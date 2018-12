¿Su hijo perdió el año? Sepa cómo asumir esa situación

En esta temporada, una de las situaciones que más preocupa a los padres de familia es la pérdida del año escolar de sus hijos.



Durante el año pasado, la tasa de reprobación en los colegios fue de un total de 9,7 por ciento representando una tendencia creciente frente a los años anteriores, según

la Secretaría de Educación de Bogotá.

Enterarse de que su hijo reprobó el año podría resultar angustiante, difícil de tramitar y, en algunos casos, frustra la relación como padres y las expectativas que tiene de su hijo, aseguran los expertos.



Justo Andrés Mesa, coordinador de psicología del Colegio Gimnasio Moderno, explicó que para afrontar este tipo de situaciones es importante entender que perder no es siempre un aspecto negativo.



"La primera clave es entender que el año no se perdió, en estricto sentido, lo que pasa es que el estudiante se va a retrasar con respecto a sus compañeros y si se hace este cambio en el lenguaje, se podrá comprender que esa experiencia traumática va a reforzar la resiliencia en los niños y en sus familias, que es la capacidad de recoger todo lo bueno de cualquier situación traumática de la vida y a su vez fortalecer la tolerancia a la frustración y a la crisis, que sin duda alguna será una herramienta para toda su vida", indicó Mesa.



Erika Fernanda Cortes, directora de la Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad El Bosque, afirmó que la pérdida del año se debe afrontar en familia.



"La invitación es a afrontar en familia la situación, a identificar y utilizar los

recursos o herramientas con que esta cuenta, para que la crisis pronto se supere y

puedan salir fortalecidos de la misma, asumiendo cada uno su rol y su responsabilidad. Se recomienda mantener la calma y el control de las

emociones, no recurrir a los insultos, agresiones verbales, violencia psicológica o física", indicó Cortés.

Luego, la siguiente es tener una conversación padre e hijo en la cual se indague sobre el proceso y las razones por las cuales no se alcanzaron los resultados esperados.



"Hablando con los niños y viendo el por qué no aprobó, se tiene la oportunidad de identificar qué aspecto pudo ser el debilitante: como la falta de disciplina, de autonomía para hacer las tareas, y con ello, empezar a implementar estrategias como hábitos de estudio o diferentes métodos de enseñanza", apuntó el experto del Gimnasio Moderno.



No obstante, los especialistas apuntan a que es necesario que el niño, la niña o el joven tenga claro que las acciones tienen implicaciones, esto quiere decir que esa situación no va a pasar como desapercibida y que puede recibir de sus padres algún tipo de sanción.



"Es importante que el padre de familia frente a la sanción asignada o consensuada,

mantenga su posición para evitar ambigüedades o manipulación de la situación por parte del hijo, haciéndole ver todo el tiempo que las acciones tienen consecuencias y que se debe siempre asumir la responsabilidad de estas", agregó Cortés.



