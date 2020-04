'La virtualidad va más allá de los encuentros en videoconferencias'

La llegada de la pandemia por el coronavirus a la región ha planteado retos para todos los sectores y el de la educación no está exento de ello.



La comunidad académica de un momento a otro tuvo que acomodarse a la virtualidad para responder por el calendario de clases, y tanto profesores como alumnado se han vistos inmersos en una dinámica de teleclases que resulta, para muchos, no solo un escenario diferente sino también una nueva forma de aprendizaje y de comunicación.



Para analizar este panorama, EL TIEMPO habló con Jhon Pardo, vicerrector del Politécnico ICAFT, especialista en transporte intermodal y con experiencia en educación virtual.

¿Las universidades están preparadas para las clases virtuales?



Si bien es cierto que las diferentes herramientas digitales, tales como plataformas especializadas y redes sociales, entre otras, propician la interacción entre diferentes culturas, facilitan la inclusión y el trabajo colaborativo entre otras ventajas, no todas las instituciones están preparadas para dictar clases en línea, ni todos los hogares cuentan con las herramientas para que cada miembro de la familia esté debidamente conectado.



¿A quién compete darle solución a la problemática?



La cuestión atañe a todos los miembros de la comunidad académica, pues aspectos como la conectividad, la disponibilidad de equipos y las habilidades para el manejo de las diferentes herramientas disponibles son indispensables para el éxito del proceso de formación. ¿Qué pasa con una familia compuesta por 4 personas en donde solo hay disponible un equipo y la conectividad es inestable?, preguntas como estas son difíciles de resolver.



¿La virtualidad sí es la mejor solución para este momento de crisis mundial?



Lo primero que hay que decir es que la virtualidad va más allá de los encuentros sincrónicos o video conferencias, dice John Pardo. Por ejemplo, en ICAFT se ha dispuesto de espacios académicos para cada curso según su naturaleza, privilegiando el trabajo colaborativo a través de diferentes mecanismos de interacción. Además, en plataforma hay disponibles diferentes recursos pedagógicos y de apoyo para enriquecer la experiencia del estudiante”, explica el vicerrector.



Es común denominador que las universidades tengan cursos de muchos alumnos. ¿Representa esto un problema para la virutalidad?



Por curso se pueden llegar a conectar en tiempo real un promedio de 40 estudiantes, pero todo depende de la plataforma que se utilice en el momento y del internet que tenga cada estudiante. Los límites dependen más del tipo de actividad que se esté llevando a cabo, por ejemplo, en una conferencia se pueden llegar a tener 400 o más personas.



Una de las características más importante de la virtualidad es la flexibilidad en donde cada actor es autónomo en su proceso; sin embargo, existen horarios establecidos para los encuentros sincrónicos.





Entonces, ¿cuáles podrían ser las recomendaciones?



Lo primero sería entender que la educación virtual y el teletrabajo no implican que se deba estar conectado todo el tiempo. Se pueden descargar en los equipos las actividades a realizar para no trabajar en línea y tan pronto se tenga la disponibilidad subirlas a la red. Además, también hay actividades que se pueden realizar a través del celular y no hay que descartarlas.



EL TIEMPO