¿Qué pasará tras fallas técnicas en las pruebas Saber TyT?

El pasado sábado 1 de agosto se tenía prevista la presentación de las pruebas Saber TyT, las primeras realizadas por el Icfes de manera totalmente electrónica. Sin embargo, fallas en la plataforma obligaron a la entidad a aplazar el examen.



De acuerdo con el instituto, de las más 72.000 personas que estaban citadas para esta jornada de evaluación, al menos unas 26.000 lograron presentarla de manera exitosa durante la sesión de la mañana.



Sin embargo, el resto de estudiantes de carreras técnicas y tecnológicas citados no pudieron hacer la prueba. Ante esta situación, Mónica Ospina, directora general de la entidad, señaló que ya se tiene una alternativa para que el proceso se pueda hacer de manera exitosa, teniendo en cuenta que las pruebas son requisito de grado.



“Debido a fallas técnicas del sistema que soporta la evaluación, la sesión de la tarde del 1° de agosto, para la aplicación de la prueba Saber TyT electrónica y en casa, se aplazó. Estas personas serán citadas nuevamente para presentar su examen electrónico y en casa el 23 de agosto. También aquellos estudiantes de la sesión de la mañana que ingresaron a la plataforma, pero tuvieron dificultades técnicas para terminar la prueba, serán contactados directamente por el Instituto”, señaló la funcionaria.



Y añadió: “Ofrecemos disculpas por los inconvenientes presentados. El Icfes hace un esfuerzo para que, a pesar de las condiciones sanitarias actuales, los interesados puedan presentar las Pruebas de Estado. Agradecemos su comprensión”.



Ospina aseguró que, pese a las fallas, la presentación de las pruebas de manera electrónica es un enorme esfuerzo para continuar con los procesos de evaluación en medio de la actual emergencia:



“Esta aplicación sabíamos tenía retos importantes por la magnitud de estas pruebas electrónicas, que hoy nos dejan aprendizajes para seguir fortaleciendo la evaluación de la educación y avanzando en las capacidades de las instituciones en medio de la virtualidad”.



Cabe recordar que a otros 27.000 estudiantes que manifestaron no tener las condiciones de conectividad para hacer las pruebas en casa también les fue aplazada la presentación del examen.



En un principio, la aplicación de la prueba se iba a hacer en sitio físico, aunque de manera electrónica, en espacios dispuestos por el Icfes. Sin embargo, dadas las condiciones sanitarias por las que atraviesa el país, se decidió aplazar el proceso.



Para esta población se brindan dos opciones: aquellos que puedan conseguir por sus medios las condiciones para presentar la evaluación desde casa, lo harán el 23 de agosto. Quienes no, serán citados para las próximas pruebas que están programadas para el mes de noviembre. De cualquier forma, el Icfes estará en contacto para determinar la mejor alternativa.

REDACCIÓN EDUCACIÓN

En Twitter: @EducacionET