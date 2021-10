Este sábado arranca la aplicación de la Prueba Saber Pro en todo el país

Entre este sábado y el domingo 31 de octubre, el Icfes llevará a cabo la Prueba Saber Pro electrónicas, desde las casas o en sitios dispuestos para este propósito, con más de 260.000 estudiantes de carreras profesionales y más de 1.700 inscritos que presentarán la prueba Saber Pro Exterior.



(En contexto: Icfes cita a 260.000 estudiantes universitarios a presentar la Saber Pro).



Mónica Ospina Londoño, directora del Icfes, detalló en el examen participarán más de 221.000 estudiantes desde las casas y más de 40.000 en lugares de aplicación dispuestos por la entidad, con todas las condiciones de bioseguridad.

"Colombia ha sido ejemplo al aplicar estas pruebas de Estado, y somos pioneros a nivel continental en la realización de este examen, que brinda información estandarizada y comparable acerca de los diferentes de las competencias genéricas y especificas de los estudiantes próximos a graduarse como profesionales, la cual es relevante para la medición de calidad de los programas de educación superior, así como para los estudiantes en su paso al mercado laboral", explicó la directora general del Icfes,



La funcionaria reiteró que más allá de ser un requisito de grado para los estudiantes de carreras profesionales que ya han cursado y aprobado más del 75 por ciento de su programa académico, estas pruebas permiten identificar qué competencias dominan los estudiantes universitarios y cuáles deben fortalecer.



Resaltó, además, que ”gracias al proceso de transformación digital de la evaluación liderado por el Icfes, la prueba Saber Pro electrónica se aplicará a personas ubicadas en sus casas en más de 1.000 municipios de todo el territorio nacional. Esto refleja el alcance de la modalidad virtual del examen que permite llegar a los hogares de más de 221.000 personas brindándoles todas las garantías para preservar la salud de los citados y sus familias”.

Así será la prueba

Los certificados de asistencia a la Prueba Saber Pro podrán descargarse en el sitio web icfes.gov.co a partir del sábado 13 noviembre, mientras que los resultados se publicarán el 29 de enero de 2022 en el portal institucional.



Los estudiantes citados serán evaluados en las siguientes competencias genéricas: comunicación escrita, razonamiento cuantitativo, lectura crítica, competencias ciudadanas e inglés.



(Además: Lo que debe hacer para legalizar su carrera universitaria en otro país).



El examen se desarrollará en una sesión, obligatoria para todos los inscritos, pero es fundamental verificar con antelación la citación para conocer si, adicionalmente, el estudiante debe presentar pruebas específicas.



En casa los estudiantes serán citados con distintos horarios de ingreso, y la sesión de pruebas genéricas tendrá una duración máxima de cuatro horas y cuarenta minutos.



En sitio la aplicación se desarrollará en varias jornadas, en más de 200 puntos ubicados en 102 municipios, con todas las garantías de bioseguridad para proteger la salud de los estudiantes, sus familias y el personal logístico que apoya el examen.

Caja de Herramientas para Saber Pro

Para todos los citados, el Icfes preparó la Caja de Herramientas Familiarízate con Saber Pro, que ofrece un conjunto de instrumentos sin costo para conocer el tipo de preguntas de esta prueba de Estado.



La Caja incluye el aplicativo El Icfes Tiene un Preicfes, ejemplos explicados de preguntas, información general de la prueba y un módulo explicativo sobre cómo se entregan e interpretan los resultados de esta prueba.



En esta iniciativa, los interesados encontrarán material de los cinco módulos genéricos que se aplicarán, y podrán consultarla tanto en modalidad offline y online.



Los interesados en conocer esta iniciativa pueden hacerlo a través del link: https://bit.ly/3Gjmh5t. Igualmente, se puede acceder a un video de presentación de los elementos que hacen parte de la Caja de Herramientas Saber Pro: https://bit.ly/2ZlzQ3k

Recomendaciones para la aplicación de la prueba

Facebook Twitter Linkedin

En sitio, la aplicación se desarrollará en varias jornadas, en más de 200 puntos ubicados en 102 municipios del país. Foto: Icfes

Si va a presentar Saber Pro desde la casa:



• Es importante consultar constantemente la citación, ya que pueden presentarse modificaciones en el día o la hora por temas logísticos. Solo debe ingresar a la plataforma minutos antes de la hora en la que fueron citados, pues la plataforma solo estará habilitada hasta ese momento. Todas las instrucciones de ingreso han sido enviadas a través de correo electrónico.



• Las personas que cumplieron con los requisitos técnicos para hacer la prueba en casa, ya efectuaron el proceso de autenticación y registro para validar su identidad. Este proceso es obligatorio para presentar el examen en la fecha asignada desde su residencia. Si el evaluado no realizo el proceso de autenticación y registro previo a la prueba no podrá presentarla.



(También: Nueva Zelanda suma otra universidad en convenio con Colfuturo).



• La prueba utiliza un sistema de inteligencia artificial que efectúa el monitoreo y vigilancia de la prueba para alertar la realización de conductas prohibidas durante la aplicación.



• El Icfes recuerda a todos los estudiantes, previo a iniciar el examen, suscribir el Compromiso Ético como señal de honestidad, legalidad y transparencia en la presentación de exámenes de Estado, reiterando que quienes realicen acciones prohibidas como la sustracción del material de la prueba, toma de fotografías o fraude, entre otras, incurren en conductas que acarrean la anulación o invalidación de resultados, la inhabilidad para presentar el examen por un tiempo de 1 a 5 años y la denuncia penal ante las autoridades competentes (artículo 17 de la Resolución 276 del 2021).



Para la prueba en casa los estudiantes cuentan con los siguientes canales de atención para recibir soporte antes y durante la aplicación de la prueba:



1. Línea telefónica de atención nacional 018000113424

2. Chat incorporado a la plataforma Sumadi y la mesa de servicio

3. Correo electrónico: soporte_prueba@icfes.gov.co



Si la va a presentar en sitios dispuestos por el Icfes:



• Es necesario llevar documento de identidad: cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o contraseña con foto y huella dactilar, pasaporte vigente para nacionales y extranjeros y licencia de conducción para los nacionales colombianos.



(Continúe leyendo: Entérese cómo ajustar sus cuotas con el Icetex de acuerdo con sus ingresos).



• Quien no tenga consigo una identificación válida, debe llevar el denuncio de pérdida que expiden las autoridades competentes y en el sitio de aplicación se tomará la huella dactilar. No se admiten fotocopia de documentos de identidad.



• Está prohibido el uso de teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico durante las pruebas, esto acarreará la anulación del examen.



• Descargar y confirmar horas antes la citación y ubicar el sitio del examen, para evitar contratiempos. Calcular el tiempo de traslado.

Más información:

Para información adicional los interesados pueden comunicarse con el Icfes a la línea 601-484-1460, desde Bogotá, fijo nacional o de celular a fijo, o a través del chat en línea, disponible en icfes.gov.co, en el siguiente enlace:https://frontos.outsourcing.com.co:8205/index1.php

REDACCIÓN EDUCACIÓN

Con información del Icfes

Encuentre también en Educación:

Icetex abre convocatoria para acceder a 11.000 créditos educativos

476.000 estudiantes dejaron de recibir alimentación escolar en 2020