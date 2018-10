Octubre: un mes para hacer de la lectura un festival infantil

En Colombia, según la Encuesta Nacional de Lectura (Enlec) 2018, las personas mayores de 5 años leen 2,9 libros al año, lo cual indica que la población camina por la senda del gusto por la lectura, pues en 2016, tal como lo revela la Encuesta de Consumo Cultural del Dane, los colombianos leían 2 libros por año.



Así mismo, dice Enrique González Villa, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro, en la Enlec 2018 se reveló una alentadora cifra que sugiere que los índices de lectura en el país, y especialmente en la primera infancia, seguirán subiendo en los próximos años: “Al 60,4 por ciento de los menores de 5 años les gusta que les lean”.

Precisamente, la Cámara Colombiana del Libro, en alianza con el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), y en el marco del Plan Distrital de Lectura y Escritura ‘Leer es volar’, desarrolla a lo largo de este mes de octubre el 12.° Festival de Libros para Niños y Jóvenes, un evento que promueve la lectura desde la infancia y busca, como lo indica el presidente ejecutivo de la Cámara, “trabajar por construir un espacio en el que niños y jóvenes encuentren actividades alrededor del libro”.

Invitada internacional

El festival contará este año con la presencia de Ana Garralón, crítica literaria española, traductora, profesora especializada en literatura infantil y juvenil y una de las socias fundadoras de la librería La Fabulosa, en Madrid (España), quien se reunirá con algunos de sus pares colombianos para visitar, el 17 y el 18 de octubre, 16 librerías de la capital del país enfocadas en la literatura para niños y jóvenes, tratando de conocer de cerca los proyectos sobre promoción de la lectura de estas casas editoriales y el dinamismo en la edición. “Estoy agradecida de poder participar en el festival y espero, a cambio, llevar a España algunas de las ideas con las que me encuentre”, dijo Garralón.



Ana trae un mensaje para padres, educadores y cuidadores de niños con el ánimo de que los involucren con la lectura desde muy pequeños. Ella dice que, básicamente, lo que hay que hacer es “leer, leer y leer... crear un vínculo afectivo entre los libros y los niños. Además, porque la infancia es una época en la que se reciben con mucho entusiasmo los libros y todo lo que tenga que ver con la lectura”.



Garralón indica también que la edad clave para fomentar con ímpetu la lectura son los ocho años. “Es en esa edad en la que, en muchos casos, los niños abandonan la lectura porque no han tenido experiencias memorables, libros de calidad ni tareas asociadas al acto de leer”.



Explica, así mismo, que es importante fortalecer la lectura “con actos muy básicos como poner libros en las manos de los chicos, que se les dé tiempo y silencio para que los puedan leer. Desde luego, ayuda mucho si los adultos que los rodean les leen, hablan de libros y forman parte de la rutina”.

¿Cómo influyen los libros en los niños?

Estudios que corroboran los beneficios de la lectura hay muchos. Recientemente, la revista ‘Child Development’ publicó uno cuyo objetivo era entender cómo funciona la atención de los bebés, y para ello tomó la lectura de cuentos infantiles como el elemento para verificar que a partir de los seis meses, los bebés ya pueden fijar visualmente y memorizar los personajes de dichos cuentos, lo cual les permite, a su vez, el desarrollo posterior del lenguaje.



Por otra parte, médicos del War Memorial Hospital, de Míchigan (EE. UU.), acudieron a la lectura como hábito y pusieron en marcha, desde abril pasado, una iniciativa creativa en la que los médicos de la revisión pediátrica prescriben, como parte de sus tratamientos, que los padres de niños con alguna afección les lean cuentos para su recuperación. El objetivo de la ‘fórmula’ es estimular el desarrollo cerebral de los pequeños y promover el amor temprano por libros.



Raquel Cuperman, directora de Creciendo Leyendo y experta en literatura infantil, destaca un trabajo de la cirujana otorrinopediátrica estadunidense Dana Suskind en el que profundiza sobre el aporte de la lectura al desarrollo de los pequeños. “Ella encontró que mientras más acceso a las palabras y la comunicación tengan los niños antes del año de edad, más conexiones neuronales tendrán, las que luego les permitirán mayores habilidades cognitivas”.



Es algo así como que el lenguaje, las palabras y los libros en los primeros años de vida ayudan a crear “ ‘caminos en el cerebro por donde corre la información’. Si no les damos de leer y no fomentamos el lenguaje, pues no hay tantas carreteras o no están tan bien pavimentadas para que fluyan los procesos”.



Enrique González, presidente ejecutivo de la Cámara del Libro, dice que, “la lectura en la primera infancia proporciona a los niños herramientas para la formación de un pensamiento crítico y les permite ser protagonistas de sus propias historias a partir del contexto en el que se desarrolla”. Además, añade, “la lectura afianza las primeras relaciones con su entorno a través de la comunicación verbal y no verbal”, y eso solo lo dan la lectura y el aprendizaje que dejan los libros.

Un plan familiar para todos

El Festival de Libros para Niños y Jóvenes nació hace 12 años, tiene como sede principal a Bogotá, pero en esta versión llega a Bucaramanga, Ipiales y Medellín, y sus organizadores quieren que cada vez más ciudades se involucren con la cultura literaria y editorial.



En las capitales participantes este año se realizarán más de 200 actividades con entrada libre, a las que, en promedio, se espera que asistan más de 15.000 personas para reunir a la familia alrededor de la literatura infantil y juvenil. A lo largo de este mes de octubre, los chicos, con sus padres y docentes, podrán disfrutar de forma gratuita de diversos espacios académicos, conciertos, teatro, talleres, danza y lectura pública de obras, horas del cuento, presentación de libros, conferencias, exposiciones y encuentros con autores e ilustradores, entre otros planes, con el objetivo de que las nuevas generaciones lean más y expandan su conocimiento por medio de los libros.



Los espacios públicos como librerías, bibliotecas, parques, instituciones educativas, centros comerciales y otros escenarios de las ciudades participantes se vestirán de literatura para que todos, pero especialmente los niños y los jóvenes, se dejen tocar por el placer de leer.



Eventos como el festival, dice la experta, Raquel Cuperman, “ayudan a que se abran puertas a la literatura como espacio cultural, más que recreativo”. Es decir que se fomente el hábito de la lectura a través de ambientes culturales vigentes, divertidos, citadinos, pero para ello, anota, “es primordial que los diferentes estamentos sociales y oficiales relacionados con la educación y la literatura permitan esos espacios de fomento y promoción de la lectura”.

Prográmese para divertirse en familia

Bogotá



Lunes 15 de octubre

- Taller de dibujo con la autora de ‘Emma y Juan’, Amalia Satizábal.

Lugar: librería La Hora del Cuento. Hora: 11 a. m.



Miércoles 17 de octubre

- Lectura dirigida, actividad en la que se unen la música y la literatura se. Un encuentro con la autora Mónica Uribe.

Lugar: Biblioteca Pública del Deporte (estadio El Campín). Hora: 11 a. m.



Sábado 20 de octubre

- Presentación del libro ‘Lejos de los ojos, cerca del corazón’. Lugar: Biblioteca Pública La Giralda, sala infantil Hora: 11 a. m.

- La hora del cuento: la historia de los colores. Lugar: Biblioteca Luis Ángel Arango, piso 2, sala infantil. Hora: 11:30 a. m.

Si desea conocer más de la programación en Bogotá y otras ciudades, consulte en: https://camlibro.com.co/eventos/



Otras ciudades



Barranquilla: sábado 20 de octubre

- ‘Personajes en busca de historias’. Taller de ilustración y creación literaria. Lugar: librería Nido de Libros. Hora: 10 a. m.



Medellín: sábados 20 y 27 de octubre

- ‘¡Ven y te cuento!’. Lectura de historias y cuentos al son de las melodías y el compartir en familia.

Lugar: El Licenciado Libros y Café. Hora: 3 p. m.



Cierre del Festival



Miércoles 31 de octubre

Por primera vez, el festival tendrá dos cierres paralelos en Bogotá. Uno en el Park Way y otro en el parque de la 93, donde las familias disfrutarán del material literario de seis grandes librerías nacionales y conciertos, encuentros con autores, teatro, danza e ilustración en vivo.



