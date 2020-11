¿Qué debe tener en cuenta para que no le anulen las Pruebas Saber Pro?

Este fin de semana darán inicio las Pruebas Saber Pro, el cual debe ser presentado por estudiantes de últimos semestres de carreras universitarias. En esta oportunidad, y dadas las condiciones sanitarias, el examen se llevará a cabo de manera electrónica, ya sea desde casa o en un lugar dispuesto por el Icfes para tal fin.



Estas pruebas, que se desarrollarán los días 28 y 29 de noviembre, y 3, 5 y 6 de diciembre, contarán con un sistema de vigilancia con inteligencia artificial que busca corroborar, en tiempo real, si el estudiante incurre en cualquier tipo de conducta prohibida.



Se trata de la plataforma Sumadi, desarrollada por la firma CognosOnline, la cual también se usó para las pasadas Pruebas Saber TyT que se realizaron bajo la misma modalidad.



Pese a que la compañía asegura que el margen de error de esta herramienta es mínimo, este diario ha recibido varias quejas por parte de estudiantes que señalan que fueron expulsados de las pruebas sin ninguna justificación.



Sin embargo, de acuerdo con Fernelly Morales, Director Ejecutivo de CognosOnline para Latinoamérica, la plataforma cuenta con un “nivel alto de seguridad”, y a menudo estas quejas son de personas que cometieron conductas prohibidas, muchas veces sin conocer cuáles son.



“Nos pasó mucho que teníamos estudiantes que simplemente no conocían que estaban haciendo algo que el sistema capta como indebido. Sin embargo, se les hace la advertencia y solo si el comportamiento persiste, se procede a la expulsión”, mencionó Morales.



Precisamente para evitar todo tipo de confusión o que le cancelen el examen, EL TIEMPO le explica cómo funciona la plataforma y cuáles son las llamadas “conductas prohibidas” de acuerdo con los desarrolladores de la plataforma.



¿Cuáles son los comportamientos prohibidos?

- Suplantación de identidad: Que el sistema compruebe que es otra persona la que está presentando la prueba.



- Que haya más de una persona en cámara.



- Presencia de objetos extraños: Se considera como objetos prohibidos el uso de audífonos y celulares.



- Uso de capuchas y gorras, ya que estos pueden afectar la forma en que Sumadi verifica la identidad de la persona.



- Estar fuera de la imagen captada por la cámara. El estudiante debe ser constantemente registrado por el sistema. En caso de requerir salir del cuadro para ir al baño, es necesario pedir permiso.



- Desviación de mirada, ya que esto puede ser interpretado como intento de copia.

¿Qué otras recomendaciones son importantes para evitar una expulsión?

- La ubicación de la cámara: Es importante que la imagen que se registra no esté a contraluz. De lo contrario, el software no podrá identificar su rostro de manera adecuada, lanzando una alerta o de suplantación de identidad o de estar fuera de la imagen.



- Procure no mover sus labios. Muchas personas suelen mover su boca mientras leen las preguntas. Sin embargo, la plataforma puede detectar esta acción como que se mantiene una conversación con otra persona, siendo este un indicio de copia.

¿Qué sucede antes de expulsar a un estudiante de la prueba?

Para entender esto, es importante conocer cómo funciona la plataforma. "El sistema consta de dos partes. La primera consiste en una autenticación y registro, en el que la plataforma toma tres fotografías del estudiante. Este se compara con el documento de identificación (que debe estar escaneado a color), y el software verifica la identidad de la persona", menciona Morales.



Y añade: "Existen momentos en los que la persona pudo tener cambios físicos y se detecta como una advertencia. En esos casos hacemos una verificación manual"



Durante la prueba, la cámara está todo el tiempo prendida y hace registros fotográficos continuos para validar que la persona frente a ella sea la que se registró.



Así mismo, el programa no expulsa al estudiante de manera inmediata si detecta un comportamiento indebido, sino que lanza alertas, que son verificadas por un monitor.



Este monitor procede a solicitar vía chat al estudiante que cese de inmediato con dicho comportamiento. Si una persona no corrige el comportamiento prohibido o si acumula llamados de atención, se procederá a su expulsión.



De cualquier manera, el estudiante tendrá conocimiento del estado de su examen por una imagen similar a un semáforo que verá en pantalla, en el que verde significa que no tiene llamados de atención, amarillo, que ya tiene advertencias, y rojo, que se genera una expulsión.



REDACCIÓN EDUCACIÓN