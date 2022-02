Los resultados de las pruebas Saber 11 de 2021 pusieron la mirada del sector educativo en un punto central: la calidad. Y es que por quinto año consecutivo, es decir, desde antes de la pandemia, el promedio nacional viene a la baja, y el año pasado se ubicó en 250 puntos sobre 500 posibles, el más bajo en siete años.



Pero no solo eso. Informes realizados por el mismo Icfes, así como por el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana y la Fundación Empresarios por la Educación dan cuenta de un incremento en las brechas en resultados de estas pruebas entre zonas rurales y urbanas, entre niveles socioeconómicos, entre población conectada y no conectada, y entre instituciones públicas y privadas.



Y ante esta situación, precisamente el Ministerio de Educación lanzó esta semana la estrategia ‘Evaluar para Avanzar’, con la que se busca tener una política pública enfocada a mejorar la calidad mediante la valoración de aprendizajes y su posterior refuerzo por parte de los docentes.



Pero este no es un tema sencillo que se pueda solucionar con un solo frente. De hecho, para el analista y experto Francisco Cajio, quien ha sido varias veces asesor de Mineducación, "de las cosas más difíciles que hay es el tema de la calidad de la educación. Unos lo reducen a los resultados de las pruebas Saber, y otros hablan de todos los aspectos del desarrollo de la persona. ¿Pero qué es lo que realmente una persona debe tener en su proceso educativo para poder aprovechar las oportunidades efectivas que tienen para su desarrollo persona? Esos son los puntos que toca buscar para poder hablar verdaderamente de un mejoramiento en la calidad.".



Ante esto, un grupo de expertos consultados por EL TIEMPO identificaron al menos 10 factores estructurales que, en mayor o menor medida, están detrás de los problemas formativos de los niños, niñas y adolescentes del país.Se trata de temas políticos, económicos, sociales y estructurales del sistema que, aseguran, tienen hoy en día a la calidad educativa del país en un estado poco deseable.

Infraestructura

Colegios sin agua en Sucre. Foto: Oswaldo Rocha

“¿Qué sucede cuando no hay suficientes salones de clase? Hacinamiento. Y esto hace que la formación sea menos individualizada y que los docentes no tengan la forma de dar un acompañamiento adecuado a la formación de los niños. Claramente la falta de infraestructura, de salones, pero también de laboratorios, espacios para recreos (que ayudan a la salud mental) tienen un costo educativo muy alto”, es la visión del analista Ricardo Rodíguez.



Y este no es un problema de poca monta. Un informe publicado por EL TIEMPO (edición del 4 de febrero de 2022) mostró las dificultades que el país atraviesa en esta materia, y que cobran relevancia este año que los niños, niñas y adolescentes vuelven a clases presenciales.



La falta o precariedad de las instalaciones educativas implican falta de acceso al servicio educativo, malas condiciones laborales para los maestros y limitaciones para desarrollar actividades académicas.



Pero este problema sería mayor en el campo, según explica la ex viceministro de Educación Isabel Segovia: "En la ruralidad hay un problema de acceso a las escuelas. No todos los niños pueden llegar a ellas y algunos incluso deben hacerlo un día sí y otro no. Esta falta de acceso genera dificultades para dar continuidad a la formación y vemos que las brechas educativas entre lo urbano y lo rural son muy altas, y esta es una de las explicaciones".

Salud y alimentación

Una de las razones por las que existe el Programa de Alimentación Escolar (PAE) es que a menudo los alimentos son la excusa para que muchos menores asistan al colegio. De entrada, este se convierte en un componente útil para garantizar la permanencia en las escuelas, y, por lo tanto, brindar educación a los menores.



Pero de acuerdo con Mineducación, el PAE tiene una cobertura de 5,8 millones de menores, de los casi 8 millones que tiene el sistema educativo oficial. Y aún así, muchas veces la alimentación escolar es la única ración alimentaria que reciben al día.



Para Segovia, este problema alimentario incide en el proceso formativo de manera directa: "Estos son factores no directamente relacionados con el sistema educativo. Pero la salud y la alimentación, las situaciones adversas para acceder a estos servicios, suelen ser precarios. Esto afecta el rendimiento académico porque hay problemas en el desarrollo cognitivo".

Formación docente

Punto crítico para los expertos. Según las pruebas Saber Pro de 2019, los alumnos de carreras de ciencias de la educación sacaron un puntaje global de 138 sobre 300 posibles, nueve puntos por debajo del promedio nacional que fue de 147.



Gloria Bernal, codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, sostiene que este problema vendría desde el ingreso a la educación superior. “Es una realidad que quienes están ingresando actualmente a programas de licenciatura tienen en promedio menor desempeño académico comparado con quienes ingresan a otros programas”



"Se trata de un tema muy delicado- sostiene la ex viceministra Segovia -porque no es fácil medir esto en relación con los logros académicos de los niños. Pero hay evidencia de que los profesores, la mayoría, no todos, vienen de ser estudiantes que no les va bien en los colegios, que estudian pedagogía por ser la única carrera que los recibe. De hecho, las facultades de educación en general no están bien ranqueadas. Además, las capacitaciones docentes no son constantes ni están enfocadas a mejorar la calidad. Y si no tenemos maestros capacitados, tenemos un sistema muy precario".

Currículos

Punto muy debatido, con muchos críticos y defensores. Sin embargo, la opinión mayoritaria entre los consultados es que se requiere una intervención urgente en los mismos. Así lo explica el analista Francisco Cajiao: "Hoy tenemos un currículo que es básicamente la misma concepción de hace 60 o 70 años, que es una colección de asignaturas que se recitan para que los chicos las repitan. Eso no les permite tener una visión integral del conocimiento".



Y añade: "La educación debe estar orientada a experiencias de aprendizaje. Con el currículo que tenemos eso no es posible. El niño dura todo el día recibiendo un montón de clases de muchas materias distintas, pero su aprendizaje no avanza. Se enseña mucho pero se aprende poco. A los niños les interesa pasar la materia y no aprender, y a los profesores les interesa lo mismo".



Pero entonces, ¿cuál es la solución? De acuerdo con el experto, "hay que hacer ajustes fuertes al sistema, y más ahora que debemos enfrentar la precariedad de la educación a causa de la pandemia, que pasan por cambios en el currículo para hacer énfasis en formación con base a experiencias, fortalecer las habilidades necesarias para el acceso a la educación superior y el trabajo, las competencias realmente necesarias y destinar más horas de clase a esas áreas del conocimiento”.



Financiación

Actualmente la educación es el sector con mayores recursos dentro del Presupuesto General de la Nación. Pese a ello, la opinión generalizada es que estos no se reflejan como debería en una mejora de la calidad.



Según Cajiao, el problema radica en la distribución de estos recursos: "El 89 por ciento se dedican a funcionamiento, a pagar la nómina. Lo que queda, destinado a inversión, no se reparte bien y hay municipios a los que no les queda prácticamente nada".



Es por ello que hay quienes dicen que a mayor financiación no necesariamente hay mayor calidad, como lo explica Segovia: "Aumentar el gasto en educación no siempre implica mejor calidad. Ejemplo de ello es que en los últimos años se han mejorado las condiciones salariales de los docentes sin que ello repercuta en la calidad del servicio y la formación que ellos imparten".

Jornada única

Una de las grandes apuestas de Estado, y no solo de este Gobierno, ha sido el de aumentar significativamente el número de estudiantes en jornada única. Y es que la mayor parte de los alumnos de colegios oficiales estudian en un modelo en el que unos entran de día y otros en la tarde, o en jornadas en realidad muy cortas, de apenas 5 horas en el colegio, incluyendo descansos



"Este es un serio problema, porque los niños están muy poco tiempo en el colegio, lo cual afecta en la pérdida o no consolidación de los aprendizajes. Muchas veces este problema se debe a falta de personal docente y las demoras en la contratación, lo que les genera sobrecarga laboral, pero generalmente es por falta de infraestructura para recibir a los menores", dice el experto Ricardo Rodríguez.



Una jornada única se traduce en más tiempo en el colegio, más oportunidades de brindar una correcta formación y reforzar aprendizajes. De ahí que haya brechas entre instituciones públicas y privadas (que en su mayoría tienen jornada única).

Conflicto armado

De acuerdo con la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico) al menos 23.861 menores de edad sufrieron afectaciones por el conflicto en 2021. Esos son de los que se tiene conocimiento.



E históricamente las zonas en conflicto son también las de peor desempeño en pruebas estandarizadas. Juan José Valenzuela, analista en temas de conflicto armado, explica que "hay una afectación psicosocial en los niños en condiciones de extrema vulnerabilidad. Y en las zonas rurales y apartadas, donde el conflicto es intenso todavía, vemos desescolarización, pero también altos índices de inasistencia y repitencia. La inestabilidad que genera el conflicto, así como afecta otras esferas de la vida, también lo hace con la educación. No podemos pretender que estas regiones tengan los mismos logros académicos que en las grandes ciudades. En definitiva, el conflicto es un factor que incrementa las brechas educativas".



Conectividad

Los resultados de las pruebas Saber 11 son claros: los estudiantes que tienen internet en casa obtuvieron en promedio 34 puntos más que aquellos que no tienen conectividad en 2021. De igual manera, quienes tienen computador en casa están 33 puntos por encima de quienes no.



Se trata de un problema que ya existía en años anteriores, pero que ahora, con la pandemia, ha tomado más relevancia dado que la virtualidad fue de las principales estrategias para atender esta contingencia.



Y en adelante seguirá siendo un determinante de la calidad, lo cual preocupa a Fernando Toloza, experto en el uso de herramientas tecnológicas en proceso educativos: "No es solo conectividad a internet. Tenemos que 4 de cada 10 hogares colombianos tienen computadores en casa, según el Dane. Pero también hay colegios sin internet ni equipos de cómputo. Y aunque es claro que un computador no mejora la calidad por sí solo, no tener estas herramientas pone a esta población en desventaja en comparación con quienes sí tienen acceso".



Y añade: “Hay que ir más allá, porque la tecnología por sí sola no es determinante de más calidad. Es importante que los docentes sepan sacarle provecho, que los estudiantes sepan usarla con fines pedagógicos”.



Condiciones socioeconómicas

"Al hablar de calidad, partimos de la necesidad de tener unas competencias básicas, principalmente de lenguaje y matemáticas, porque eso es comunicación y la base de las ciencias. El problema es que se ha evidenciado que esas capacidades las desarrollan mejor quienes tiene condiciones socioeconómicas más altas, por un tema de facilidad de acceso a una mejor formación. Y terminan siendo ellos quienes van a las mejores universidades, acceden a becas. Todas las oportunidades de la sociedad se van concentrando en unos pocos", explica el analista Francisco Cajiao.



Pero estas condiciones socioeconómicas adversas, además, llevan a muchos estudiantes a tener que buscar un trabajo para apoyar a sus familias. Y de acuerdo con los resultados de las últimas pruebas Saber 11, los estudiantes que no trabajan tienen en promedio 21 puntos más que aquellos que deben trabajar.

Voluntad política e instituciones

Algo en lo que los distintos expertos consultados concuerdan es que, al pertenecer el 80 por ciento de los estudiantes del país al sector oficial, la voluntad política y las trabas burocráticas afectan el nivel académico del país en general.



Para Isabel, quien conoce este problema de primera mano al haber sido viceministra de educación, "lo que pasa es que históricamente la educación nunca ha sido una prioridad política. Siempre está en las campañas políticas, pero a la hora de ponerla por encima de otras cosas, como no da réditos políticos inmediatos y los resultados de las inversiones se ven a largo plazo, no recibe la atención necesaria. No hay una priorización enfocada a calidad y por ello no hay políticas públicas serias y sostenidas en el tiempo en virtud de mejorar la educación".



Cajiao, quien ha asesorado al Gobierno, considera que hay problemas organizativos y de estructura del sistema, que generan trabas en los procesos formativos: "Se necesita otro tipo de organización escolar, instituciones más autónomas. Hoy lo que tenemos son instituciones que hacen caso a directrices que vienen desde Bogotá, pero en el Vaupés, La Guajira y otras regiones con realidades muy distintas. Por ejemplo, si un maestro de una vereda renuncia en un municipio, deben pasar dos o tres meses antes de que llegue el reemplazo. El alcalde depende muchas veces de la secretaría de educación departamental para la contratación, que a su vez depende de una convocatoria docente que se hace a nivel nacional. Eso es absurdo y deja a los estudiantes sin clases por un largo periodo de tiempo".



MATEO CHACÓN ORDUZ

​Redacción Educación

