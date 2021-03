Pruebas Saber 11 en el 2021: aquí algunas recomendaciones

El Instituto Colombiano para la Educación (Icfes) anunció que este domingo 21 de marzo se realizarán las pruebas de Saber 11 para calendario B. Las pruebas se realizarán en dos sesiones, mañana y tarde, y en una sola jornada.

Para seguir todas las medidas de bioseguridad, el Icfes anunció una serie de recomendaciones para la aplicación en sitio de las pruebas Saber 11 en todo el país.



"Les recordamos a las personas citadas que aplicaremos el Protocolo de Bioseguridad para pruebas de Estado en sitio, presentado por el Icfes y adoptado por el Ministerio de Salud desde en 2020", explicó la directora general del Icfes, Mónica Ospina Londoño.



"Por lo tanto -continuó- hemos dispuesto más de 6 mil salones, en 370 sitios de aplicación en 85 municipios del país, donde garantizaremos un aforo promedio de 10 personas por salón para la seguridad de los estudiantes, sus familias y los miembros del equipo de apoyo de pruebas de Estado".



"Es importante reiterar que tanto en el intermedio de la prueba como al salir de ella las personas no deben permanecer en el sitio de aplicación", dijo.



Con la prueba Saber 11 Calendario B, a la que fueron citados más de 65 mil estudiantes, se busca proporcionar al estudiante elementos que le permitan realizar una autoevaluación y el desarrollo de su proyecto de vida, comprobar el grado de desarrollo de sus competencias y contribuir a la evaluación de la calidad de la educación en los establecimientos educativos del país.



En la primera sesión, que iniciará desde las 6:30 am y que finaliza hacia el mediodía, los estudiantes responderán 131 preguntas de las áreas de Matemáticas, Lectura Crítica, Competencias Sociales y Ciudadanas y Ciencias Naturales. En la jornada de la tarde que iniciará a la 1:30 pm las áreas son las mismas, a excepción de Lectura Crítica, que será reemplazada por preguntas de Inglés y en la que los estudiantes tendrán que resolver 147 preguntas.



Por otro lado, más de 1.300 estudiantes harán la prueba Pre Saber de manera presencial, en lápiz y papel el domingo 21 de marzo. Esta prueba también se realizará bajo la modalidad electrónica en casa, entre el 16 y el 18 de marzo, para la que están citados más de 11.000 estudiantes.



Con este examen de ensayo se busca familiarizar a los estudiantes con la estructura y las condiciones de aplicación de Saber 11.



Así mismo, 3.182 ciudadanos mayores de 18 años buscarán alcanzar el título de bachiller con la prueba de Validación del Bachillerato Académico, de los cuales 106 son ciudadanos venezolanos. Además, en esta primera aplicación de 2021 están citadas 38 personas privadas de la libertad, quienes presentarán las pruebas en su lugar de reclusión.(Recomendado: Apenas el 4,7 % de los estudiantes han vuelto a clases con alternancia)

Recomendaciones básicas para la aplicación de las pruebas

Los sitios de aplicación para las pruebas se organizan manteniendo al menos dos metros de distancia entre persona y persona, para evitar el contacto físico, y con un promedio de 10 citados por salón.



Habrá lavamanos, dispensadores de jabón líquido y toallas desechables para el correcto lavado de manos y dispensadores de alcohol en lugares de acceso fácil y transitado por parte de los examinadores y examinados.



El uso de tapabocas es obligatorio. Este debe cubrir nariz y boca durante todo el tiempo que las personas permanezcan en el sitio de la prueba.



Antes de presentarse al sitio de aplicación es muy importante que los citados revisen el correo registrado ante el Icfes o el buzón de mensajes de texto en el celular y diligencien la encuesta referente al COVID-19, antes del viernes 19 de marzo. La encuesta la pueden encontrar aquí.



El material de examen se entrega completamente sellado y desinfectado. Una vez sea destapado únicamente podrá ser manipulado por el examinado, quien al terminar la prueba deberá entregarlo en el mismo empaque que lo recibió.



Todos los citados deben llevar el documento de identidad, sea cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o contraseña con foto, pasaporte vigente y huella dactilar. Quien no tenga consigo una identificación válida no podrá realizar el examen y no se aceptarán fotocopias de ningún documento de identidad.



Si por alguna razón no se tiene uno de estos, el citado debe llevar el denuncio de

pérdida que expiden las autoridades competentes.



Es necesario tener a la mano lápiz con mina No.2, borrador de nata y tajalápiz, los cuales no podrán intercambiarse, ni prestarse a otros examinandos.



Está prohibido el uso de teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico durante las pruebas, esto puedo acarrear la anulación del examen.



Descargar con anterioridad la citación y ubicar el sitio del examen días antes, para evitar contratiempos. Se recomienda calcular muy bien el tiempo del traslado desde la casa hasta el lugar donde se presentará la prueba.



Los citados a las tres pruebas deben asistir a las dos sesiones del examen, en la mañana y en la tarde. La jornada va desde las 7:00 de la mañana hasta después de las 5:00 de la tarde, aproximadamente.



El Icfes los invita a no permanecer en el lugar de aplicación de la prueba al terminar su examen de Estado para evitar aglomeraciones a la salida.



El Instituto invita a los asistentes a diligenciar el Compromiso Ético, que busca contribuir en el proceso de formación integral de las futuras generaciones, reforzando los principios éticos de los estudiantes.

