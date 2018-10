Estos serán los puntos de concentración de los maestros en paro

Fecode, el gremio de maestros de los colegios públicos de Colombia anunció que entrará en paro nacional este martes 23 de octubre.



Cesarán actividades durante 24 horas y aseguraron que ese día habrá una "gran toma a Bogotá, capitales y movilizaciones en los municipios". Se estima que 8.000 estudiantes se quedarán sin clases.

En Bogotá, la marcha inicia a las 9:00 de la mañana con una concentración frente a la Secretaría de Educación Distrital y recorrerá la Avenida 26 hacia la Plaza de Bolívar.



Los maestros también adelantarán tomas de las capitales departamentales y en varios municipios.



En Bucaramanga inicia a las 8:30 a.m. desde la Puerta del Sol; en Cali, desde la Estación del Ferrocarril a las 9:00 a.m.; en Cartagena, desde el Castillo de San Felipe, a las 3:00 p.m.; en Armenia, desde las 9:00 a.m frente a la Universidad del Quindío; y en Medellín, desde la sede de ADIDA a las 10 a.m.



En la ciudad de Valledupar los maestros y su organización sindical, Aducesar, anunciaron que permanecerán en paro hasta que la Alcaldía cancele el mes de diciembre de 2017.



El principal objetivo del paro es el cumplimiento de los acuerdos firmados con el Gobierno Nacional el año pasado.

Así transcurrieron las marchas por la reforma en la educación pública Se estima que solo en Bogotá salieron a protestar cerca de 30 mil personas. En las principales ciudades del país también se vivieron manifestaciones pacíficas. El pasado 10 de octubre se realizó la primera gran marcha de las universidades para pedir al Gobierno que se destinen más recursos a la educación superior.

"El balance realizado por la Junta deja un estado preocupante, porque la gran mayoría de los puntos incluidos en el acta siguen dilatándose sin respuestas ni documentos oficiales", explicó Fecode en un comunicado.



El gremio añade que: "Ante el incumplimiento preocupa el pésimo servicio de salud, que cada vez está más deteriorado. Los sindicatos regionales reportan que hasta las citas de medicina general son negadas; ni el Ministerio de Educación ni la Fiduprevisora ejercen su labor para garantizar que las entidades prestadoras cumplan con los términos del contrato".



Según Nelson Alarcón, nuevo presidente de Fecode, hasta el momento se han cumplido el 20 por ciento de los acuerdos. "De los 24 puntos pactados, solamente se han cumplido el 20 por ciento. Necesitamos que nos cumplan el 80 por ciento restante. Con estos acuerdos garantizaremos una mejor calidad de la educación", indicó el director.



EDUCACIÓN