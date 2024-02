¿Pensando qué estudiar? Así puede inscribirse al Sena y aplicar a las especializaciones

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) ofrece oportunidades a los ciudadanos para estudiar de forma gratuita en diferentes modalidades, presencial, virtual y a distancia, facilitándoles a millones de colombianos una forma fácil de poder acceder a la educación.



Por esta razón, se espera que, en este 2024, la entidad abra convocatoria de una serie de especializaciones tecnológicas, las cuales tendrán una duración de 3 a 6 meses.



(Lo invitamos a seguir leyendo: ¿Cuántos años se puede durar como estudiante en una universidad? Esto dice la norma).

Facebook Twitter Linkedin

En abril se abrirán Inscripciones a programas técnicos y tecnológicos del Sena. Foto: SENA

Estos cursos estarán dirigidos para quienes tengan la mayoría de edad, un título tecnológico y/o profesional del área en el que desea especializarse, un certificado laboral que acredite una experiencia mínima de seis meses en el área de la especialización y, finalmente, tener a la mano la cédula de ciudadanía o extranjería, de ser el caso y una fotocopia de la misma ampliada al 150.



Adicionalmente, tenga en cuenta que no será necesario realizar estas formaciones de forma presencial, dado que, podrá hacerlo de forma virtual.



De hecho, en abril, se lanzará la nueva plataforma de aprendizaje virtual con herramientas para reforzar los procesos académicos y la cooperación entre aprendices e instructores, según lo informado por la institución en un comunicado.



(Le puede interesar: Sena anuncia nuevas fechas de inscripción para carreras virtuales y gratis: tome nota).

Especializaciones disponibles

El Sena tiene actualmente 20 especializaciones disponibles:



- Costos en salud.



- Control en sistemas de ventilación en labores subterráneas.



- Desarrollo de infografías.



- Decoración y adecuación de espacios comerciales.



- Diagramación editorial para medios impresos y digitales.



- Entrenamiento físico personalizado.



- Estructuración del plan comercial.



- Gestión económica de la logística internacional.



- Gestión de la producción pecuaria.



- Gestión de asistencia técnica agropecuaria.



- Gestión para el uso eficiente de la energía eléctrica.



- Implementación de buenas prácticas agropecuarias.



- Luminotecnia.



- Marketing para servicios hoteleros.



- Medición técnica del color.



- Planeación tributaria.



- Producción de contenidos animados para videojuegos.



- Procesos pedagógicos de la formación profesional.



- Supervisión de instalación y mantenimiento de redes de telecomunicaciones.



- Trade marketing



(También: Icfes: Se inicia la preinscripción a las pruebas Saber Pro y Saber TyT).

¿Cómo se podrá inscribir?

De esta forma, si usted está interesado en aplicar a la oferta, deberá estar atento a la apertura de las próximas inscripciones en el portal Sena Sofía Plus

​.

Lo invitamos a conocer el paso a paso para realizar la inscripción en la página web.



1. Ingrese a la plataforma oficial del Sena Sofia Plus.



2. Haga clic en el banner 'Buscar ofertas'.



3. Busque el programa de su interés y consulte la duración de las especializaciones, las habilidades que desarrollará, entre otros.



4. Seleccione el programa de su preferencia y haga clic en el botón 'Inscripción'. (Si no tiene cuenta en la plataforma de Sena Sofia Plus, deberá crear una con sus datos de identificación, contacto y residencia).



5. Al estar inscrito, deberá ingresar con su número de documento y la contraseña que designó al momento de realizar la inscripción



6. Haga clic en el botón 'Confirmar inscripción' y 'Terminar' para oficializar el proceso.



Además, puede ver:

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS​

Más noticias en EL TIEMPO