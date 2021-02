¿Por qué protestan los estudiantes en Bogotá?

Grupos estudiantiles se tomaron este miércoles las calles de la ciudad de Bogotá, la mayor parte de ellos alumnos de la Universidad Pedagógica, con el objetivo de protestar en contra de lo que llamaron “brutalidad policial, la impunidad y el terrorismo de Estado”.



El recorrido inició frente a las instalaciones de la Universidad Pedagógica, en la Calle 72 con Carrera 11 y se dirigieron al centro de la ciudad por la Avenida Caracas.



Cabe destacar que esta marcha no fue convocada por todas las plataformas estudiantiles. Por ejemplo, la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees), una de las plataformas más importantes del país, no se sumó a la iniciativa.



El principal motivo de estas movilizaciones tiene que ver con la decisión de brindar la medida de casa por cárcel a dos policías que estarían implicados en la muerte de ocho personas que fallecieron en un CAI del barrio San Mateo, en el municipio de Soacha.



Así mismo, entre sus argumentos también se encuentra otra decisión judicial, esta vez la de un juez de control de garantías que negó medida de aseguramiento a un informado que sería responsable de la muerte de Germán Smyth Puentes, en las protestas del pasado mes de septiembre.



Otro de los motivos tiene que ver con la Matrícula Cero y la gratuidad en la matrícula. Cabe recordar que más de 500.000 estudiantes de universidades públicas fueron beneficiarios de esta medida en el semestre 2020-2.



Sin embargo, los descuentos no tuvieron el mismo impacto para 2021, esto pese a los recursos asignados por el Ministerio de Educación (que no se redujeron en comparación con el año anterior). Pese a ello, la gratuidad anterior se alcanzó también gracias a recursos adicionales de las alcaldías y gobernaciones.



Ante esto, los estudiantes piden mayores recursos tanto del Gobierno Nacional como de los gobiernos locales para garantizar la matrícula cero.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

