Pruebas Pisa: tres apuestas del presidente Petro para mejorar la educación en Colombia

Luego de conocerse este martes los resultados de las pruebas Pisa 2022, en las que Colombia presentó una leve caída aunque se mantiene estable comparado con años anteriores en las competencias de matemáticas, lectura y ciencia, el presidente Gustavo Petro señaló que el sistema educativo del país “ha fracasado”.



Así lo explicó el mandatario al evidenciarse que, si bien en los últimos años el país viene superando los promedios de América Latina, todavía se encuentra muy por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

“Esto no es una noticia nueva, se ha venido repitiendo desde hace años. Las reformas hechas en el pasado no han apuntado a que la población colombiana se pueda educar con calidad. El derecho de la educación, como calidad, no existe”, destacó el presidente.



Y es que, por ejemplo, los resultados de las pruebas Pisa muestran que en matemáticas Colombia alcanzó una puntuación de 383 frente a los 472 del promedio de la Ocde. Caso similar es el de ciencia, con una diferencia significativa entre los 411 del país y los 485 de la organización, mientras que en lectura las puntuaciones fueron de 409 y 476, respectivamente.



Sin embargo, el presidente Petro también fue claro en evidenciar uno de los resultados más relevantes de las pruebas: el efecto de la pandemia fue significativo en la mayoría de países participantes, mientras que Colombia fue de las pocas naciones que logró mantener cierta estabilidad.

Colegio publico Foto: Archivo particular

De cualquier forma, el mandatario reconoció que “la educación colombiana es una más del promedio latinoamericano, pero tiene mucho por delante para alcanzar el nivel de los países desarrollados. Y para ello, debemos tomar como ejemplos experiencias exitosas. Por ejemplo, el caso completo de Bogotá, que desde el 2015 se viene acercando en sus promedios a los de la Ocde”.



Y agregó: “En el caso bogotano se ve un salto desde Bogotá Humana y se mantiene; es decir, el gobierno de Peñalosa y el siguiente, de Claudia López, no deterioraron el nivel, tampoco lo hicieron saltar”.



Sin embargo, señaló que los esfuerzos se deben centrar en la ruralidad, cuyos resultados calificó como “de lo peor en el mundo”, contrastando estos de manera notable con los de Bogotá. De lo contrario, destacó, “vamos a seguir profundizando las brechas y la desigualdad entre las grandes ciudades y los territorios más vulnerables”.

¿Cómo busca el Gobierno mejorar los resultados en pruebas Pisa?

Tras la exposición de los resultados, el presidente Petro destacó los que considera que deben ser los puntos clave de una estrategia nacional en miras de mejorar los resultados nacionales y reducir las brechas regionales en las próximas pruebas Pisa, que serán aplicadas en 2025.



“Trasladar lo que se hizo en Bogotá Humana al país es clave. Es más difícil porque las diferencias regionales son mucho más profundas. El mundo rural prácticamente se ancla en una deseducación y lo va empobreciendo respecto al mundo urbano”, destacó.

Colegio Foto: Archivo particular

De esta forma, mencionó tres grandes ejes. El primero de ellos tiene que ver con mejorar la formación de los profesores del país, de manera gratuita, con énfasis en las regiones que más requieren de personal capacitado.



Al respecto, aseguró: “Tenemos que desarrollar un programa profundo de educación al maestro, asumido por el Presupuesto General de la Nación y en contingentes que ya no pueden ser de cinco mil maestros, sino de veinte mil, de treinta mil, de cuarenta mil profesores y profesoras”.



El segundo punto tiene que ver con una jornada extendida en todo el país, con todas las implicaciones que esto tiene en materia de infraestructura, disponibilidad de docentes, conectividad y, sobre todo, un fortalecimiento al Programa de Alimentación Escolar (PAE). “Si un niño va desnutrido a la escuela, no va a aprender”, sentenció.



Como último punto se encuentra la articulación entre el colegio y la educación superior, para garantizar que los jóvenes logren terminar su bachillerato (en Colombia uno de cada dos personas que entra al colegio no se gradúa), y que, a su vez, logren entrar a la universidad.



Al respecto, la ministra de Educación, Aurora Vergara, señaló: “Hace unos meses lanzamos la estrategia ‘Universidad en tu territorio’ que busca garantizar que subamos de manera exponencial esa tasa de cobertura y que en todas las zonas rurales podamos garantizar el tránsito de la escuela a la educación superior. Todo esto apalancado también por el proyecto de ley estatutaria que se tramita en el Congreso, el cual busca que la educación, desde la primera infancia, sea un derecho fundamental garantizado en Colombia”.



De acuerdo con el presidente Petro, esta conexión debe permitir que los jóvenes puedan adelantar estudios universitarios desde el colegio.

MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Educación

