¿Qué examen debe realizar para certificarse en el idioma inglés?

Conseguir un trabajo en el exterior o estudiar en una universidad fuera del país muchas veces requiere de tener cierto nivel de inglés, el cual debe estar certificado por medio de una prueba estandarizada.



Dependiendo la institución, las exigencias son diferentes, así como el examen aceptado. Pero todas, por lo general, piden que el nivel de inglés esté medido por el marco común europeo, un sistema que mide las habilidades en el manejo del idioma.



Estos son los exámenes más importantes, pedidos y aceptados en la mayor parte de los países del mundo.



Toefl iBT



Es el examen estandarizado más aplicado y uno de los más reconocidos en el mundo. Mide las cuatro habilidades lingüísticas: escucha, habla, lectura y escritura; y clasifica el nivel obtenido de acuerdo con el marco común europeo.



El examen mide la capacidad para utilizar y comprender el idioma Inglés en un nivel universitario, también evalúa qué tan bien se combinan las habilidades básicas de la lengua para llevar a cabo las tareas académicas.



Es reconocido por más de 7.300 universidades, agencias y otras instituciones en 130 países. Cuenta con una versión para realizar desde casa.



Toefl ITP



Es una versión más corta que el Toefl iBT y, por lo tanto, es menos complejo y su nivel de dificultad también es menor. Por eso mismo, a diferencia del anterior, no es reconocido a nivel internacional, pero sí tiene validez nacional.



GRE



Muchas universidades en Estados Unidos no piden el Toefl iBT, sino el GRE como prerrequisito de admisión a estudios de maestría y/o doctorado. Las universidades y escuelas de negocios, en especial, utilizan los puntajes del examen GRE para evaluar qué tan listos están los estudiantes para iniciar trabajo a un nivel de maestría o doctorado.



Cuenta con dos modalidades: general y específico, el cual aplica para diferentes disciplinas.



MET



El Michigan English Test cuenta con una de las evaluaciones de inglés más prestigiosas del mundo con una muy alta aceptación por parte de instituciones educativas y empresas de diversos sectores en Colombia.



El MET brinda resultados confiables y válidos con un rango de puntajes entre 0 y 80, del nivel A1 al C1 en cada sección según el Marco Común Europeo.



C-Oral



La prueba C-ORAL es el certificado académico de competencias comunicativas para hablantes no nativos. Es un examen que sólo mide la habilidad comunicativa oral (el habla).La entrevista oral incluye tres secciones. El examen tiene vigencia de 1 año y el rango del puntaje es de 0 a 100 en nivel A1 – C1 del Marco Común Europeo.



