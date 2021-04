¿Qué pasa con las 500 becas para doctorado trabadas en Minciencias?

Más de 500 aspirantes a doctorado dicen llevar casi dos años esperando a que el Ministerio de Ciencias cumpla con la asignación de las Becas Bicentenario, lo cual ha dejado a muchos al borde de perder su cupo en las universidades, y a otros asumiendo los gastos de dichos estudios, que aseguran deberían estar a cargo del Gobierno.



Así lo explicó a EL TIEMPO Lorena Medina, una de los 534 estudiantes que resultaron seleccionados en este proceso que dio inicio en 2019 y que ha estado dos veces suspendido.



(Lea también: Media en las pruebas Saber 11 es hoy 10 puntos menor que en 2016)

"He tenido que pagar de mi bolsillo, con recursos limitados porque para realizar la investigación tuve que disminuir mis ingresos. Hay muchas otras personas que no han podido pagar sus doctorados y tuvieron que suspender sus estudios y están a punto de perder su cupo en las universidades. Y todo ha sido por retrasos sin justificación o por mismos errores de Minciencias, cuyos funcionarios simplemente no han hecho su trabajo".



Por su parte, Cristina Hernández, otra representante de los beneficiarios, mencionó: “Estas becas fueron prometidas hace más de un año y los recursos no han sido desembolsados. Eso nos ha llevado a que muchos estudiantes doctorales hayamos tenido que retirarnos de los programas académicos. Todo esto por una inoperancia e ineficacia del Ministerio de Ciencias



(Lea también: Cómo es el comportamiento de los niños nacidos en la era digital)



Tal ha sido el inconformismo con la gestión, que los elegido han hecho viral la etiqueta #BecasHuecas, pidiendo que se les dé una solución.



Las Becas Bicentenario, un programa de créditos condonables hasta el 100 por ciento de la deuda, son una iniciativa que nació como parte de los acuerdos entre los movimientos estudiantiles y el Gobierno Nacional, con el fin de financiar los estudios doctorales a un grupo de estudiantes cuyos proyectos de investigación tuvieran impacto en las regiones. La financiación del programa es con dinero de regalías.



La primera cohorte del programa ya dio beneficios a otros 493 estudiantes, pero ahora, los más de 500 de la segunda cohorte dicen que el proceso está frenado y con retrasos sin justificación clara.



(Lea también: Esta es la oferta educativa universitaria que ofrece Nueva Zelanda)



Por su parte, Minciencias insiste en que las dos veces que estuvo suspendido el proceso no ha sido por falta de voluntad sino por problemas que se escapan de sus manos.



“Entendemos preocupación de aspirantes a las Becas Bicentenario por inesperada extensión en tiempo del proceso por una causa que no depende de la voluntad del Ministerio”, mencionó la ministra Mabel Torres.

Los retrasos en la convocatoria

Los retrasos en el proceso se deben específicamente a dos periodos en que estuvo suspendido. El primero fue por una tutela interpuesta por un grupo de aspirantes.



(Lea también: ¿Quiere aprender inglés? Aplique a estas becas del British Council)



Así lo mencionó la recién creada cartera en una reciente comunicación: “el 29 de mayo de 2020 hubo una suspensión de la convocatoria debido a acciones de tutela interpuestas por aspirantes que no estaban conformes con la asignación de puntajes, lo que llevó al Ministerio de Ciencias a acatar la orden judicial que duró hasta el 10 de diciembre de 2020, tiempo en el que la entidad dio respuesta a las acciones de los participantes”.



Fueron casi siete meses de suspensión, que de acuerdo con Medina, fueron culpa del ministerio: “Estos aspirantes estaban inconformes con la puntuación, enviaron solicitudes y Minciencias respondió con correos genéricos en los que se les hacía entender que sí les iban a dar los puntos, en vez de decirles puntualmente que no. Se les dio falsas esperanzas, un poco engañando a las personas. Por eso cuando salen los resultados definitivos ellos deciden demandar”.



Y agregó: “En todo ese tiempo no se dio celeridad al tema jurídico y ese tiempo corrió para los que sí fuimos elegidos, afectando nuestros estudios y finanzas”.



(Lea también: ¿Esquema de vacunación contra covid-19 da prioridad a profesores?)



Finalmente, el 16 de diciembre de 2020 se publicó el listado final de proyectos e instituciones elegibles como parte de la convocatoria, dando cumplimiento al cronograma y a las órdenes judiciales.



Tras esto, debía iniciar un proceso en que las instituciones de educación superior debían hacer el respectivo trámite en una plataforma dispuesta por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para que los proyectos fueran finalmente aceptados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD). Sin embargo, esto también estuvo frenado hasta el pasado 26 de marzo.



Los estudiantes aseguran que dicha plataforma estuvo disponible desde hace meses, pero que Minciencias argumentó que estaba fuera de funcionamiento.



(Lea también: ¿Qué pasará con el retorno a clases presenciales en el tercer pico?)



De cualquier forma, el Ministerio de Ciencias explicó qué sigue en el proceso: “se espera que la puesta en consideración del OCAD de los proyectos de inversión pueda iniciarse en el segundo semestre del año, lo cual se realizará teniendo en cuenta los tiempos en los que las universidades cumplan con la totalidad de los trámites para acceder a las becas, plazo que vence en el mes de septiembre del presente año”.



La entidad agregó que “manifiesta su comprensión por la preocupación que los aspirantes de esta convocatoria han manifestado, debido a la inesperada extensión en el tiempo de este proceso por una causa que no depende de la voluntad del ministerio. La entidad reitera su compromiso para que Colombia incremente el número de profesionales con doctorado en el país, para promover la investigación científica y el desarrollo de las regiones”.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

Otras noticias

- Las exigencias de Fecode para volver a la presencialidad



- Sigue el debate por el retorno a las aulas de forma presencial



- Niegan tutela de Red PaPaz que exigía regreso a clases presenciales