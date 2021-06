Profesores que no vayan a clases presenciales no recibirán sueldo

En la nueva directiva 05 publicada hoy por el Ministerio de Educación se dan nuevos lineamientos sobre cómo debe ser el regreso a clases presenciales a partir de julio.



Entre las nuevas directrices se encuentra la responsabilidad que tendrán los profesores, directivos docentes, personal administrativo y logístico en este regreso a las aulas.



(Lea también: Todos los colegios, sin excepción, deben volver a clases presenciales)

La normativa establece, entre otras cosas, que “todo el personal que labora en los establecimientos educativos debe prestar sus servicios de manera presencial”. Es decir, todos los profesores tanto del sector público como privado deben asistir a las aulas.



Así mismo, se establece que todo el personal que trabaje en el sector educativo oficial (esto incluye a los profesores de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode) tienen la obligación de presentarse presencialmente al finalizar el periodo de vacaciones de mitad de año, y esto incluye a quienes presenten comorbilidades o que, por decisión propia, no fueron vacunados contra el covid-19.



(Lea también: Fecode, no cierra la puerta a volver a clases el 15 de julio



En caso de no asistir, el Ministerio fue claro en que tendrán el riesgo de “no recibir el salario por los días no laborados de manera presencial sin justificación alguna, e incurrir en faltas disciplinarias por no cumplir con las finalidades de su cargo y el cumplimiento de sus deberes”.



En este orden de ideas, las secretarías de Educación de entidades territoriales certificadas adelantarán el proceso de verificación para proceder al pago de los salarios solo a los educadores que hayan prestado de manera efectiva y oportuna el servicio educativo de manera presencial.



(Lea también: ¿El país está listo para el regreso a las clases presenciales?)



Así mismo, la directiva señala que todos los colegios del país, sean públicos o privados, deben volver a la presencialidad tras las vacaciones de mitad de año. Solo habrá pequeñas excepciones en las que estará permitida la alternancia, como el caso de que una institución no pueda cumplir con la distancia física de un metro en los salones.



En todo caso, en ningún momento estará permitido que un colegio opere solamente de manera remota o virtual.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

