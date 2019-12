Generación E: gratuidad, acceso y oportunidad para 336.000 jóvenes

Darlin Andrade, de 19 años, cursa primer semestre de licenciatura en Lenguas Modernas con énfasis en inglés y francés, en la Universidad del Quindío. Ella hace parte de los 71.193 estudiantes beneficiados hasta hoy con el programa (becas) Generación E del Ministerio de Educación y del Gobierno Nacional.

“Generación E es un programa que me ha permitido acceder a la educación superior con muchos beneficios económicos ya que la educación es gratuita si se gana la beca”, asegura Darlin.



Igual opinión tiene Eliana Calle, de 18 años, estudiante de segundo semestre de Trabajo Social en la misma universidad y beneficiaria del programa. “Tenía pocas oportunidades de estudiar, pero cuando supe de las becas de Generación E, accedí a ella y pude ingresar a la universidad”, destaca.



Eliana describe que antes las becas las daban a quienes tuvieran puntajes muy altos en el Icfes, pero ahora también tienen en cuenta a los estudiantes de bajos recursos económicos que hayan sido admitidos en una institución de educación superior pública y así tengan una oportunidad de estudiar, como fue el caso de ella.



“Esto nos abre un abanico de expectativas en la vida. Cuando uno entra a la

universidad ve que estando allí hay oportunidad de salir del país o de poder estudiar inglés de manera alterna.



Con este programa no solo vamos a estudiar y aprender, también tenemos otras cosas que son importantes como descuentos para ir a museos, cine y otras actividades. que claro que nos gustan y que nos ayudan a crecer”, contó Eliana.

Así funciona

El programa Generación E tiene tres componentes, uno es el Equipo que incluye los recursos para cumplir los acuerdos de educación superior, otro es el de Equidad, en este el Estado cubre hasta el 100 % del valor de la matrícula y brinda apoyo de sostenimiento que es financiado por el Departamento de Prosperidad Social (DPS), a través del programa Jóvenes en Acción y con recursos del MinEducación. La meta es apoyar a 320.000 jóvenes en el cuatrienio, dicen desde el Gobierno Nacional. (Ver nota anexa Sea parte de...).



El otro componente es el de Excelencia, en él se reconoce a los bachilleres con excelentes resultados académicos apoyándoles la financiación de los estudios superiores a los jóvenes de escasos recursos; serán 16.000 beneficiarios en estos cuatro años. “Si ingresa a una institución de educación superior pública, se financiará el 100 % de la matrícula y se entregará un apoyo de sostenimiento, y si elige una privada, el valor de la matrícula es financiado por el gobierno nacional, donaciones y aportes de la institución de educación privada”, dicen desde el Gobierno.



Cifras del Ministerio de Educación señalan que los primeros estudiantes beneficiados provienen de 1.094 municipios. De los 71.193 beneficiarios, 2.253 son de comunidades indígenas y 7.223 son víctimas del conflicto. Según esta cartera, con el apoyo del DPS los alumnos cumplen sus sueños de ingresar a la educación superior, y cuentan con más oportunidades para avanzar en su proyecto de vida.

Acompañamiento

Pero la finalidad de este programa no es solamente que los estudiantes puedan seguir con sus carreras universitarias, sino que se les da acompañamiento para evitar la deserción escolar y permitir la transición al mercado laboral.



Según el viceministro de educación superior, Luis Fernando Pérez, con este programa se les da opciones de estudios superiores a 336.000 jóvenes en cuatro años.



“Nunca se había tenido un programa de esta dimensión; el programa Ser Pilo Paga benefició a cerca de 40.000 estudiantes a los que de manera responsable les estamos garantizando los recursos necesarios para la finalización de sus estudios”, destacó.



Para el experto en educación, Julián De Zubiría, director del Instituto Alberto Merani, el programa Generación E corrigió algunos errores de Ser Pilo Paga y eso es positivo, además exigió cofinanciación a las universidades privadas, pues antes el Estado asumía el 100 % y las privadas el 0 %. “Se focalizó en fortalecer las universidades públicas, algo esencial en una democracia. Se comprendió que para los estratos más bajos la educación superior tiene que ser gratuita, porque de lo contrario tienen que abandonar sus estudios, así los pagos sean bajos”, destacó Zubiría.



El profesor universitario Ángel Pérez va un poco más allá y asegura que en general comparte los criterios que se propusieron para la creación de Generación E, en cuanto que responde a críticas que, en su momento, se le hicieron al programa Ser Pilo Paga.



“Sin embargo, este tipo de programas, como están concebidos, no generan nuevos cupos escolares, pues apalancan su desarrollo en utilizar la oferta y la infraestructura actual”, concluyó Pérez.

Sea parte de esta Generación E

Para Excelencia:

​

- Ser colombiano.

- Ser bachiller 2019.

- Puntaje 350 puntos.

- Estar entre los primeros 10 bachilleres con los mejores puntajes de las Pruebas Saber 11 en Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Cesar, Chocó, Guainía, Guaviare, La Guajira, San Andrés y Providencia, Vaupés y Vichada.

- Para el resto del país, estar entre los mejores tres puntajes.

- Sisbén

- 57,21 puntos en las 14 ciudades principales.

-56,32 puntos en el resto de las ciudades.

-40,75 puntos en áreas rurales.

-Ser admitido en una institución de educación superior pública y privada con acreditación de alta calidad o con al menos el 25 por ciento de sus programas acreditados.



Para Equidad:

​

- Ser colombiano.

-Tener entre 14 y 28 años

- Ser bachiller.

- No tener título profesional universitario.

- No hay puntaje especifico en Pruebas Saber 11.

- No ser beneficiario de subsidio de matrícula, de otro fondo o de recursos de carácter municipal, departamental o nacional.

- Sisbén

- 32 puntos población indígena y población víctima.

- Estar matriculado en primer curso de un programa técnico profesional, tecnólogo o universitario en las en las instituciones de educación superior pública bajo cualquier modalidad.

Con doble titulación se es bachiller y técnico

Esta es una imagen de los primeros estudiantes bachilleres que obtienen la doble titulación. Se espera que al final de este cuatrienio sean 650.000, según datos del Mineducación. Foto: Cortesía Ministerio de Educación

Hoy en el país 143.000 bachilleres recién graduados tiene doble título: el de bachiller y el de técnico y se espera que para finales del 2020 esta cifra llegue a los 650.000, según datos del Ministerio de Educación Nacional y el Sena.



“Ingresé a esta formación porque vi en ella una gran oportunidad que podía combinar mientras terminaba el bachillerato. Era una forma de salir adelante y la contabilidad me llamaba la atención porque es una carrera necesaria en todas las áreas de nuestra vida”, aseguró Ana Isabel Rodríguez, de 18 años, técnico en operación contable y financiera del Sena y del colegio Argelia Alianza Educativa del barrio Bosa - La Paz.



Ana Isabel agrega que “ahora mismo estoy haciendo prácticas en la empresa PWS de auditoría y no solo se trata de tener un empleo con esta doble titulación, sino que con ella se asegura el futuro de los jóvenes que como yo quieren seguir adelante y escalar en el estudio para cumplir nuestro proyecto de vida”.



En total son 126 los programas que se ofrecen para los estudiantes que quieren obtener la doble titulación y su énfasis está en sectores productivos como los servicios, agropecuarios, industria, electricidad, salud, comercio, hotelería y turismo, textiles, construcción y servicios, destacan desde el Sena. “A la fecha, el Gobierno Nacional llega a 31 departamentos con esta apuesta de política frente a la formación integral de los jóvenes, 952 municipios en más de 4.000 instituciones educativas con una amplia oferta coherente con los intereses, capacidades y particularidades de las regiones en temas como el impulso a la economía naranja, la Cuarta Revolución Industrial y el desarrollo agrícola y sostenible”, sostuvieron desde el Sena.



Pero no solo se trata de que los jóvenes obtengan su título como técnicos sino que este sea un empujón y una motivación para que puedan seguir con sus estudios superiores. “Después de obtener mi certificación en técnico, deseo continuar con el tecnólogo y así llegar paso a paso al nivel profesional de mi carrera obteniendo un título y la satisfacción de cumplir mis objetivos personales y en el menor tiempo previsto”, destaca María Fernanda Salazar Franco, estudiante del colegio El Japón, en Kennedy.



Otros datos revelados indican que el mayor porcentaje de estudiantes matriculados en el programa Doble Titulación está en el Valle del Cauca (10.5 %), seguido de Cundinamarca (10 %), Bogotá y Antioquia (9 %). Además, estos tres primeros territorios tienen el mayor número de establecimientos educativos articulados con el Sena con 417, 367 y 345 respectivamente.



CONTENIDO ESPECIAL