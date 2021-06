Estos son los colegios con mejores resultados en pruebas Saber 11

Uno de los principales indicadores para analizar la calidad de la educación (aunque no el único) son los resultados de las pruebas Saber 11, realizadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), que cada año deben presentar los estudiantes de último grado de colegios.



(Lea también: Todos los colegios, sin excepción, deben volver a clases presenciales)

“Los resultados agregados de este examen de Estado son los que se ofrecen a nivel nación, Entidad Territorial Certificada y establecimientos educativos, los cuales se estiman como los promedios ponderados en cada uno de estos niveles. Su estimación se hace a partir de los resultados de estudiantes matriculados en grado 11 en todas las instituciones educativas del país”, explicó la directora general del Icfes, Mónica Ospina Londoño.



El año pasado se presentaron 46 mil personas a la prueba Saber 11 calendario B y en el mes de noviembre 557 mil más realizaron la prueba calendario A.



(Lea también: Estas son todas las instituciones públicas que tendrán matrícula cero)



De acuerdo con los datos del Icfes, de los 500 puntos posibles que se pueden obtener en estas pruebas, el promedio nacional de 2020 se ubica en 250, dos puntos más que en 2019, pero 10 puntos menos que en 2016.



Estos resultados agregados corresponden a 11.068 sedes educativas de calendario A y 337 de calendario B.



Así las cosas, la institución de calendario A con mejor puntaje promedio fue el Liceo Campo David, de Bogotá, con 386 puntos sobre 500. En Calendario B fue el colegio La Quinta del Puente, de Floridablanca, Santander, con 390, el más alto del país.



(Lea también: Profesores que no vayan a clases presenciales no recibirán sueldo)



Por su parte, en lo que respecta a colegios públicos, el más destacado fue la Institución Educativa Distrital Alexander von Humboldt, de Barranquilla, Atlántico, con 358 puntos. Cabe recordar que de este colegio también salió uno de los tres estudiantes que alcanzaron puntaje perfecto.



A continuación los colegios con mejores puntajes del país, tanto públicos como privados. Cabe recordar que este no se trata de un ranking de las mejores instituciones del país, sino el listado de los colegios que, concretamente en las dos pruebas Saber 11 de 2020, alcanzaron los mejores resultados.



(Lea también: Nelson Alarcón, de Fecode, dejó el país por amenazas)

Calendario A

1. Liceo Campo David - Bogotá (386 puntos de 500)

2. Colegio Luis López de Mesa - Barrancabermeja, Santander (374)

3. Colegio Los Ángeles - Tunja, Boyacá (370)

4. Colegio Anglocanadiense de Neiva - Neiva, Huila (369)

5. Liceo Español Pérez Galdos - Tenjo, Cundinamarca (364)

Calendario B

1. Colegio La Quinta del Puente - Floridablanca, Santander (390)

2. Colegio Nuevo Cambridge - Floridablanca, Santander (388)

3. Colegio Bilingüe Diana Oese - Cali, Valle del Cauca (384)

4. Gimnasio Calibio - Popayán, Cauca (372)

5. Colegio Calatrava - Bogotá (368)



(Lea también: Nelson Alarcón, de Fecode, dejó el país por amenazas)

Públicos

1. Institución Educativa Distrital Alexander von Humboldt - Barranquilla, Atlántico (358)

2. Instituto Técnico Nacional de Comercio - Cúcuta, Norte de Santander (345)

3. Liceo del Ejército Patria Sector B (Liceo Colombia) - Bogotá (344)

4. Sede José Rafael Faria Bermúdez - Pamplona, Norte de Santander (344)

5. Colegio Santo Ángel - Cúcuta, Norte de Santander (343)

6. Colegio Sagrado Corazón de Jesús - Cúcuta, Norte de Santander (341)

7. Liceo de Universidad de Nariño - Pasto, Nariño (338)

8. Institución Educativa San José de la Salle (337)

9. Institución Educativa Municipal Nacional - Pitalito, Huila (333)

10. Liceo General Serviez - Villavicencio, Meta (333)



REDACCIÓN EDUCACIÓN

Otras noticias

- ¿En qué destacan las mejores universidades del país en el ranquin QS?



- ¿Qué debe tener en cuenta al elegir una carrera universitaria?



- ¿Por qué hundimiento de proyecto no afecta la matrícula cero?