Pruebas Saber 11: estos son los mejores colegios de Colombia en 2023, ¿está el suyo?

¿Cuáles son los mejores colegios de Colombia? Aunque hay múltiples mediciones a tener en cuenta para ello, una de ellas son los resultados de las pruebas Saber 11 del Icfes. Este año las instituciones que alcanzaron los mejores resultados en el examen se ubicaron en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Floridablanca, Cali, Neiva y Pamplona.



Los resultados de las pruebas de Estado son uno (aunque no el único) de los principales indicadores con los que se mide la calidad de la educación en Colombia, y por lo tanto dejan mucho qué decir del nivel académico que manejan las instituciones educativas.



(Le recomendamos leer: Estos son los mejores colegios de Bogotá, según resultados en las Pruebas Saber 11 2023).

De esta forma, el Icfes dio a conocer los puntajes obtenidos por cada institución del país, los cuales se miden teniendo como base que la puntuación máxima posible de 500, el cual se obtiene sumando los promedios de las cinco competencias (Matemáticas, Lectura, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e Inglés), dando mayor porcentaje a las cuatro primeras, para lo cual se realiza un promedio ponderado.



(No deje de leer: Estos son los mejores colegios de Medellín y Antioquia, según las Pruebas Saber 2023).



De acuerdo con los resultados publicados, en Calendario A el de mejor puntuación fue el Colegio Bilingüe Divino Niño, de la ciudad de Bucaramanga, que alcanzó un promedio de 393 puntos, lo que lo convierte en el más destacado también a nivel nacional. Le sigue el Centro Educativo Boston Internacional, de Barranquilla (386).



(Puede leer: ¿Qué hace al IED Von Humboldt el mejor colegio público de Colombia?).

Facebook Twitter Linkedin

Colegio publico Foto: Archivo particular

Por su parte, en Calendario B el mejor fue el Colegio Bilingüe Diana Oese, de Cali (389 puntos, el segundo mejor del país), seguido por el Colegio Nuevo Cambridge, de Floridablanca, Santander, con 378 puntos.



En el caso de los colegios públicos, una vez más lo más alto del podio está en manos del Instituto Alexander von Humboldt, de la ciudad de Barranquilla (361 puntos). El segundo lugar es para el Liceo Integrado de Bachillerato Universidad de Nariño, de Pasto, con 355 puntos.



Vale aclarar que los datos a continuación no implican un ranking de los mejores colegios de Colombia, dado que esa no es la función del Icfes y que la calidad no puede ser solo medida con los resultados de las pruebas Saber 11, si bien estas son importantes.



(Lea también: Los mejores colegios de Bucaramanga y Santander, según las Pruebas Saber 2023)



Así las cosas, estos son los colegios con mejores resultados:

Calendario A: los mejores colegios de Colombia en las pruebas Saber 11



1). Colegio Bilingüe Divino Niño (393 puntos, Bucaramanga)

2). Centro Educativo Boston Internacional (386, Barranquilla)

3). Colegio Empresarial de los Andes (382, Neiva)

4). Liceo Campo David (377, Bogotá)

5). Colegio Nuevo Colombo Americano (373, Bogotá)

6). Cambridge School (373, Pamplona, Norte de Santander)

7). Colegio Anglo Americano (373, Bogotá)

8). Colegio Anglocanadiense (372, Neiva)

9). Gimnasio el Hontanar (370, Chía, Cundinamarca)

10). Instituto Experimental José Celestino Mutis (370, Barranquilla)



(Le puede interesar: Los mejores colegios de Barranquilla y el Atlántico, según las Pruebas Saber 2023)

Facebook Twitter Linkedin

Es importante que todos los maestros estén capacitados en el método fonológico del aprendizaje de la lectura. Foto: Jaime Moreno. Archivo EL TIEMPO

Calendario B: los mejores colegios de Colombia en las pruebas Saber 11



1). Colegio Bilingüe Diana Oese (389, Cali)

2). Colegio Nuevo Cambridge (378, Floridablanca, Santander)

3). Colegio San Jorge de Inglaterra (369, Bogotá)

4). Aspaen Gimnasio La Fragua (369, Neiva)

5). Colegio San Carlos (365, Bogotá)

6). Aspaen Liceo Tacurí (365, Cali)

7). Colegio Leonardo da Vinci (365, Envigado)

8). Gimnasio Colombo Británico (363, Bogotá)

9). Gimnasio Vermont (362, Bogotá)

10). Colegio Calatrava (362, Bogotá)



(Lea además: Estos son los mejores colegios de Cali, según resultados de las Pruebas Saber 11 2023)

Facebook Twitter Linkedin

Pronto llegará la semana de receso a la que tienen derecho los estudiantes en el mes de octubre. Foto: MAURICIO MORENO. EL TIEMPO

Colegios públicos: los mejores de Colombia en las pruebas Saber 11



1). Instituto Alexander von Humboldt (361, Barranquilla)

2). Liceo Integrado de Bachillerato Universidad de Nariño (355, Pasto)

3). Institución Educativa Municipal Nacional (348, Pitalito, Huila)

4). Colegio Santo Ángel (346, Cúcuta)

5). Instituto Técnico Nacional de Comercio (345, Cúcuta)

6). Institución Educativa Luis María Jiménez (343, Aguazul, Casanare)

7). IE Loperena (342, Valledupar)

8). Instituto Técnico Central (340, Bogotá)

9). Liceo del Ejército Patria - Liceo Colombia (339, Bogotá)

10). José Rafael Faría Bermúdez (337, Pamplona, Norte de Santander)

Pruebas Saber 11: los resultados nacionales mejoran

El Icfes dio a conocer los resultados nacionales de las pruebas Saber 11 aplicadas este año en el país. Las cifras muestran una importante mejoría en el puntaje global. Sin embargo, no deja de preocupar que persisten significativas brechas entre colegios públicos y privados, zonas rurales y urbanas, e incluso por género, entre hombres y mujeres.



Así las cosas, el promedio nacional de los 632.640 evaluados de este año fue de 257 puntos sobre 500 posibles. Y aunque a simple vista pueda ser considerado un número bajo, la verdad es que desde que se cambió el método de evaluación en 2014, fecha desde la cual los resultados son comparables, el mayor puntaje nacional ha sido de 264, alcanzado en 2016.



(Le recomendamos: Pruebas Saber 11: estos son los mejores colegios en matemáticas de Colombia)

Facebook Twitter Linkedin

Estudiantes en Barranquilla. Foto: Vanexa Romero - EL TIEMPO

Ante ello, Elizabeth Blandón Bermúdez, directora del Icfes, señaló: "Para nosotros la prueba Saber 11 es fundamental por la cantidad de población evaluada, llegamos a todos los rincones del país, es una prueba incluyente donde tenemos en cuenta todas las etnias, todas las regiones y en donde participan colegios oficiales y privados. Así mismo, estas pruebas de Estado, generan datos que ayudan a medir la calidad de la educación en el país y para los estudiantes son un paso fundamental para su proyecto de vida y un compromiso con su futuro".



Los resultados de 2023 reflejan una mejoría considerable en el nivel de desempeño en las pruebas. Y es que desde el mencionado techo de 2016, la puntuación no hizo más que bajar hasta 2021, cuando el promedio nacional fue de 250. El año pasado hubo una leve mejoría (254) y este año, de acuerdo con el Icfes, se consolida la tendencia al alza.



En otras palabras, luego de años de resultados cada vez más bajos, el nivel en las pruebas Saber 11 se encamina hacia un mejor desempeño global.



MATEO CHACÓN ORDUZ