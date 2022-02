De manera sostenida, los resultados de las pruebas Saber 11 en Colombia vienen en caída. Un indicador preocupante, si se tiene en cuenta que esta es la principal medición en materia de calidad educativa con la que cuenta el país, el cual estaría mostrando, según algunas visiones, un importante retroceso en términos educativos que va más allá de la pandemia.



Esto es lo que se deja ver en los resultados agregados nacionales de las pruebas Saber 11 que reveló el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), que se dieron a conocer esta semana.



Concretamente, de 500 puntos posibles, el promedio nacional fue de 250, un número que de por sí no es el más alentador, pero que resulta preocupante si se le compara con 2016, cuando este puntaje fue de 264, año a partir del cual las puntuaciones no han hecho más que descender.



Un panorama desalentador que incluso reconoce el Gobierno. Mónica Ospina Londoño, directora del Icfes, señaló: “Desde 2014 hemos descendido 5 puntos y desde 2016 la reducción fue de 14 puntos. Esto se considera una disminución grande en términos estadísticos, lo cual es preocupante”.



Sin embargo, de acuerdo con la funcionaria, lo anterior también tiene un lado, si no positivo, al menos esperanzador: “Pero entre 2020 (cuando el promedio nacional fue de 252) y 2021 la reducción fue de solo dos puntos, lo que se considera una diferencia moderada. Esto quiere decir que sí ha habido una disminución en los últimos años, pero que esta se ha ido desacelerando”.



Y agregó: “Con respecto a la pandemia, no estamos observando cambios muy significativos con los años previos a la emergencia. Lo que se ve es una continuidad e incluso a un ritmo menor, lo que nos da a pensar que, si seguimos trabajando en calidad esperamos revertir esta situación”.



De cualquier forma, los resultados son los más bajos en los siete años en los que se ha implementado el actual sistema de calificación, y algunos expertos, como Ricardo Rodríguez, ven muy difícil recuperar la senda: “Entre 2014 y 2016 los resultados mejoraron, y a partir de entonces no solo hubo un estancamiento sino un retroceso que se espera revertir en 2022, aunque muy poco, y tal vez incluso sigamos hacia atrás. Volver a los niveles de 2016 puede tomarnos fácilmente otros 5 años o más”.



Como se sabe, las pruebas de Estado no se pasan ni se pierden, sino que buscan evaluar el nivel de los estudiantes, las regiones y los establecimientos educativos. De esta forma, además de un promedio nacional (ya mencionado), se puede saber el desempeño individual o grupal con respecto a ese puntaje global.



Con esto en mente, el Icfes identificó que aunque más de la mitad de las secretarías de Educación obtuvieron un promedio igual o superior al puntaje nacional (250), solo un 37,6 por ciento de los colegios del país está por encima de la media. Es decir, el 62,4 por ciento de los colegios no alcanzó dicho puntaje en pruebas Saber 11. Además, solo el 34 por ciento aumentó su promedio en comparación con 2014, lo que implica que el 66 por ciento se mantuvo o disminuyó su desempeño.

Pruebas Saber 11 por competencias

Las pruebas evalúan cinco competencias principales: matemáticas, lectura crítica, sociales, ciencias naturales e Inglés, cada una de ellas con un puntaje máximo posible de 100 puntos. A su vez, se clasifican por nivel de desempeño, siendo el nivel 1 el más bajo y básico y el nivel 4 el más alto.



“Concretamente, con los resultados de 2021 vimos una disminución en matemáticas y sociales, reducciones que estadísticamente se consideran grandes, un aumento leve en Inglés, y una estabilidad en lectura crítica y ciencias naturales”, señaló Ospina.



De acuerdo con el informe, matemáticas pasó de tener una puntuación de 52 puntos (sobre 100) a 51, y sociales de 49 a 48. Pero los datos muestran que si bien el promedio en lectura crítica, una de las habilidades más importantes del examen, se mantuvo en 53 puntos, aumentó el número de estudiantes que apenas alcanzaron los niveles 1 y 2 de desempeño, es decir, los más bajos. Lo mismo pasa en ciencias naturales, donde el 77 por ciento de los estudiantes no pasan de estos dos niveles bajos.



En el caso de inglés, la única competencia que vio una mejora en sus resultados, llama la atención que el dominio de esta habilidad continúa siendo precario, con el 75 por ciento de los estudiantes que solo alcanzan los niveles A- y A1 (los más bajos de acuerdo con el Marco Común Europeo), mientras que solo el 2 por ciento tiene nivel B+ (que no es el más alto en estándares internacionales, pero sí es el más elevado que evalúa el Icfes).



Esto coincide con el Índice del Dominio del Inglés (EPI, por su sigla en inglés) de la firma Education First, que también mostró que Colombia mejoró su nivel de inglés el año pasado, aunque sigue estando en los últimos lugares con respecto a los demás países del mundo.

Desigualdad en la educación

Las pruebas Saber 11 no solo cuentan con las tradicionales preguntas para medir cada una de las competencias. De manera adicional, se desarrolla un cuestionario en el que se preguntan factores asociados que tienen incidencia en el resultado individual de cada estudiante.



Y lo que se encontró fue una relación directa entre algunos aspectos de la vida diaria de los alumnos con su desempeño en la prueba. “En este sentido, observamos que ciertos aspectos, no solo de hábitos sino también de las condiciones socioeconómicas de los alumnos, están afectando su desempeño", mencionó Ospina.



En otras palabras, a menor Índice de Nivel Socioeconómico de una región, más bajas son sus calificaciones. De hecho, hay una diferencia en promedio de 79 puntos entre el nivel socioeconómico más alto y el más bajo. Adicionalmente, hay regiones como Caribe y Amazonia, donde 9 de cada 10 colegios tienen puntajes por debajo del promedio.



Y no solo eso, sino que las regiones con índice más alto subieron su puntuación con respecto a 2014, mientras que las de índice más bajo la redujeron aún más.



Por ejemplo, mientras regiones como Envigado, Floridablanca, Zipaquirá, Chía o Piedecuesta están entre las mejores en pruebas Saber y han mejorado en los últimos años, otras como Chocó, La Guajira, Uribia, Vaupés y Guainía no solo siguen coleras, sino que además han bajado su desempeño en algunos casos hasta en 30 puntos.



Pero el impacto de la desigualdad va más allá. Por ejemplo, tener internet y computador en casa, dos elementos que, además, tomaron gran relevancia en el proceso formativo durante la pandemia, está relacionado con mejores resultados.



Así las cosas, quienes tienen internet obtuvieron en promedio 34 puntos más que aquellos que no tienen conectividad. De igual manera, quienes tienen computador en casa están 33 puntos por encima de quienes no.



Los estudiantes que no trabajan tienen en promedio 21 puntos más que aquellos que, por razones económicas, deben trabajar de manera formal o informal para ayudar a sostener a su familia.

'Debemos fortalecer al sector público y la ruralidad'

La ministra de Educación, María Victoria Angulo. Foto: Cortesía

María Victoria Angulo, ministra de Educación, responde a tres inquietudes sobre el tema.



¿Qué le dicen al Gobierno estos resultados?



Lo que nos muestran estos datos es que definitivamente hay que hacer un trabajo muy fuerte en la ruralidad y fortalecer el sector público. Pero también el llamado es a no dejar de lado estos resultados, analizarlos y utilizarlos junto a los que próximamente se revelarán de las pruebas Saber de 3°, 5°, 7° y 9°, porque esto nos permitirá desde temprano encontrar los puntos que debemos fortalecer durante el proceso educativo y hacerles seguimiento transversal durante toda la trayectoria educativa.



¿Qué plan se tiene para mejorar la calidad?



La otra semana estaremos lanzando de manera oficial Evaluar para Avanzar, un proceso que se viene construyendo desde 2020 y que permitirá tener valoraciones de todos los estudiantes e identificar en tiempo real las competencias que se deben fortalecer. Pero también consiste en procesos de acompañamiento, red de tutorías, proceso de formación de maestros, entre otros puntos que estaremos explicando en los próximos días.



¿Afectó la pandemia el nivel académico?



Es lo que hasta ahora vamos a empezar a ver, pero de cualquier forma el país, el Gobierno, los investigadores y la comunidad educativa en general nos debemos unir para el que será el gran reto de este año, que es el cierre de brechas. Vamos avanzando en un proceso de presencialidad, y por eso el reto ahora, luego de volver al colegio, es el de la calidad. Y de ahí la importancia de estas mediciones para no solo determinar el impacto de la pandemia, sino para tomar acciones encaminadas a fortalecer el sector.

MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Educación

