Los colegios con los mejores resultados en pruebas Saber 11 del 2022 se concentran principalmente en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Floridablanca, Cali y Pamplona, de acuerdo con los más recientes resultados de este examen revelados por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes).



Los resultados de las pruebas de Estado son uno (aunque no el único) de los principales indicadores con los que se mide la calidad de la educación en Colombia, y por lo tanto dejan mucho qué decir del nivel académico que manejan las instituciones educativas.



De esta forma, el Icfes dio a conocer los puntajes obtenidos por cada institución del país, los cuales se miden teniendo como base que la puntuación máxima posible de 500, el cual se obtiene sumando los promedios de las cinco competencias (Matemáticas, Lectura, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e Inglés), dando mayor porcentaje a las cuatro primeras, para lo cual se realiza un promedio ponderado.



Vale aclarar que los datos a continuación no implican un ranking de los mejores colegios de Colombia, dado que esa no es la función del Icfes y que la calidad no puede ser solo medida con los resultados de las pruebas Saber 11, si bien estas son importantes.



A nivel de colegios, el más destacado fue el Liceo Campo David, de Bogotá, que alcanzó un promedio de 382 puntos, de calendario A, seguido por el Centro Educativo Boston Internacional, de Barranquilla (381).



En calendario B el mejor fue el Colegio Bilingüe Diana Oese (377 puntos, de Cali), y en cuanto a colegios públicos, el primer puesto es para el Instituto Alexande von Humboldt (359, Barranquilla).



Estos son los colegios con mejores resultados:

Calendario A

1. Liceo Campo David (382 puntos, Bogotá)



2. Centro Educativo Boston Internacional (381, Barranquilla)



3. Colegio Nuevo Colombo Americano (376, Bogotá)



4. Cambridge School (374, Pamplona, Norte de Santander)



5. Gimnasio Contemporáneo (373, Armenia)



6. Colegio Anglocanadiense (372, Neiva)



7. Colegio Anglo Americano (372, Bogotá)



8. Colegio San Mateo Apostol (370, Yopal, Casanare)



9. Colegio Bilingüe Divino Niño (369, Bucaramanga)



10. Gimnasio San Diego (368, Floridablanca, Santander)

Calendario B

1. Colegio Bilingüe Diana Oese (377, Cali)



2. Colegio Nuevo Cambirdge (370, Floridablanca, Santander)



3. Colegio San Carlos (368, Bogotá)



4. Colegio La Quinta del Puente (367, Floridablanca, Santander)



5. Gimnasio Vermont (366, Bogotá)



6. Colegio San Jorge de Inglaterra (366, Bogotá)



7. Colegio Gimnasio Calibio (365, Popayán)



8. Gimnasio Alessandro Volta (365, Bogotá)



9. Colegio Calatrava (363, Bogotá)



10. Colegio Jorge Washington (363, Cartagena)

Colegios públicos

1. Instituto Alexande von Humboldt (359, Barranquilla)



2. Liceo Integrado de Bachillerato Universidad de Nariño (348, Pasto)



3. Institución Educativa Municipal Nacional - jornada tarde (346, Pitalito, Huila)



4. Liceo del Ejército Patria - Liceo Colombia (338, Bogotá)



5. Instituto Distrital para el Desarrollo Integral Nueva Granada (337, Barranquilla)



6. Liceo General Serviez (336, Villavicencio)



7. Institución Educativa Luis María Jiménez (335, Aguazul, Casanare)



8. Instituto Técnico Central (334, Bogotá)



9. Instituto Técnico Nacional de Comercio (333, Ciúcuta)



10. Institución Educativa Municipal Nacional - jornada mañana (333, Pitalito, Huila)



MATEO CHACÓN ORDUZ