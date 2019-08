Profesores y administrativos levantan el paro en la U. Autónoma

Después de 75 días de paro, profesores y administrativos de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia, en Bogotá, decidieron retomar actividades luego de alcanzar un preacuerdo con el nuevo presidente de la institución académica, Ricardo Gomez Giraldo.

De acuerdo con Oswaldo Morantes, secretario general de Sinprofuac, el sindicato de profesores de la universidad, el 5 de agosto se iniciaron actividades administrativas y se espera que el 8, del mismo mes, retornen los estudiantes.



"Lo que motivo el levantamiento de la huelga fue el compromiso de la nueva dirección para ponerse al día con los trabajadores, teniendo en cuenta que la universidad en el evento de no reiniciar sus actividades seguramente quedaría en una situación de no retorno. Aunque en lo económico no se logró pagar la totalidad de los salarios, el compromiso es que bajo se gestionaran recursos, incluso procedentes del Icetex", cuenta Morantes.



Tal como lo reveló EL TIEMPO, el nuevo rector de la institución había planteado, en una carta, la posibilidad de estructurar una línea de crédito con el Icetex para el salvamento de universidades que se encuentran en una situación financiera de iliquidez.



Ahora bien, luego de una asamblea general de trabajadores y docentes de la Universidad Autonoma, celebrada el dos de agosto, se determinó un preacuerdo en el que se contempla, por ejemplo, pagar 1'000.000 de pesos a los trabajadores de nivel profesional e inferiores. El dinero será "abonado a las cuentas de los trabajadores, con fecha máxima el 6 de agosto del 2019", reza el documento.



El preacuerdo señala que la institución firmó la promesa de compraventa de una de sus sedes, "con la cual se tendrán los recursos para cubrir el pago total de la prima extralegal del año 2018, para los trabajadores no docentes de nivel profesional e inferiores y los docentes de cátedra".



También se estableció que una vez iniciadas las actividades académicas, la presidencia de la universidad se comprometió a "regular el pago de los salarios desde el mes de agosto".



De todas maneras se espera que el 6 de agosto el sindicato de profesores y de administrativos firmen el acto de levantamiento de huelga en el Ministerio del Trabajo.



EDUCACIÓN