Esto dice Fecode sobre acusación de que se robaría las elecciones

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) les salió al paso a señalamientos hechos por el abogado Jaime Arizabaleta en una columna de opinión publicada en el portal Los irreverentes, en la cual advierte que si sus miembros actúan como jurados de votación, están en capacidad de "robarse una elección".



Columna de opinión compartida en Twitter por el abogado Jaime Arizabaleta. Foto: Tomada de Twitter @jarizabaletaf

En el escrito, que compartió Arizabaleta en Twitter con la etiqueta #SaquenAFecodeDeLasUrnas y que se convirtió en tendencia, sostiene: "Vale cuestionar nuevamente: si son capaces de parar el país con todo lo devastador que fue por meros intereses electorales, ¿no son capaces de robarse una simple elección? Esta agrupación, más que un sindicato, es un grupo con agenda política, completamente impedido para contar los votos de manera transparente y objetiva como fielmente lo exige el ejercicio de la democracia".



Ante los señalamientos, Fecode respondió a través de su cuenta en esta red social con un hilo de trinos, en los que advierte que la columna "atenta contra la democracia y la vida de los docentes a través del hashtag #SaquenAFecodeDeLasUrnas".



Afirma que "se estigmatiza al magisterio por posturas políticas individuales de sus miembros y fomenta el odio contra cierto sector político al tratarlo como una amenaza a la democracia, cuando no lo es. Se amenaza directamente la vida de los maestros".



Dice que "la labor de los docentes es fomentar el pensamiento crítico de los estudiantes, por lo que es necesario que se comparta y dialogue sobre la situación actual del país. Hablar con la verdad no es adoctrinar".



Asegura que su autor "cuestiona la buena fe de los docentes colombianos, al suponer que por tener posturas políticas, como cualquiera, van a corromper el sistema electoral. Es como suponer que ningún colombiano es apto para ser jurado por tener preferencias políticas".



Y agrega: "Ni siquiera tiene el rigor de investigar y verificar antes de publicar. Por tanto, decir #SaquenAFecodeDeLasUrnas no es más que un llamado a vulnerar los derechos civiles y políticos de los docentes, y con esto la democracia misma".



Insiste en que el abogado "olvida que quien elige a los jurados de manera aleatoria es la Registraduría. Por su profesión, bien debería saber que excluir a una persona de sus deberes ciudadanos por sus preferencias políticas va en contra de la Constitución y es antidemocrático".

