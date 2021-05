¿Qué debe tener en cuenta al elegir una carrera universitaria?

Una de las decisiones más importantes en la vida de una persona tiene que ver con la carrera que estudiará. ¿Un programa técnico o profesional? En qué universidad? ¿Pública o privada? ¿Es mejor una u otra institución?



Estas son algunas preguntas que pasan por la cabeza de miles de jóvenes que cada año salen del colegio.



(Lea también: Sena abre más de 37.000 cupos para estudiar de manera virtual)

Conociendo la importancia de esta elección, EL TIEMPO enumera siete puntos claves para tener en cuenta al elegir una carrera universitaria.



1. Conozca sus puntos fuertes y débiles. Puede hacerse una idea con las materias que más le gustan del colegio y con las que obtiene mejores calificaciones. Los resultados de las Pruebas Saber 11 también le servirán de termómetro.



(Lea también: ¿Cómo salir de estos momentos de crisis? La academia responde)



2. Investigue si la universidad tiene la acreditación de alta calidad que otorga el Ministerio de Educación; también, si la carrera de su interés cuenta con el mismo reconocimiento. Esto marca una diferencia importante y será un plus.



3. Revise el plan de estudios de la carrera de su interés. Conozca las materias que va a cursar y relaciónelas con sus fortalezas académicas. Además, identifique en qué competencias y habilidades saldrá con mayor fuerza al mercado laboral.



4. Compare el pensum de la misma carrera en diferentes universidades. Pese a ser el mismo programa, cada institución tiene diferentes énfasis y el perfil del egresado también varía.



(Lea también: Icfes publica resultados de las pruebas Saber 11 de calendario B)



5. Averigüe cuál es la situación en el mercado laboral de sus ‘posibles colegas’. A través del Observatorio Laboral para la Educación del Ministerio de Educación Nacional podrá acceder a esta información.



6. Sopese los costos. Aunque no debe ser el principal criterio para elegir qué estudiar y dónde, es claro que el bolsillo será un determinante en esta decisión. Así como muchas veces mayor precio implica mayor calidad, mejores instalaciones y experiencia de estudio, otras veces la diferencia entre un programa en una universidad de élite no es mayor que el de una institución de mayor acceso o una institución pública.



(Lea también: Open English anuncia becas para estudiar inglés en línea)



7. Pregunte siempre por los planes de financiación o apoyo económico para pagar sus estudios, opciones de becas e intercambios, descuentos y demás beneficios a los que puede acceder en determinado establecimiento educativo.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

Otras noticias

- Brecha entre formación y trabajo lastra competitividad en Iberoamérica



- Expertos analizaron los retos de la educación en medio de la pandemia



- Icetex ofrece cupos para capacitarse en tecnología y emprendimiento