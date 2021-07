Pruebas Pisa: Colombia tendría importante retroceso por la pandemia

Colombia podría caer 50 puntos en su desempeño en las pruebas Pisa a causa del largo periodo en el que los colegios permanecieron sin clases presenciales en el país. Así lo explica un nuevo informe del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana (LEE).



A esta conclusión llegaron investigadores tras analizar datos del Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) de diferentes países y compararlos con el caso colombiano.



De esta forma, se encontró que el impacto de la pandemia de covid-19 en la educación del país puede ser mucho más fuerte que en otras regiones del mundo, dado que pasó 150 días escolares (de actividades académicas) con los colegios completamente cerrados a la presencialidad y con trabajo en casa, con todas las dificultades que esto representa.



Por el contrario, en los demás países de la Ocde los colegios estuvieron cerrados en promedio 60 días en secundaria y 55 en primaria.



Esto quiere decir que la mayor parte de los niños, niñas y adolescentes colombianos pasaron tres cuartas partes de los 200 días del año académico en casa; vale anotar que este es de 40 semanas y que los días escolares son cinco por semana, sin contar fines de semana.



Durante los 13 meses que los colegios permanecieron cerrados en su mayoría (de marzo del 2020 a junio del 2021, salvo un porcentaje pequeño de instituciones en alternancia), el Banco Mundial estima que Colombia podría perder hasta 50 puntos en su desempeño en pruebas Pisa, pasando de una puntuación de 412 obtenidos en el 2018, a 362.



Esto resulta preocupante si se tiene en cuenta que los países de la Ocde tienen un promedio de 487 puntos en pruebas Pisa, y se estima que el impacto de la pandemia no causaría una caída tan grande en sus puntajes, como sí ocurre con Colombia. Es decir, la brecha de aprendizaje de los colombianos con el resto del mundo se ampliaría más.



Pero, ¿cómo evitar estos malos resultados y que se acentúe el retraso en el aprendizaje?



Al respecto, el LEE señaló que “la pérdida de escolaridad invita a indagar sobre los esfuerzos de diferentes países por mitigar las pérdidas en aprendizaje de los estudiantes con motivo de la pandemia, puntualmente en los esfuerzos para apoyar a la población en general y aquellos grupos más vulnerables según sus condiciones socioeconómicas. Las experiencias de otros países pueden servir de referentes para ser adoptados en Colombia”.



Ante esto, el laboratorio analizó varias medidas tomadas en diferentes países catalogadas por la Ocde como las más eficaces para mitigar las brechas de aprendizaje al momento de la reapertura de los colegios.



De esta forma destacan los casos de Austria, España y Polonia, para la educación media, y Portugal, España, Polonia, Países Bajos y Austria para básica primaria y básica secundaria.



Este paquete de medidas y políticas públicas en educación se puede resumir en los siguientes nueve puntos:



1. Evaluación de las brechas en el aprendizaje de los estudiantes que pueden haberse acumulado durante el cierre de los colegios.



2. Medidas remediales para reducir las brechas de aprendizaje, para cualquier estudiante que las necesite.



3. Medidas remediales con un enfoque especial sobre estudiantes con desventajas socioeconómicas, los más afectados por el cierre de colegios al no contar con acceso a plataformas tecnológicas. Por ejemplo, en Japón, por medio de Ministerio de Educación, se aprobó un paquete de aproximadamente 500 millones de dólares para apoyar a estudiantes de hogares especialmente afectados por la pandemia, con el fin de evitar el retiro de sus estudios.



4. Medidas remediales con un enfoque especial en estudiantes que no tenían acceso a la educación a distancia.



5. Medidas remediales con un enfoque especial sobre estudiantes más propensos a desertar o a repetir grado. Por ejemplo, en Israel se priorizó la apertura de colegios en los cuáles había un mayor riesgo de bajos desempeños académicos y se les permitió permanecer abiertos, durante el segundo periodo de cierres de colegios.



6. Medidas remediales con un enfoque especial sobre estudiantes inmigrantes y refugiados, minorías étnicas o indígenas.



7. Medidas remediales con un enfoque especial sobre estudiantes en programas con orientación vocacional.



8. Medidas remediales con un enfoque especial sobre estudiantes en últimos grados de secundaria que tuvieron exámenes nacionales durante el periodo de la pandemia. Por ejemplo, en Lituania aquellos estudiantes que debían presentar los exámenes nacionales del año escolar 2019/2020 tuvieron la posibilidad de asistir a sus colegios para consultar materiales de clase.



9. Medidas remediales con un enfoque especial sobre estudiantes que se encontraban en transición de niveles académicos.



De estas recomendaciones, el LEE encontró que Colombia reportó solo aplicar tres de ellas, lo que estaría causando que la mitigación de los impactos no sea tan contundente como en Austria, España y Polonia.



“Además de las estrategias remediales que buscan disminuir las brechas de aprendizaje en los diferentes países, también es necesario tener en cuenta las diferentes estrategias en términos de salud y logística que fueron utilizadas en los regresos a clases por parte de los diferentes países”, sostiene el informe de la Javeriana.



El propósito es hacer que el regreso a clases no solo sea seguro para la comunidad educativa, sino que también evite una nueva interrupción de las actividades presenciales.



Entre las medidas más exitosas en otras latitudes, y que se recomiendan para el país, están la reducción o suspensión de actividades extracurriculares, combinar aprendizaje a distancia y presencial, horarios de asistencia por turnos y clases en espacios abiertos.

