Pruebas Saber 11: lo que debe saber si va a presentar el examen

El sábado 4 y el domingo 5 de septiembre se llevarán a cabo en todo el país las pruebas Saber 11 del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), en las cuales participarán más 650.000 personas.



En esta oportunidad el examen se realizará de manera presencial, como tradicionalmente se hace, y no de manera electrónica, como sí se han hecho las últimas ediciones de otras pruebas como las Saber Pro y Saber TyT.



Se trata de una evacuación de gran valor para medir la calidad de la educación del país luego de año y medio de afectación de la pandemia, en la que los colegios permanecieron con sus puertas cerradas más de un año.



Y como sucede en cada aplicación, es importante que los estudiantes tengan en cuenta una serie de recomendaciones para poder aplicar la prueba sin ningún contratiempo. Estas son algunas de las más importantes.



¿Qué debe llevar?

Lo más importante para hacer las pruebas es llevar el documento de identificación original, ya sea cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, contraseña con foto o pasaporte.



No se aceptarán fotocopias, por lo que en caso de haber perdido la identificación, se debe llevar el denuncio correspondiente expedido por las autoridades competentes. Si no se cumple con este requisito, no se permitirá al estudiante responder el examen.



De igual manera se debe llevar un lápiz No. 2, borrador de nata y tajalápiz. No se permitirá prestar estos elementos.



Está prohibido el uso de teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico. Usarlo puede provocar que se le anule el examen.

¿A qué hora llegar?

A diferencia del año pasado, cuando por condiciones de bioseguridad se realizaron cuatro sesiones, con cuatro horarios de citación diferentes (dos por día), en esta oportunidad el Icfes informó que se volvió al sistema de jornada completa con dos sesiones.



Es decir, el estudiante deberá desarrollar la prueba todo el día, lo cual quiere decir también que el número de preguntas vuelve a ser el habitual. Esto en comparación con 2020, cuando de manera extraordinaria se redujo el número de preguntas al ser las sesiones más cortas.



De esta forma, la citación es a las 7 a. m. La recomendación es conocer de antemano el lugar de aplicación de la prueba y presentarse al menos 15 minutos antes de la hora asignada para tener tiempo suficiente para responder el cuestionario.

Medidas de bioseguridad

Es importante tener en cuenta que la pandemia no ha terminado, y por ello se han dispuesto varias medidas de cuidado para mantener la salud de todos los asistentes.



Estas pasan por un distanciamiento físico al interior de las aulas, el lavado de manos, así como el uso permanente de tapabocas durante el tiempo que dure la prueba.



Otras recomendaciones

Descargar con anterioridad la citación y ubicar el sitio del examen días antes, para evitar contratiempos. Se recomienda calcular muy bien el tiempo del traslado desde la casa hasta el lugar donde se presentará la prueba.



También es importante no permanecer en el lugar de aplicación de la prueba al terminar su examen de Estado para evitar aglomeraciones a la salida.



