La formación de los profesores universitarios suele ser un gran determinante para la calidad de una institución de educación superior. Y, precisamente, la enseñanza es la opción que muchas personas eligen como proyecto de vida, o incluso algunos, sin descuidar su carrera laboral en otra área, buscan hacer de la docencia una nueva fuente de ingresos o de realización profesional.



Como es de esperarse, en un ambiente académico claramente el nivel de formación va a ser fundamental a la hora de determinar el nivel salarial al que una persona puede aspirar si se dedica a ser profesor universitario.

En este punto es necesario tener en cuenta varias consideraciones. En primer lugar, que no es lo mismo trabajar en una universidad pública o privada, dado que la forma de calcular el salario es diferente en ambos casos.



Segundo, que hay muchas formas de ser profesor: algunos son de planta, a tiempo completo, a tiempo parcial o de hora cátedra. En el sector público, además, una persona de planta puede tener una clasificación por escalafón, pasando de profesor auxiliar, instructor asistente, asociado o titular.



Así las cosas, en el caso de las universidades privadas, estas, en el marco de su independencia universitaria, tasan el salario de sus docentes como lo haría cualquier organización privada, de manera independiente.



De esta forma, no es posible determinar un rango de salarios dependiendo el nivel de formación para estos casos. Sin embargo, sí es cierto que a medida que avance su nivel formativo, así como su experiencia investigativa, las instituciones suelen pagar mejor a sus docentes.



En el caso de las universidades públicas, sí existe una forma de calcular los salarios de los profesores. Estos se rigen de acuerdo con el decreto 1279 de 2022 y se reglamenta cada año por medio de un decreto salarial emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.



Para hacer el cálculo, es necesario establecer que este se hace no por medio de unos salarios establecidos, sino que el sueldo se calcula de manera individual, por medio de una sumatoria de puntos.



Cada punto se tasa actualmente en $16.441 (para 2022, aún no se emite el decreto del valor del punto para el periodo 2023, que una vez publicado se pagará a los docentes de manera retroactiva).



Se otorgan puntos por nivel de formación, posición en el escalafón, experiencia calificada y productividad académica (publicaciones científicas).



De esta manera, hay docentes con apenas pregrado y poca experiencia profesional que ganarían desde los 3,5, y personas con doctorado que pueden tener salarios entre los 8 y los 11 millones de pesos. Si a eso se suma una rica producción académica, en universidades como la Nacional la tercera parte de los docentes devenga entre 10 y 20 millones de pesos, habiendo casos en el que, el que más gana, recibe mensualmente 63 millones de pesos, aunque este es un caso excepcional.



Si quiere saber más del cálculo de estos salarios y el puntaje de las diferentes variables, este es el decreto 1279 de 2002.



