Jóvenes aseguran que les anularon las Pruebas Saber Pro injustamente

Este fin de semana se llevaron a cabo las Pruebas Saber Pro, de las cuales todavía quedan tres jornadas más de aplicación (2, 5 y 6 de diciembre). En esta oportunidad el examen se realizó de manera electrónica desde casa dadas las condiciones sanitarias actuales.



Si bien los desarrolladores del software de vigilancia utilizado para garantizar que en la evaluación no hubiera copia señalaron a este diario que la plataforma era “a prueba de errores”, EL TIEMPO conoció varias denuncias de estudiantes que sostienen que sus pruebas fueron anuladas aparentemente de manera injusta.



Uno de esos testimonios fue el de Camilo Rincón, estudiante de último semestre de Estadística de la Universidad Nacional, quien aseguró que el sistema le anuló la evaluación sin haber incurrido en alguno de los llamados “comportamientos prohibidos”.



“En mi caso, la plataforma me generaba alertas diciendo que me estaba saliendo de la app, cosa que jamás sucedió. Yo, preocupado le pregunté al monitor de ayuda que a cada uno le asignan para la prueba”, mencionó el joven.



Y añadió: “El mismo monitor me dijo que no me preocupara, que siguiera haciendo la prueba con normalidad, por lo que yo confiado de su conocimiento seguí haciéndola. Las alertas siguieron generando por lo mismo y el monitor me decía que no me preocupara, hasta que me anularon la prueba definitivamente”.



Cabe recordar que esas alertas que menciona el estudiante son dadas por la plataforma cuando el sistema reconoce algún comportamiento indebido. Estas alertas deben ser verificadas por el monitor, y si se evidencia que se continúo con dicha acción prohibida, se anula el examen.



Sin embargo, según el testimonio de este y otros alumnos las alertas se daban sin ningún incumplimiento o incluso se llegó a anular la prueba sin que se emitieran alertas.



Este es el caso de una joven que también mencionó lo sucedido a este medio: “En ningún momento tuve una advertencia de que estaba haciendo algo indebido, por lo que estaba haciendo la prueba sin preocuparme. Pero de un momento a otro me llegó una notificación que decía que se me anula la prueba por haber hecho algo que el reglamento prohíbe e ignorar los llamados de atención, cosa que nunca ocurrió”.



Otros casos conocidos por este diario sostienen que la anulación se dio porque la plataforma de Inteligencia Artificial no reconoció el rostro del estudiante sin que hubiera suplantación de identidad, porque no recibieron advertencias o simplemente desconocen la causa.



Cabe recordar que todos estos casos pueden ser de nuevo revisados por el Icfes una vez se interponga la debida queja. La entidad se encargará de revisar los registros de la plataforma para determinar si efectivamente se trató de un error de la misma, de los monitores o si efectivamente la anulación fue correcta.



Es importante señalar que en caso de que se confirme que se incurrió en un comportamiento indebido como intento de copia o suplantación de identidad, se puede aplicar una sanción de hasta 5 años en los que el alumno no podrá volver a presentar la prueba.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

