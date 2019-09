Los líos de los docentes con los exámenes que les permiten ascender

Desde el año 2018, los profesores de colegios públicos están realizando la Evaluación con Carácter Diágnostico Formativa, un proceso que les permite ascender y reubicarse.

Ese proceso, que surge de los acuerdos suscritos entre Fecode y el Gobierno Nacional en el 2015 y que desde entonces se han realizado tres evaluaciones, ha suscitado una serie de problemas.



Nelson Alarcón, presidente de Fecode, advierte que el Icfes, la institución que se encarga de realizar la evaluación, no cumplió con el cronograma establecido para la publicación de los resultados.



"Los resultados debieron salieron el 15 de agosto, pero se publicaron en la mañana del día siguiente con información desordenada y valoraciones que no correspondían a la realidad del maestro o la maestra. Una hora estuvieron al aire los resultados y después fueron despublicados. En la tarde se volvieron a publicar, pero eran calificaciones diferentes", expresa Alarcón.



El Ministerio de Educación le confirmó a EL TIEMPO que efectivamente los resultados sí fueron publicados el 16 de agosto, pero que no afectó el cronograma acordado con Fecode, porque estaba previsto que el 26 de agosto del 2019 las Entidades Territoriales dieron a conocer los resultados. "Tal como ocurrió", señala el Mineducación.



"Los resultados se publicaron el 16 de agosto del 2019 con el objetivo de garantizar la calidad de la sincronización y completitud de cada uno de los instrumentos, en atención al número de educadores evaluados, que comparado con la cohorte inmediatamente anterior correspondía a más del 40 por ciento. El Icfes, trabajó para publicar los resultados con la completitud en los componentes, validación y verificación de los mismos, lo cual tomó un tiempo adicional al previsto", señala el Mineducación.

En la evaluación, que se hace a través de la plataforma 'M2025' (del Icfes), los docentes deben hacer un video en donde se plasme su práctica académica, una autoevaluación, encuestas a sus estudiantes y dos evaluaciones anuales de desempeño.



"Hay más 5.000 maestros que, hasta el momento, no les aparece una valoración. Nuestra exigencia es que al maestro se le publique los resultados. Tenemos casos de profesores que en cada oponente les aparece una calificación de 0", agrega el presidente de Fecode.



Información entregada por el Ministerio de Educación da cuenta que se inscribieron un total de 88.937 docentes y directivos para la evaluación. De estos, 1.444 no fueron habilitados según los requerimientos, 2 se retiraron y 388 desistieron del proceso. Así las cosas, quedaron habilitados un total de 87.103 docentes y directivos docentes.



"Sobre este total, se encontró que 3.819 participantes no cargaron el video y en 13 casos luego de revisar el video no lograron subsanar los errores técnicos del mismo, con lo cual tampoco cumplieron con las especificaciones técnicas requeridas. Por lo tanto el total de docentes y directivos docentes a evaluar fue de 83.271", según la cartera de Educación.



Alarcón señala que a le fecha el Icfes y el Ministerio de Educación no han dado ninguna respuesta a dichas inquietudes. "El tiempo para reclamaciones estaba del 27 de agosto al 2 de septiembre. Pero cómo se va a reclamar un proceso si no tiene su resultado", se pregunta el presidente del sindicato.



"En la fase de atención de reclamaciones, el Icfes responderá cada una de las inquietudes presentadas sobre el video, la autoevaluación, las encuestas y las últimas dos evaluaciones anuales de desempeño (...). Las mismas debían realizarse por medio de la plataforma 'M2025' o por medio físico en las instalaciones de la Unidad de Atención al Ciudadano del Icfes ubicadas en la calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre II", agrega la cartera de educación.



