, miembro del Consejo Superior de Universidad Tecnológica de Bolívar, aseguró que los dineros del Sistema General de Regalías para la educación no fueron incluidos inicialmente en la ley que modificó este esquema: "En este aspecto hay un incumplimiento del Gobierno, puesto que en la reforma de dicho sistema que impulsó no se incluyó ninguna medida que priorizara ese dinero. Sin embargo, gracias al trabajo de los actores en la mesa de diálogo sí se pudo incluir, en el Congreso, que el 5 por ciento de las asignaciones directas del SGR para entes territoriales debe ir para IES públicas".

Icetex y Becas Bicentenario, los puntos polémicos

Pese a lo anterior, entre los estudiantes se cree que de una u otra forma se ha dado cumplimiento a los acuerdos, así sea de manera parcial. Excepto por dos puntos: la reforma integral al Icetex y las llamadas Becas Bicentenario para doctorados otorgados por Minciencias.



Frente al primer punto, en marzo el Gobierno radicó un proyecto de ley para reformar la entidad, uno de los puntos del acuerdo. Dicho proyecto se dio tras dos años de una mesa de diálogo que no estuvo exento de controversias.



El proyecto incluye un plan de alivios e incentivos a los usuarios, reducción de tasas de interés, transformación digital de la entidad y un cambio en su estructura interna y de gobernanza.



Pero en la construcción de dicho proyecto no participaron ni los representantes de usuarios del Icetex ni las dos principales plataformas estudiantiles, que se levantaron de la mesa a inicios del 2020. Pese a ello, el Gobierno sostiene que se tuvieron en cuenta sus propuestas, e incluso muchas de ellas harían parte del proyecto.



Ante esto, Daniel Torres, representante de los usuarios, aseguró que “representa un incumplimiento por parte del Gobierno a lo que se acordó en el 2018. Ha sido un proceso antidemocrático, tanto que los usuarios del Icetex y las dos principales plataformas estudiantiles del país y sectores profesorales dejaron de participar en las conversaciones”.

Y agregó: “Es una reforma cosmética. Lo que hace es que con titulares se dice lo que ya existe en el Icetex. En realidad no hay nuevos incentivos y ayudas a los deudores en materia de tasa de interés, ni se está acabando con los problemas administrativos y el modelo bancario que atenta contra los intereses de los usuarios”.



En cuanto a las Becas Bicentenario, estas presentan un retraso en el desembolso de los créditos condonables para la segunda convocatoria, dejando a más de 500 estudiantes en una situación delicada. Muchos aseguran que perdieron sus cupos mientras que otros sostienen que han tenido que endeudarse para poder seguir estudiando.



De ahí que recientemente este programa fuera denominado como las ‘Becas Huecas’ por parte de las organizaciones estudiantiles, las cuales catalogan esto como un incumplimiento de los acuerdos.

REDACCIÓN EDUCACIÓN

