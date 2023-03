El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) anunció la citación de 113.000 estudiantes y ciudadanos inscritos a Saber 11 calendario B, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, quienes presentarán sus pruebas el próximo domingo 26 de marzo.



Las personas interesadas en conocer la hora y el lugar de su citación deberán consultarla en la página web www.icfes.gov.co.

Las pruebas de Estado Saber 11 calendario B y validantes se realizarán en una jornada única, en dos sesiones: mañana y tarde, bajo la modalidad de lápiz y papel en sitio. Para cumplir esta cita con la calidad de la educación, se han dispuesto 261 sitios de aplicación, en 88 municipios.



Los inscritos corresponden a 88 mil personas que presentarán la Prueba Saber 11 calendario B; 19.144 estudiantes de los grados 9° y 10° harán la prueba Pre Saber y 5.215 personas mayores de 18 años buscarán alcanzar el título de bachiller en Colombia con la prueba Validación del Bachillerato Académico.



Así mismo, el Icfes señaló que se han dispuesto mecanismos para garantizar que 914 personas que tienen algún tipo de discapacidad puedan presentar la prueba en óptimas condiciones, con el apoyo requerido, al igual que 31 personas privadas de la libertad.



Unos 1.875 citados evaluados son extranjeros. Esto representa una gran oportunidad para que puedan acceder al sistema de educación en el país y a ofertas laborales en condiciones de equidad.



“Las pruebas de Estado que aplicaremos el domingo 26 de marzo generan datos que ayudan a medir la calidad de la educación en el país. Por eso, es importante que todas las personas citadas asistan con plena conciencia de que este es un paso importante para su proyecto de vida y un compromiso con su futuro”, aseguró Andrés Molano, director general del Icfes.

Ayudas a los inscritos



El Icfes puso a disposición de todos los citados a las pruebas una Caja de Herramientas que consiste en un conjunto de ayudas gratuitas y de fácil acceso para permitir a los y las estudiantes a entender la metodología de evaluación. Esta caja está disponible en la página web www.icfes.gov.co en las modalidades online y offline. Su navegación permite acceder a cuatro componentes que se complementan entre sí:



• Practica



En esta sección el evaluado encuentra la aplicación ‘El Icfes tiene un preicfes’ donde podrá hacer un simulacro de la prueba. Con un diseño de prueba adaptativa, conforme el estudiante va contestando cada una de las preguntas, en términos de si la respuesta es correcta o incorrecta, el motor adaptativo va a ofrecerle una siguiente pregunta que esté acorde con las habilidades de las respuestas anteriores.



Otra herramienta muy valiosa es la serie de cuadernillos y videos que permiten familiarizarlo con las áreas evaluadas: lectura crítica, matemáticas, sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés. Los cuadernillos contienen preguntas de práctica liberadas de las Pruebas Saber 11 y los ejemplos de preguntas explicadas, con sus respuestas correctas. Además de tres preguntas con sus niveles de dificultad, respuesta correcta, explicación de opciones válidas y no válidas y consejos sobre cómo abordar las preguntas.



• Conoce los aprendizajes



Aquí las y los estudiantes encuentran información relevante acerca de la estructura general del examen y de cada una de las áreas evaluadas. Esta información es importante porque les permite entender cómo las preguntas miden sus competencias.



• Refuerza



En esta sección se incluyeron las herramientas de evaluación del programa Evaluar Para Avanzar 3º a 11º. Aquí, las y los evaluados encuentran los cuadernillos de valoración con preguntas para los grados décimo y once, que incluyen la justificación de la respuesta correcta y de las opciones no válidas, la competencia a la que corresponde cada pregunta, la afirmación y la evidencia que se evalúa, entre otros datos importantes a tener en cuenta en la estructura de la prueba.



• Conoce tus resultados



En este último segmento se incluyó información que facilita entender los resultados e identificar la importancia de los mismos a través de: un pdf explicativo, un video de cómo interpretar los resultados individuales y un prototipo de la prueba.



REDACCIÓN EDUCACIÓN