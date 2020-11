Pruebas Saber 11: todo lo que debe saber si va a presentar el examen

Los siguientes dos fines de semana se llevarán a cabo las Pruebas Saber 11 de calendario A, las más grandes que realiza el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) y que en esta ocasión serán presentadas por más de 574.000 estudiantes de último grado.



Dada la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del nuevo coronavirus, esta será la primera vez que el examen tiene lugar cuatro días diferentes (normalmente se realiza un solo día), con el fin de garantizar la salud de los estudiantes.



De esta forma, las pruebas se llevarán a cabo los días 7, 8, 14 y 15 de noviembre, dos fines de semana. Contrario a lo que sucedía en años anteriores, en esta ocasión los estudiantes deberán presentar la prueba en una sola sesión con una duración de cinco horas.



Así lo explicó Mónica Ospina Londoño, directora del Icfes: "Esta aplicación será uno de los mayores retos del Icfes durante este año atípico. Para afrontar este desafío contamos con la experiencia del equipo del Instituto y el Protocolo de Bioseguridad que adoptó el Ministerio de Salud y Protección Social para la protección y el bienestar de los evaluados, sus familias y de todo el equipo logístico que trabaja para que esta prueba de Estado se realice de forma exitosa y segura".



Es importante que los aplicantes revisen con anterioridad el día y el lugar de citación en este enlace.



De igual manera, es importante aclarar que, dado el diseño de la prueba, es necesario que se realice de manera presencial, contrario a lo que ocurre con las demás pruebas del Icfes, como la Saber Pro o las Saber TyT, que también se llevarán a cabo en los próximos días, pero de manera electrónica, desde casa.



También se debe aclarar que quienes iban a presentar las pruebas Pre Saber (de ensayo), originalmente citadas al tiempo que las Saber 11, ahora deberán hacerlo de manera electrónica desde casa entre el 14 y 16 de diciembre.



Ante esto, el Ministerio de Salud emitió un protocolo para la aplicación del examen en las aulas, con instrucciones de seguridad antes, durante y después de la evaluación.

¿Cuáles son las medidas de bioseguridad?

• El uso de tapabocas en el sitio de aplicación y durante la realización de la prueba es obligatorio.



• Al ingreso al examen se tomará la temperatura a todos los citados, quienes deben guardar el distanciamiento físico y seguir todas las recomendaciones de bioseguridad entregadas.



• En los salones habrá una distancia de dos metros entre estudiantes.



• El número de estudiantes variará según el tamaño del salón, y en ningún momento será superior a 15 personas.

¿Qué debe llevar?

Lo más importante para hacer las pruebas es llevar el documento de identificación original, ya sea cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad,contraseña con foto o pasaporte.



No se aceptarán fotocopias, por lo que en caso de haber perdido la identificación, se debe llevar el denuncio correspondiente expedido por las autoridades competentes. Si no se cumple con este requisito, no se permitirá al estudiante responder el examen.



De igual manera se debe llevar un lápiz No. 2, borrador de nata y tajalapiz. No se permitirá prestar estos elementos.



Está prohibido el uso de teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico. Usarlo puede provocar que se le anule el examen.

¿A qué hora llegar?

Cada día habrá dos horarios diferentes de aplicación. Los estudiantes serán citados a uno de los dos.



De esta forma, una primera citación es de 7 a. m. a 12: 30 p. m. y la segunda desde la misma hora hasta las 6 p. m.



La recomendación es conocer de antemano el horario correspondiente y llegar al lugar al menos 15 minutos antes de la hora asignada para tener tiempo suficiente para responder el cuestionario (dado que ahora habrá menos tiempo para contestar).

