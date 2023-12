Proyecto de ley estatutaria de educación pasa su primer debate en Cámara

El proyecto de ley estatutaria con el que el Gobierno busca reglamentar la educación como un derecho fundamental fue aprobado en su primer debate en la comisión primera de la Cámara de Representantes. Se trata de una de las principales iniciativas legales en la agenda del Ministerio de Educación, y que el ejecutivo considera como escencial para cumplir con distintas metas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo.



De esta manera, los congresistas avalaron de manera unánime el texto final con todas las modificaciones, aunque se aprobaron 39 de los 40 artículos contenidos en la ponencia, y añadió otros 4 nuevos. Así las cosas, el siguiente paso será en la plenaria de la Cámara. Cabe recordar que al tratarse de una ley estatutaria, debe aprobarse también en Senado en esta legislatura.

Ante la aprobación, la ministra de Educación, Aurora Vergara, señaló: “Estamos sembrando las condiciones necesarias para que las nuevas generaciones de colombianos puedan gozar de su derecho a una educación de calidad, que les permita tener una infancia feliz, una juventud próspera y una vida digna”.



El documento pretende que en Colombia sea reconocida la educación como derecho fundamental, lo que implica que el Estado deberá garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo de manera universal, con todas las implicaciones en términos de accesibilidad, asequibilidad, calidad, permanencia, pertinencia, equidad, y demás.



De esta forma, lo que pretende el Ministerio es que todos los niños del país puedan acceder al colegio desde el grado prejardín (no como ocurre actualmente, que aunque existe la oferta, solo es obligatorio desde transición). Lo mismo ocurre con la educación media (grados 10° y 11°), que ahora sería obligatoria, dado que actualmente la obligatoriedad va solo hasta grado 9°.



Así mismo establece el derecho fundamental a la educación superior (tema que ha causado división entre algunos congresistas), y busca también garantizar la edicación a diferentes grupos como poblaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes, carcelaria, madres y padres cabeza de familia, víctimas del conflicto, entre otros.



Con todo esto, sostiene el Ministerio, se busca crear un marco normativo para ampliar cobertura en los diferentes niveles educativos, promover la jornada extendida y la enseñanza en las artes, deportes, ciencia, habilidades socioemocionales, etc; fortalecer la educación rural, entre otros puntos.



Sin embargo, llama la atención el rechazo que causó en la mayoría de los congresistas el artículo 39, que no fue aprobado, y el cual daba al presidente Gustavo Petro facultades extraordinarias en materia presupuestal “para que expida normas con fuerza de ley que establezcan las fuentes, esquema de financiación y los plazos para la materialización del derecho fundamental a la educación en todos sus niveles, las rutas de articulación entre la educación media y posmedia, y el régimen especial de las Escuelas Normales Superiores”.



Al respecto, la ministra Vergara aseguró: “Esto implica que cuando pasemos a la plenaria debemos garantizar que haya un debate mucho más detallado del financiamiento. Y es que este proyecto necesita garantizar todas las fuentes posibles para materializar estos derechos en el menor tiempo posible”.

Precisamente la falta de un articulado relacionado con el financiamiento ha causado preocupación en algunos sectores, ante lo cual la funcionaria ha señalado que al ser una ley estatutaria esto no sería necesario.



Sin embargo, el exviceministro de educación preescolar, básica y media del mismo gobierno Petro, Hernando Bayona, ha señalado que no está de más profundizar en este debate, dado que lograr una cobertura universal solo en preescolar y educación media llevaría a aumentar los recursos del Sistema General de Participaciones de 32 a 62 billones de pesos al año. Todo esto sin contar las demás garantías y derechos que contempla el proyecto de ley, que seguramente tendrán un gran impacto fiscal.



REDACCIÓN EDUCACIÓN