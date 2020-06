¿Qué diferencia a las universidades del país de las mejores del mundo?

En el reciente QS World University Rankings, el cual mide a las mejores universidades del mundo, un total de 11 instituciones colombianas aparecen en el listado. Sin embargo, todavía ninguna de ellas aparece en el top 100 y llegar a esas primeras posiciones todavía parece una meta lejana.



Esto si se tiene en cuenta que en dicho escalafón la Universidad de los Andes está ubicada en el lugar 227 en el mundo, o que junto con la Universidad Nacional y la Javeriana son las únicas dentro de las 500 mejores.(Lea también: Estas son las mejores universidades de Colombia y el mundo)

Para entender qué le hace falta a las instituciones del país para subir puestos en estos escalafones, es importante tener en cuenta los aspectos evaluados por las firmas internacionales para elaborarlos.



Por ejemplo, en el caso de la firma Quacquarelli Symonds se tienen en cuenta los siguientes aspectos:



1. Reputación académica

2. Empleabilidad de los egresados.

3. Citaciones por profesor (impacto de las investigaciones).

4. Número de profesores por cantidad de estudiantes.

5. Proporción de profesores internacionales.

6. Proporción de estudiantes internacionales.



De acuerdo con Ben Sowter, Director de Investigación de QS, Colombia ha venido mejorando en cuanto a la empleabilidad de sus egresados, lo que indica que los empleadores ven con buenos ojos las habilidades adquiridas por los estudiantes en sus universidades.



Por ejemplo, mientras la Universidad Nacional es la 259 a nivel mundial, si se mide solamente la empleabilidad, es la número 37.



Pero pese a esta buena reputación en el entorno laboral, la situación es muy diferente en otros aspectos:



“Si la educación superior colombiana desea alcanzar puestos más altos en el ranking, debe encontrar formas de garantizar que su investigación se difunda en todo el mundo con mayor impacto", señala Sowter.



Y añade: "Tanto encontrar acuerdos globales de investigación -con la industria, así como con las universidades- como alentar a los docentes de todo el mundo a trabajar en las instituciones colombianas son buenas maneras de lograrlo. Las instituciones colombianas deben encontrar formas de atraer el talento del exterior para venir a estudiar al país”.

Esto quiere decir que las investigaciones elaboradas por docentes, laboratorios y semilleros no están teniendo el impacto deseado, ya que las once universidades clasificadas del país recibieron una puntuación en el indicador de citaciones más bajo que el año pasado.



A esto se suma que Colombia no parece ser un destino académico para los estudiantes extranjeros. Por ejemplo, mientras la UNAL tiene más de 54.000 estudiantes, de ellos solamente 308 son de otro país.



En cambio, la Universidad de Buenos Aires, la mejor posicionada en la región (66) tiene más de 122.000 alumnos, y de ellos más de 27.000 son extranjeros. Caso similar sucede en el caso de los docentes.



Otro factor en el que falta un largo camino es en la relación de profesores por número de estudiantes. Mientras que la UNAM de México (la segunda mejor de la región) tiene una relación de 11 maestros por cada 100 alumnos, en la Nacional esa proporción es de 5,5 a 100.



Comparado con el MIT (número 1 en el ranking) la diferencia es aún mayor, al contar con 26 profesores por cada 100 alumnos.



