Pruebas Icfes fueron aplazadas; Bogotá, lista para cierres de colegios

El Gobierno tomó la decisión de aplazar las pruebas del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), que iban a realizarse hoy en Colombia.



El objetivo, según el presidente Iván Duque, es “ofrecer garantías de salud pública a los estudiantes del país”. En los próximos días se anunciará la nueva fecha.



Por ahora, en Bogotá siguen las clases en los colegios públicos, pero si el covid-19 sigue propagándose y las circunstancias obligan a la suspensión de todo tipo de labores, la ciudad estará preparada.

Así lo confirmó la Secretaría Distrital de Educación, que ayer comenzó a diseñar un plan de virtualización de actividades académicas u opciones alternativas no virtuales de la mano de rectores, coordinadores y profesores.



“La idea es que el lunes podamos entregarles a los niños y niñas una guía de trabajo para que la desarrollen en dos semanas. Que no serían dos semanas de vacaciones, sino en las que estarían trabajando desde casa”, explicó la secretaria de Educación, Edna Bonilla, el viernes, cuando convocó la jornada pedagógica de trabajo. Estos planes se activarían en el momento en que se decrete la suspensión de clases.



De esta manera, cerca de 780.000 estudiantes de instituciones públicas tendrían una alternativa de formación mientras se supera la alerta por el covid-19. La invitación de la secretaría es a aprovechar los sistemas virtuales con los cuales ya cuenta la educación pública.



Para los alumnos que no tengan acceso a un computador o a herramientas digitales, también hay opciones. Dispondrán de guías de trabajo y préstamos de materiales bibliográficos para apoyar las tareas.



Y, en lo que respecta a la alimentación escolar, que cada día aporta 650.000 refrigeros y 190.000 desayunos y almuerzos, las noticias no son tan buenas.



Si los estudiantes están en casa, la secretaría no puede comprometerse “a que los niños sigan recibiendo su refrigerio”. Esto, por el reto logístico que supondría la entrega, y por la norma de entregarlos en los planteles.

Bonilla hizo un llamado a “generalizar” y extender las medidas también a las instituciones privadas para que la protección de los menores y la garantía de su derecho a la educación sean efectivas.



Los privados tendrán, entonces, la autonomía de implementar las acciones necesarias. Por el momento se tiene conocimiento de que el Liceo Francés y el Colegio Nueva Granada ya optaron por la educación a distancia y el teletrabajo.



