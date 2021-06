Una plataforma para ayudar a quienes quieren estudiar en universidad

La Fundación Elvia María, a través del refuerzo académico y la orientación profesional, está ayudando a estudiantes de educación media de estratos 1, 2 y 3, en colegios públicos principalmente, a acceder a becas universitarias mediante la obtención de altos resultados en las pruebas Saber 11.



En el proceso, se seleccionan a estudiantes de grado décimo o undécimo para capacitarlos de manera gratuita en cursos intensivos para las Pruebas que realiza el ICFES.



Así se busca cumplir con uno de los requisitos para acceder a las becas: un puntaje elevado en las pruebas de Estado. El otro es tener un registro en el Sisbén 4.



Becate.co

Desde la Fundación Elvia María han encontrado que muchos jóvenes carecen de información sobre las facilidades que tienen a la mano para ingresar a una universidad con una beca, por ejemplo, por lo que en ocasiones dejan pasar esas oportunidades.



También han visto que muchos no tienen información suficiente y oportuna sobre la certificación del Sisbén. De hecho, aseguran que en la última adjudicación del programa Generación E a 70 jóvenes les retiraron la beca, a pesar de cumplir con los requisitos, porque no recibieron oportunamente el certificado del Sisbén.



"La falta de información lleva a los estudiantes a cometer errores al momento de llenar los formularios, además la falta de orientación profesional conduce a equivocarse en la escogencia de carrera y de universidad. Los programas académicos de los colegios públicos no atienden estas necesidades", advierte esa Fundación en un comunicado.



Ante ese panorama, la propuesta desde la Fundación Elvia María y Preicfesconestilo.com es el portal web becate.co, donde, según sus creadores, "se proporciona toda la información que un estudiante requiere para conocer todas las oportunidades que se ofrecen para estudiar en una universidad o institución académica, mediante becas".



Destacan, además, que este sitio web "comunica todos los requisitos y procedimientos una vez ganadas las becas para que los beneficiarios tramiten de forma satisfactoria la convocatoria".



Con este proyecto, sus creadores le apuestan a un proceso de acompañamiento que incluye la orientación vocacional, las alianzas estratégicas y las preparación académica desde el aula de clase en el colegio hasta el momento cuando los jóvenes tramitan las becas y finalmente las obtienen.



¿Cómo ayudar?

Aquellas empresas y personas que deseen apoyar este proyecto, pueden hacerlo de manera económica o como voluntarios. Pueden ingresar a la página web fundacionelviamaria.org, donde se puede contactar y aportar cualquier suma de dinero.