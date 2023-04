Una de las formas de conocer el nivel académico de una universidad es por medio de las pruebas Saber Pro del Icfes, las cuales son presentadas por estudiantes de últimos semestres. En los últimos días se conoció el listado de los resultados del último examen aplicado, en el año 2022, en el cual se presenta lo que muchos pueden considerar una sorpresa: la Universidad Nacional, considerada de las mejores del país, no aparece entre las dos de mejor desempeño.



A nivel general, sin embargo, se evidencia un mejor desempeño de las universidades y demás instituciones de educación superior (IES) del país con respecto al promedio nacional obtenido en el año 2021.

Así lo revelan los más recientes resultados de estas pruebas realizadas por el Icfes, los cuales fueron dados a conocer por el exdirector de la entidad, Daniel Bogoya, a partir de los datos oficiales. Dichos datos fueron publicados originalmente por el Observatorio de la Universidad Colombiana.



Cabe señalar que este no se trata de un escalafón o ranking, dado que la calidad va más allá de las pruebas de Estado. Sin embargo, sí puede considerarse un indicador relevante con respecto al nivel académico.



Se trata de una radiografía del desempeño de estas instituciones durante 2022 (las últimas pruebas aplicadas), que también permite compararlo retroactivamente.



Vale aclarar que los resultados de las pruebas Saber Pro se evalúan en una escala de 0 a 300 puntos. De esta forma, en las últimas pruebas, el promedio nacional de las universidades fue de 154,4, mientras que solo las universidades acreditadas tuvieron un promedio de 157,1.



En total se evaluaron los resultados obtenidos por estudiantes de 261 instituciones de educación superior del país (entre universidades, instituciones universitarias e instituciones técnicas y tecnológicas, estas últimas presentan las pruebas Saber TyT).



Así las cosas, la Universidad de los Andes permanece en el primer lugar con una calificación promedio de 188,7 (bajó su puntaje con respecto al año anterior), seguida del Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa), con 185,7 puntos, lo que significa que la Universidad Nacional sede Bogotá, que históricamente se ha disputado el primer lugar, bajó al tercer lugar, si bien subió levemente su calificación, al obtener 184,9 puntos.

Las mejores universidades en pruebas Saber Pro

La Universidad de los Andes vuelve a ser la mejor en pruebas Saber Pro, aunque bajó su promedio. Foto: Archivo El Tiempo

1. Universidad de los Andes (188,7 puntos)

2. Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA (185,7)

3. Universidad Nacional de Colombia – Bogotá (184,9)

4. Universidad de la Sabana (182,2)

5. Universidad EIA (181,4)

* Universidad Nacional de Colombia – Medellín (177,6)

6. Universidad ICESI (177,3)

7. Universidad del Rosario (177,2)

8. Universidad Javeriana – Bogotá (174,9)

* Universidad Javeriana - Cali (174,8)

9. Universidad de Antioquia (174,6)

10. Universidad del Norte (173,4)

Las mejores instituciones universitarias en pruebas Saber Pro

24. Institución Universitaria Colombo Americana – UNICA (163,4)

25. Centro de Educación Militar (163,3)

37. Fundación Universitaria Konrad Lorenz (159,4)

46. Fundación Universitaria Sanitas (157,7)

Las mejores IES técnicas y tecnológicas en pruebas Saber TyT

113. Instituto Superior de Ciencias Sociales y Económico Familiares ‐ ICSEF (147,3)

183. Unidades Tecnológicas de Santander (141,1)

200. Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo - CIDE (139,2)

218. Corporación Tecnológica Industrial Colombiana ‐ TEINCO (137,6)

220. Corporación Unificada Nacional de Educación Superior – CUN (137,4)

234. Fundación de Estudios Superiores Comfanorte – FESC (135,4)

236. Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle (134,9)

236. Corporación Politécnico de la Costa Atlántica (134,9)

238. Fundación de Educación Superior San José (134,7)

242. Instituto Tecnológico del Putumayo (133,9)

¿Mejora la calidad?



Los resultados de las pruebas Saber Pro en el último año muestran un repunte en cuanto al promedio nacional frente a los registros del año 2021, lo que implica que, en general, el nivel académico ha tenido una mejora.



Y es que el promedio nacional de 154,4 es superior a los 152,59 puntos de hace dos años. En cuanto a las universidades con acreditación de alta calidad, también se notó una mejoría, al pasar de 156 a 157,7.



Pese a ello, es importante notar que este repunte es con respecto a los estudiantes que vivieron sus últimos semestres en confinamiento o alternancia por cuenta de la pandemia. Y es que se nota una pequeña reducción si los datos se comparan con 2020, cuando pese a la emergencia sanitaria los estudiantes que presentaron pruebas Saber Pro ya habían estudiado casi toda su carrera en las condiciones normales.



En ese año el promedio nacional fue de 156 y el de las acreditadas de 160. En ambos casos, superior a 2022.



Pero no son solo las universidades las que presentan mejoría de 2021 a 2022, también lo hicieron las instituciones universitarias pasando su promedio nacional de 137,3 a 140,1. Lo mismo ocurre con las instituciones tecnológicas (de 134,2 a 135,8) y las técnicas profesionales (131,1 a 136,2).

El Cesa, una gran protagonista



Facebook Twitter Linkedin

El Cesa es de las mejores escuelas de administración de Latinoamérica. Foto: CESA

El caso del Cesa es especial. Y es que, si bien, se trata de una de las instituciones mejor reputadas del país, al menos en el imaginario popular no figura como una de las dos mejores del país, lugar que normalmente ocupan las universidades de Los Andes y la Nacional.



Por ello llama la atención para algunos que el Cesa haya tenido la segunda mejor puntuación en las pruebas Saber Pro, y más cuando no está constituida como una universidad sino como una institución universitaria.



Sin embargo, la trayectoria de esta institución en los primeros lugares no es algo nuevo. De hecho, ya en las pruebas de 2020 ocupó también el segundo lugar en la lista, una vez más desplazando a la Nacional. En 2021, por su parte, fue la quinta mejor del país.



Y de hecho, al mirar las mediciones por competencias, resulta sacarle ventaja a Los Andes en escritura y en ciudadanía, mientras que aventaja a la Nacional en inglés y escritura.



REDACCIÓN EDUCACIÓN