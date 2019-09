¿Qué fue lo que sucedió en los desmanes universitarios en Soacha?

Eran las 9:30 de la mañana del miércoles cuatro de septiembre. Un grupo de no más de 20 encapuchados se reunieron en la Universidad de Cundinamarca, específicamente en la sede de Soacha, para cantar arengas y encender voladores. "Los estudiantes estaban alterados y sorprendidos", asegura una persona que estuvo presente ese día.

Una vez terminaron su acto dentro de la universidad, los encapuchados (al parecer son personas ajenas a la institución) decidieron bloquear las principales entradas de acceso peatonal y vehicular de la institución.



Según Fabio Gil, director administrativo de Universidad Cundinamarca sede Soacha, en ese momento fue cuando la Policía hizo presencia. "Vinieron a restablecer el orden pero en un momento de confusión se comenzaron a tirar piedra entre los encapuchados y las autoridades", explica Gil.

Hubo más de 12 estudiantes heridos, según la Universidad de Cundinamarca. Foto: Diego Cuevas

Afirma que la Policía entro sin permiso al centro educativo. "Ninguna directiva autorizó el ingreso. Ellos entraron persiguiendo a los individuos (encapuchados), pero todo el procedimiento estuvo mal (...). Nosotros rechazamos los procedimientos de la fuerza pública, porque ingresaron agrediendo violentamente a los estudiantes. Muchos jóvenes estaban corriendo, incluso los que estaban en clase", señala el director administrativo.



Algunos estudiantes para protegerse de los desmanes corrieron hacia las instalaciones aledañas de la Coorporación Universitaria Minuto de Dios.



"De manera indirecta nos vimos afectados en nuestro Centro Regional debido a los bloqueos en la vías de acceso, los disturbios y la violencia generada entre la fuerza pública y los manifestantes", señala la coorporación en un comunicado.

En video quedó registrado el enfrentamiento entre estudiantes y la Policía Nacional en la Universidad de Cundinamarca. pic.twitter.com/9AYExiaovL — Educación EL TIEMPO (@EducacionET) September 5, 2019

Héctor Rey, alumno de Ingeniería Industrial de la Universidad de Cundinamarca sede Soacha y miembro del movimiento estudiantil Mexu, afirma que no se conoce la entidad de los encapuchados; sin embargo, señala que hay mucha incertidumbre en la comunidad académica por la elección del nuevo rector de la institución académica.



"Se presume que hay una investigación por desvíos de dinero en la universidad. Yo digo presunto, porque no tengo cómo probarlo. El 6 de septiembre hay una nueva elección del rector, pero es posible que el actual rector (Adriano Muñoz Barrera) sea reelegido. Hay malestar en la comunidad académica porque se presume que el rector está recogiendo firmas con ayuda de su gente para ser reelegido", agrega el estudiante.



Rey agrega que, incluso, "los estudiantes no tenemos bienestar universitario y no hay laboratorios fortalecidos".

solicitud-acompanamiento-procuraduria by Camilo Peña on Scribd

En una carta enviada al Procurador General de la Nación y conocida el Observatorio de la Universidad Colombiana, la universidad le envía el cronograma para la elección del nuevo rector, con el objetivo de que esa entidad realice el acompañamiento pertinente (Ver foto).



Las directivas de la sede de Soacha, entre tanto, no saben cómo restaurar los daños ocasionados por la Policía. De hecho, en el bloque B, de audiovisuales, hay secuelas del gas lacrimógeno y no se puede dictar clases.

Durante las manifestaciones, la Policía y los encapuchados se lanzaron piedras. Foto: Diego Cuevas

"La Policía Nacional reconoció que su ingreso a las instalaciones de la universidad se llevó a cabo sin la autorización de las directivas institucionales. Así mismo, la Policía Nacional se comprometió a adelantar las investigaciones correspondientes del caso y la Personería Municipal Soacha a realizar el respectivo seguimiento", explica la institución en un comunicado.



EDUCACIÓN