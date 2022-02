Los resultados agregados de las pruebas Saber 11, publicados hace pocos días por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, mostraron de nuevo una caída en el puntaje global de este examen.



Pero más allá de los puntajes globales, el Icfes mide en sus pruebas competencias, cinco en total, las cuales no solo son clave en el proceso formativo sino el centro de los currículos en Colombia.



Se trata de matemáticas, lectura crítica, sociales, ciencias naturales e inglés. Cada una de ellas se mide teniendo en cuenta un puntaje máximo posible de 100 puntos, por lo que su sumatoria daría los 500 puntos máximos posibles en esta prueba. A su vez, se clasifican por nivel de desempeño, siendo el nivel 1 el más bajo y básico y el nivel 4 el más alto.



“Concretamente, con los resultados de 2021 vimos una disminución en matemáticas y sociales, reducciones que estadísticamente se consideran grandes, un aumento leve en Inglés, y una estabilidad en lectura crítica y ciencias naturales”, señaló Mónica Ospina Londoño, directora del Icfes.



De acuerdo con el informe, en 2021 matemáticas pasó de tener una puntuación de 52 puntos (sobre 100) a 51. Esto representa una caída de un punto con respecto a 2020, cuando la puntuación en esta área del conocimiento fue 52.

Las pruebas Saber 11 se llevarán a cabo de manera presencial. Foto: Icfes

En el caso de Sociales, la caída también fue de un punto entre 2020 y 2021, al pasar de 49 a 48. Esta sería la competencia con el desempeño más bajo, un punto que parece preocupante para expertos, al considerar que el contexto social de nuestro país requiere de un refuerzo urgente en competencias ciudadanas desde las escuelas.



Pero los datos muestran que si bien el promedio en lectura crítica, una de las habilidades más importantes del examen, se mantuvo en 53 puntos, el número de estudiantes que apenas alcanzaron los niveles 1 y 2 de desempeño (los más bajos) aumentó del 40 al 41 por ciento, una alza moderada, pero que igual deja qué pensar.

Y más alarmante aún, de acuerdo con varios analistas consultados por EL TIEMPO, es el de ciencias naturales, donde, pese a mantenerse estable en 49 puntos en su puntaje global, el 77 por ciento de los estudiantes no pasan de estos dos niveles bajos. Es decir, casi 8 de cada 10 estudiantes tiene mal desempeño en esta área.



En el caso de inglés es curioso. Se trata de una competencia que históricamente ha sido la de peor desempeño, pero esta vez fue la única en la que hubo mejora en su promedio global y ya no es en la que peor le va a los estudiantes colombianos



Con todo esto, llama la atención que el dominio de esta habilidad continúa siendo precario, con el 75 por ciento de los estudiantes que solo alcanzan los niveles A- y A1 (los más bajos de acuerdo con el Marco Común Europeo), mientras que solo el 2 por ciento tiene nivel B+ (que no es el más alto en estándares internacionales, pero sí es el más elevado que evalúa el Icfes).



Lo anterior concuerda con los últimos resultados del Índice del Dominio del Inglés (EPI, por su sigla en inglés) de la firma internacional Education First, que se realiza cada año, evaluando alrededor de una centena de países. En dicho estudio se mostró que Colombia mejoró su nivel de inglés el año pasado, aunque sigue estando en los últimos lugares con respecto a los demás países del mundo.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

