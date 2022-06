La tercera parte de los maestros contratados en Colombia son provisionales. Esto quiere decir que son docentes que trabajan en un colegio de manera temporal, mientras la respectiva secretaría de Educación adelanta el debido proceso de selección y realiza el nombramiento de un maestro que ocupará el cargo en propiedad.



El problema es que estos procesos de selección pueden durar dos años y, de acuerdo con una investigación del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, mientras tanto los estudiantes son atendidos por personal educativo menos capacitado, lo cual puede influir en la calidad de su formación.



Y es que, sostienen los investigadores, los docentes en provisionalidad deben cumplir los requisitos mínimos; por ello, no realizan todo el proceso de selección en términos del concurso público de méritos, que es auditado y evalúa los conocimientos específicos para el desempeño del cargo que sí se les exige a los docentes en propiedad.



Lo anterior es preocupante, dado que las condiciones, reglas de juego e incentivos que se establecen en los sistemas educativos para la contratación, promoción, permanencia y ascenso de los docentes son fundamentales, pues determinan el actuar de los docentes en relación con el desarrollo de su labor y, en últimas, esto influye directamente en la calidad de los planteles educativos.



Así las cosas, concretamente en Colombia, el 33 por ciento (uno de cada tres) de los docentes son provisionales. Y ellos, precisamente, son quienes representan una mayor proporción del personal educativo con menor formación.



Por ejemplo, el 72,3 por ciento de los docentes provisionales solamente cuentan con un título universitario profesional, mientras que el 11,8 por ciento son solo bachilleres o ni siquiera terminaron su colegio. En cambio, de este sector de los maestros apenas el 15,7 por ciento tiene posgrado.



Esto contrasta radicalmente con los docentes en propiedad, elegidos mediante concurso de mérito. En este sector la mayoría son los profesores con posgrado (58,9 por ciento), mientras que aquellos con solo título profesional son el 34,1 por ciento. Finalmente, aquellos que solo llegaron a cumplir con su bachillerato son el 6,8 por ciento.

Lenta contratación

De acuerdo con Luz Karime Abadía, codirectora del LEE, la situación actual resulta problemática en un país donde los índices de calidad educativa, como los resultados de pruebas Saber 11, vienen a la baja desde 2017.



“La provisionalidad es una figura importante que permite contratar de manera rápida a un profesor mientras se abre el concurso y se hace un nombramiento en propiedad, evitando, por tanto, que los estudiantes se queden sin profesor mientras se surte el proceso. Sin embargo, desafortunadamente, en Colombia la provisionalidad se da por mucho tiempo y en gran proporción en algunas regiones del país, afectando la calidad educativa”, sostuvo.



Es importante mencionar que tanto el Laboratorio como el Ministerio de Educación, en cabeza de la ministra María Victoria Angulo (ver entrevista adjunta), reconocen que la contratación de maestros de manera provisional es necesaria para no interrumpir el proceso educativo de los menores, debido a que es normal que haya maestros que renuncien, y volver a hacer un concurso de mérito para cubrir la vacante puede tomar tiempo.



Sin embargo, sostienen los investigadores, muchas veces tan solo poner en marcha este proceso de selección puede tardar en siquiera estar abierto, tras lo cual inicia el concurso, que también puede tardar.



Mientras tanto, los docentes que quedan cubriendo la vacante de manera provisional pueden no ser los más idóneos y también cuentan con condiciones laborales distintas al no tener; por ejemplo, un contrato a término indefinido, aspectos que afectarían la motivación y, al mismo tiempo, la calidad.



“De hecho –sostiene Abadía–, investigaciones nacionales e internacionales muestran que docentes en propiedad logran mejores resultados académicos con sus estudiantes, comparados con aquellos en provisionalidad o temporales”.

Cuestión de calidad

Este problema podría ser uno de los muchos indicadores que estarían detrás de la disparidad de resultados en pruebas Saber 11 entre algunas regiones. Y es que, aunque hay secretarías de Educación donde la cantidad de docentes provisionales están por debajo del 15 por ciento, hay otras donde más del 90 por ciento son docentes temporales.



Sincelejo, Popayán, Floridablanca, Pasto, Pitalito, Armenia, Zipaquirá, Fusagasugá y Girardot son las regiones con mayor cantidad de docentes en propiedad (más de 85 por ciento) y menos provisionales (inferior al 15 por ciento). Y llama la atención que Floridablanca es una de las secretarías con mejores resultados en pruebas Saber 11.



En contraste, Vaupés, históricamente con los resultados más bajos en pruebas de Estado, no tiene profesores en propiedad y el 100 por ciento son docentes provisionales. Caso similar es el de Guainía (96,3 por ciento) o Vichada (89,2 por ciento).

“Muchas veces esta disparidad de personal provisional entre regiones se debe a que no hay estímulos para un docente cualificado para ir a vivir a regiones apartadas, rurales dispersas, donde las brechas educativas son más grandes y precisamente requieren refuerzos para mejorar su calidad. Pero en los zapatos de un docente se entiende que le es difícil postularse a una vacante en estas condiciones, en zonas de alta pobreza, muchas veces afectadas por la violencia y sin conectividad”, explica Ricardo Rodríguez, experto en el sistema educativo colombiano.



William Velandia, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), señaló: “Hay regiones del país que llevan años sin que se abran las vacantes por concurso y todo el tiempo se cubre la plaza con docentes provisionales, que hacen su mejor esfuerzo, pero que están en condiciones laborales muy inferiores a lo que se debería, y encima, con la incertidumbre de la continuidad de su contrato”.



Y agregó: “Encima, incluso la contratación de maestros provisionales no es tan rápida por muchas dificultades, y esto lleva a que los más afectados sean los y las estudiantes, que interrumpen su educación. Hemos hecho el llamado al Gobierno Nacional a que atienda esta solicitud, este punto estuvo en los acuerdos firmados el año pasado, pero hasta el momento no hemos visto que se haga nada”.

‘Desde 2021 se han nombrado 7.710 maestros’

Ministra de Educación, María Victoria Angulo. Foto: Ministerio de Educación

Tres preguntas a María Victoria Angulo, ministra de Educación.



¿Cómo avanza Colombia en cuanto a la contratación de la planta docente?



El ministerio ha expedido los conceptos técnicos de viabilidad de plantas docentes y entre los años 2019 a 2022 se han creado 1.121 cargos de docentes de aula, 702 cargos de docentes orientadores escolares, 86 cargos de rectores y 5 cargos de coordinadores, para un total de 1.914 nuevos docentes y directivos docentes para el sector educativo oficial.



Entre los concursos de méritos recientes se encuentran el adelantado en el año 2016, que entregó listas de elegibles en el 2018 a través de las cuales se ofertaron para provisión 21.342 vacantes definitivas y el concurso especial adelantando en el año 2018, que entregó listas de elegibles en el 2020, permitiendo que a partir del 2021 se haya hecho el nombramiento de 7.710 maestros en 119 municipios ubicados en 23 entidades territoriales certificadas en educación.



A su vez, desde mayo de 2022, la Comisión Nacional del Servicio Civil dio apertura a un nuevo concurso de méritos para la provisión de 37.369 vacantes definitivas en todo el país.



¿Cuáles son los criterios de selección de los docentes provisionales?



Se hace por medio del Sistema Maestro, un instrumento diseñado para salvaguardar el principio de mérito e igualdad en la selección de personas idóneas y de altas capacidades para ser vinculados como profesores en provisionalidad en los casos en que no hay lista de elegibles vigente. Desde ese punto de vista, ha sido una herramienta fundamental para que los departamentos, distritos y municipios puedan garantizar la provisión de vacantes de forma expedita y con criterios de transparencia y mérito.



Ha demostrado ser una excelente herramienta que garantiza la selección eficiente de docentes y orientadores y desde su puesta en operación, en enero de 2020, las entidades territoriales han cubierto 14.820 vacantes en provisionalidad.



¿Por qué demora tanto la contratación de docentes en propiedad?



En el país la provisión definitiva de las vacantes se hace a través de concursos de méritos. Cuando se presenta una vacante definitiva, las secretarías de Educación deben acudir a las listas de elegibles de los concursos para nombrar profesores de carrera, y solo cuando no existan listas de elegibles vigente (la vigencia es de dos años), el nombramiento se realiza en provisionalidad.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

