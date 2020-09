Universidad de México suspendió a profesora por maltrato a estudiantes

Recientemente, se conoció el caso de una profesora de la Universidad Juárez del Estado de Durango, en México, que regañaba a gritos a sus estudiantes por no prender la cámara durante las clases virtuales.

(Si nos ve desde la app vea el video aquí).



(Lea también: 'O dábamos matrícula cero o regresábamos a las aulas', explicó la Universidad Distrital).



Los videos se difundieron a través de redes sociales, provocando comentarios de rechazo por la actitud de la profesora. Por su parte, la institución se refirió al tema a través de un comunicado, publicado el 24 de septiembre, aclarando que se tomó la decisión de suspender, sin sueldo, a la docente.



“Ante los lamentables hechos que se dieron a conocer a través de redes sociales, en los que se evidencia el maltrato que una maestra de la Facultad de Psicología y Terapia hace a sus alumnos, la Universidad Juárez ha decidido separar a dicha docente de sus cátedras”, informó la institución. (Le puede interesar: Distrito pagará la inscripción a pruebas Saber 11 de 43.000 jóvenes).

La profesora, quien fue identificada como Sara Marisa Hernández Valtierra, pidió disculpas y asumió toda la responsabilidad de los hechos.



Lo hizo en una página de Facebook conocida como Apoyo Psicológico Sara Marisa Hernández Valtierra. Sin embargo, esta fue eliminada.



“Acepto plenamente mi responsabilidad y culpa por no tratarlos de forma adecuada. Como todos, soy humana y cometo errores, espero que los jóvenes implicados entiendan el estrés que esta modalidad de aprendizaje me está causando y acepten mis sentidas disculpas. Me falto empatía y sosiego”, expresó la docente.(Siga leyendo: ¿Qué pasará con la semana de receso de octubre?).

Foto: Facebook Apoyo Psicológico Sara Marisa Hernández Valtierra.

(En otras noticias: Carne de burro en el PAE de Santander burló tres niveles de control).

Tendencias EL TIEMPO